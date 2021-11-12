مواصفات هوندا إنتيجرا 2022 الجديدة تعرف على سعرها وشكلها الآن

مواصفات هوندا إنتيجرا 2022 ، كشفت شركة هوندا عن نسختها العالمية للموديل إنتيجرا 2022 الجديدة بالكامل وذلك بعد عدة أسابيع من تدشين النسخة الصينية للعربة، ويذكر انه شركة هوندا قد وصفت هذه السيارة بـ النسخة اختبارية ؛ فلذلك لا نتوقع اختلافات حقيقية في وقت طرح الموديل الإنتاجي العام القادم ولمزيد من المعلومات تابعونا في الأسطر القادمة لمعرفة المزيد من التفاصيل.

مواصفات هوندا إنتيجرا 2022

أعلنت شركة أكيورا وهي الفرع الفاخر من شركة Honda هوندا الياباني بشكل رسمي عن عودة طراز أكيورا / هوندا إنتيجرا الرياضية المثيرة مرة أخرى بعدما انتشرت صورة تشويقية لها بعدما تم رفع الستار عن نسخة NSX تايب إس الجديدة والتي تم عرضها مؤخراً.

كما أن هذا الإعلان جاء في لقاء الشركة السنوي بالتزامن مع أسبوع مونتري للسيارات التي شاركت فيه أيضاً الذي يتم إقامته سنوياً في منطقة مونتري بولاية كاليفورنيا الإمريكية.

هوندا سيفيك

يعتبر طراز إنتيجرا الرياضي المحبوب والذي يتم اعتباره من قِبل الكثيرين النسخة شديدة الشبه والتي يمكن أن تجمع من طراز هوندا سيفيك الشهير التي تم إطلاقها في عام 1986.

ويذكر أن موعد إطلاق الطراز الشهير كان نفس وقت إطلاق العلامة الشهيرة أكيورا. وهي شركة تقدم سيارات رياضية تعتمد على تصاميم طرازات هوندا.

كما انه مواصفات هوندا إنتيجرا 2022 تتشارك مع موديل سيفيك الجديد نفس منصة العربة وداخليتها، وتتميز عربة Honda Integra الجديدة بالعديد من المميزات منها :-

مصابيح أمامية ونهارية LED بارزة.

كذلك طلاء أسود داكن للشبك ومصابيح الضباب الدائرية.

وأيضاً طلاء أصفر خارجي مقتبس من هوندا NSX الحالية.

أسعار هوندا

حصلت سيارة هوندا الجديدة Honda على بعض المميزات مثل :-

حصلت السيارة على جنوط 19 إنش داكنة جديدة.

كذلك مكابح بريمبو عالية الأداء.

وحصلت السيارة على لمسات سوداء متعددة في الخارجية، على الأسقف وأغطية المرايا الجانبية.

كما أن سيارة هوندا إنتيجرا العالمية ستنطلق بمحرك 1.5 لتر 4 سلندر تيربو مُشترك مع سيفيك Si.

وعلى الأغلب سيكون بقوة 200 حصان وعزم 260 نيوتن متر.

والمحرك متصل بناقل يدوي 6 سرعات ونظام دفع أمامي.

كما انه سيبدأ سعر سيارة هوندا إنتيجرا الجديدة بالكامل، والتي تعرف في الولايات المتحدة باسم “أكيورا إنتيجرا”، من سعر 30,000 دولار بما يعادل 112,500 ريال قبل الضرائب.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن مواصفات هوندا إنتيجرا 2022 و أسعار هوندا قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.