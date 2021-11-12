نستعرض لكم مجموعة من اسعار سيارات مستعملة في السعودية والأماكن من نوعية تويوتا. وهذه الأسعار جمعناها من مجموعة من ملاك الأشخاص الراغبين في بيع سياراتهم.. وهذه لمحة عن الأسعار الخاصة بالسيارات والتي تساعد أي مشتري على معرفة متوسطات أسعار السيارات المختلفة.

اسعار سيارات مستعملة في السعودية وأماكنها من نوعية تويوتا

السيارة: تويوتا – اف جي الموديل: 2016 حالة السيارة: مستعملة القير: قير اوتوماتيك نوع الوقود: بنزين .الممشى: 280 . البدي وكاله وكل شي فيه وكاله معدا الرفرف الامامي اليمين مرشوش سعودي ‏عبد اللطيف جميل ‏تانكي كبير رقم واحد السعر يتراوح ما بين 150-200 ألف ريال سعودي.

-السيارة: تويوتا – هايلوكس -القير: عادي. -الوقود: بنزين. -الحالة: مستعملة. للبيع المستعجل عطوني 37 من شريطين. نضيف ما فيها لا قلبه ولا رشه. فيها من زمان رفرف يمين مغير و الرفرف السيار معد بدون رش

جير مكينه علا الشرط. ممشى حقيقي 198 الف. البيع لأعلى سعر.الموقع صبيا.

السيارة: تويوتا – لاندكروزر. الموديل: 2002 . حالة السيارة: مستعملة. القير: قير عادي. نوع الوقود: بنزين

الممشى: 283. جكسار فل كامل قير عادي محول جكس 2006 كامل قطع اصلية وقطع الوكالة موجوده

البدي وكاله غير الموضح في الصور القير والمكينة شرط. الموتر قبل امس مغير فيه بواجي وصفاي بنزين و دودة دركسون من باب الاحتياط. دفلوك تانكيين بنزين فتحه مكيفين الداخلية نظيفة مثل الوكاله. العيوب: مسجل الوكاله موب موجوده والاسبير بعد و الفتحه مسكره بسيلكون تكلف 600 ريال ما فضيت لها و العمود يبي له تغيير صليب على كلام الميكانيكي ما يكلف 400 ريال بس بحكم العمل مافضيت للموتر. السعر لأعلى مشتري..

اسعار سيارات مستعملة في السعودية وأماكنها من نوعية تويوتا

– الموديل: تويوتا – فورتنشر – الموديل: 2016 – حالة السيارة : مستعملة. – القير: اوتوماتيك. – الوقود : بنزين

– العداد : 317 الف كم. – فورتنشر بدون دبل 4 سلندر مكيفين السياره بسمي من اول ماطلعتها من المعرض صدام امامي وخلفي مرشوش ورفرف امامي يمين مرشوش رش تجميلي ورفرف خلفي مرشوش ضمان ع البويه 5 سنوات في حال تغير لون داخليه ومراتب وديكور ع حاله الوكاله. مكينه وقير ومحركات لاتشكو من خلل ولله الحمد

مفحوص ومجدد والسياره لم تنزل في المعارض.

السيارة: ⁨تويوتا⁩ – ⁨سيكويا⁩ الموديل: ⁨2013⁩ حالة السيارة: ⁨مستعملة⁩ القير: ⁨قير اوتوماتيك⁩ نوع الوقود: ⁨بنزين⁩ الممشى: ⁨271⁩. السعر يبدأ من 60 ألف ريال سعودي.

للبيع فورشنر 2015 دبل قير عادي 4 سرندل. مكيف مركزي. محركاته ع الشرط قير وماكينه ودبل. البدي لايخلو من الرشوش المتفرقه. الدفرنس له صوت اذا رفعت رجلك عن البنزين. الجيب بصفه عامه نظيف اسافر عليه ولا يشكو من شي. فحص دوري. استماره جديده. كفرات جديده مالها شهرين. الموقع؛ القريات. نحو 120 ريال سعودي.

تويوتا فورتشنر 2020 مستعمل سارت 65000 كيلومتر في جدة, يصل سعرها لـ 95 ألف ريال سعودي. كما يوجد تويوتا فورتشنر 2016 قطعت 20666 كيلومتر. في الرياض ويبلغ سعرها 75 ألف ريال سعودي. ويوجد تويوتا فورتشنر 2015 وقطعت 128 كيلومتر في الرياض ويصل سعرها60 ألف ريال سعودي.