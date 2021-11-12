افخم انواع السيارات.. سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة كليا في السعودية بأسعار ومواصفات ممتازة

سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة كليا، السيارة من نوع الماركة العالمية الشهيرة كيا سبورتاج من بين أكثر السيارات المرغوب في التعرف على أهم المعلومات عنها إذ تعد من السيارات ذات التصميم المتميز، ولها الكثير من المواصفات المرغوبة، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة، وأهم المعلومات عن الأسعار السائدة لها في الأسواق حيث تعد السيارة من بين أحد الموديلات الحديثة والتي سيتم ضخ كميات كبيرة منها بمختلف الأسواق حول العالم، وفيما يلي البيان المفصل عن تلك السيارة.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة كليا

بالنسبة لهذا الموديل الحديث من السيارات فهي تحمل أهم المميزات والتي يرغب فيها مختلف مقتنين السيارات، ومن أهم تلك المواصفات ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة متوفرة بأكثر من درجة، وأكثر من فئة.

من أهم أنواع السيارات الرياضية المتميزة.

من أهم أنواع السيارات الرياضية المتميزة. المحرك من النوع الرباعي من حيث عدد الاسطوانات.

السعة الخاصة بها للوقود حوال واحد وستة من عشرة لتر.

المحرك ألف وستمائة سي سي.

العزم الخاص بالدوران لها يبلغ مائة واحد وستين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي الخاص بها من النوع الأوتوماتيك، ومتكون من عدد ست سرعات.

السيارة تكون متسارعة من وضع الثبات إلى سرعة تبلغ حوالي مائة كم في الساعة، وذلك في خلال إحدى عشر ثانية فقط.

السيارة تستهلك ما يقدر بنحو ستة وثمانية من عشرة لتر وقود وذلك حتى تقوم بقطع مسافة حوالي مائة كيلو متر في الساعة.

السيارة معتمدة على النظام الخاص بالجر الأمامي للعجل.

التجهيزات المتوفرة بسيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة تتوفر بالعديد من التجهيزات المتميزة، والتي من بينها أن الوسائد الهوائية متواجدة محيطة بالمقاعد وهذا ما يوفر الكثير من الأمان أثناء التواجد بالسيارة، كما أنها توفر لقائد السيارة النظام المميز الخاص بالفرامل، وتلك الفرامل تعمل على الحد من الانزلاق للعجلات أثناء السير في أي طريق من الطرق.

اسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

السيارة من كيا سبورتاج تباع بالمملكة العربية السعودية بأسعار ما بين خمسة وتسعين إلى مائة ألف ريال سعودي.