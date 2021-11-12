العرض الجبار.. تخفيض سيارة شفروليه كابتيفا LS 2022 الجديدة بمواصفاتها الخرافية

العرض الجبار.. تخفيض سيارة شفروليه كابتيفا LS 2022 تتميز مجموعة صالح للسيارات بتعدد فروعها والمتواجدة في كل من الدمام وعسير وعدة فروض داخل مدينة الرياض لتمكين العملاء من شراء سياراتها المتواجدة ضمن تخفيضات الفترة الحالية والتي تضم باقة متنوعة من اقري السيارات والمتمثلة في شفروليه كابتيفا LS 2022 حيث استطاعت تقديمها للعملاء مع عروض وتخفيضات متميزة نظرًا لاقبال المواطنين على شرائها لما تتمتع به من أسعار اقتصادية وقوة موتور داخلية تمنح جودة في الأداء وقوة تحكم عبر الطرقات المختلفة. مواصفات سيارة شفروليه كابتيفا LS 2022 مواصفات سيارة شفروليه كابتيفا LS 2022 يأتي محرك سيارة شفروليه كابتيفا LS 2022 من أنواع تيربو 4v وقياسات تبلغ 1.5.

تصل المعدلات القصوى للمحرك بنحو 148 حصان بينما تدعم السيارة آلية العمل بوتس البنزين.

معدلات استهلاك الوقود تبلغ لتر لكل 13.4 كيلو متر مقتطع عبر الطرقات.

آلية العمل الخاصة بناقل الحركة تعتمد على العمل الأوتوماتيكي مع أنظمة الجر الأمامي.

تم اختيار الجزء الأمامي من مصابيح السيارة ب الهالوجين مع بعض المصابيح LED واخرى خاصة بالإضاءة في الضباب.

توفر بعض الفتحات الخاصة ب تكييف الهواء في الجزء الخلفي والخاص مقاعد السيارة الخلفية.

يمكن تعديل مقاعد السيارة الخاصة بالقيادة بشكل يدوي بينما صنعت أجزاء المقاعد بواسطة القماش المخمل.

تضم جناح بالجزء الخلفي مع بعض المرايا الجانبية لتعديل الرؤية للسيارات الخلفية. تخفيضات وعروض شراء سيارة شفروليه كابتيفا LS 2022 تخفيضات وعروض شراء سيارة شفروليه كابتيفا LS 2022 تستطيع الاستمتاع بعروض صالح للسيارات من خلال توفير المزايا التالية عند الشراء

من خلال توفير المزايا التالية عند الشراء تم عرض السيارة بعد التخفيضات تباع بسعر 61.900 ريال سعودي بدلا من 62.900 ريال.

تضاف إلى قيمة السيارة الفعلية تكلفة القيمة المضافة لتسجل نحو 71.185 ريال سعودي بشكل نهائي.

تتيح الشركة إمكانية الحصول على عازل حراري مجاني للسيارة والذي يسري عليه فترات ضمان لنحو عشر سنوات. تمنح العديد من الخصومات والتي تصل إلى 30% على مختلف المنتجات التي توفرها الشركة للعملاء.

تقديم أطول فترات ضمان والتي تمتد لنحو خمس سنوات والتي يقابلها اقتطاع نصف مليون كيلو متر من القيادة.

حيث تأتي فترات الضمان بشكل مجاني مع إمكانية جعلها بشكل مفتوح بدفع قيمة 5000 ريال سعودي.

القدرة على اختيار شراء السيارة عبر خدمات التقسيط او الشراء كاش من قبل مجموعة صالح للسيارات. سيارة جارجر 2022 الشكل الجديد redeye srt و أسعار دودج تشارجر 2022

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