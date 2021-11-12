نستعرض لكم مجموعة من اسعار سيارات مستعملة في السعودية والأماكن من نوعية تويوتا. وهذه الأسعار جمعناها من مجموعة من ملاك الأشخاص الراغبين في بيع سياراتهم.. وهذه لمحة عن الأسعار الخاصة بالسيارات والتي تساعد أي مشتري على معرفة متوسطات أسعار السيارات المختلفة.اسعار سيارات مستعملة في السعودية وأماكنها من نوعية تويوتا
السيارة: تويوتا – اف جي الموديل: 2016 حالة السيارة: مستعملة القير: قير اوتوماتيك نوع الوقود: بنزين .الممشى: 280 . البدي وكاله وكل شي فيه وكاله معدا الرفرف الامامي اليمين مرشوش سعودي عبد اللطيف جميل تانكي كبير رقم واحد السعر يتراوح ما بين 150-200 ألف ريال سعودي.
-السيارة: تويوتا – هايلوكس -القير: عادي. -الوقود: بنزين. -الحالة: مستعملة. للبيع المستعجل عطوني 37 من شريطين. نضيف ما فيها لا قلبه ولا رشه. فيها من زمان رفرف يمين مغير و الرفرف السيار معد بدون رش
جير مكينه علا الشرط. ممشى حقيقي 198 الف. البيع لأعلى سعر.الموقع صبيا.
السيارة: تويوتا – لاندكروزر. الموديل: 2002 . حالة السيارة: مستعملة. القير: قير عادي. نوع الوقود: بنزين
الممشى: 283. جكسار فل كامل قير عادي محول جكس 2006 كامل قطع اصلية وقطع الوكالة موجوده
البدي وكاله غير الموضح في الصور القير والمكينة شرط. الموتر قبل امس مغير فيه بواجي وصفاي بنزين و دودة دركسون من باب الاحتياط. دفلوك تانكيين بنزين فتحه مكيفين الداخلية نظيفة مثل الوكاله. العيوب: مسجل الوكاله موب موجوده والاسبير بعد و الفتحه مسكره بسيلكون تكلف 600 ريال ما فضيت لها و العمود يبي له تغيير صليب على كلام الميكانيكي ما يكلف 400 ريال بس بحكم العمل مافضيت للموتر. السعر لأعلى مشتري..
– الموديل: تويوتا – فورتنشر – الموديل: 2016 – حالة السيارة : مستعملة. – القير: اوتوماتيك. – الوقود : بنزين
– العداد : 317 الف كم. – فورتنشر بدون دبل 4 سلندر مكيفين السياره بسمي من اول ماطلعتها من المعرض صدام امامي وخلفي مرشوش ورفرف امامي يمين مرشوش رش تجميلي ورفرف خلفي مرشوش ضمان ع البويه 5 سنوات في حال تغير لون داخليه ومراتب وديكور ع حاله الوكاله. مكينه وقير ومحركات لاتشكو من خلل ولله الحمد
مفحوص ومجدد والسياره لم تنزل في المعارض.
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نستعرض لكم مجموعة من اسعار سيارات مستعملة في السعودية والأماكن من نوعية تويوتا. وهذه الأسعار جمعناها من مجموعة من ملاك الأشخاص الراغبين في بيع سياراتهم.. وهذه لمحة عن الأسعار الخاصة بالسيارات والتي تساعد أي مشتري على معرفة متوسطات أسعار السيارات المختلفة.اسعار سيارات مستعملة في السعودية وأماكنها من نوعية تويوتا
السيارة: تويوتا – اف جي الموديل: 2016 حالة السيارة: مستعملة القير: قير اوتوماتيك نوع الوقود: بنزين .الممشى: 280 . البدي وكاله وكل شي فيه وكاله معدا الرفرف الامامي اليمين مرشوش سعودي عبد اللطيف جميل تانكي كبير رقم واحد السعر يتراوح ما بين 150-200 ألف ريال سعودي.
-السيارة: تويوتا – هايلوكس -القير: عادي. -الوقود: بنزين. -الحالة: مستعملة. للبيع المستعجل عطوني 37 من شريطين. نضيف ما فيها لا قلبه ولا رشه. فيها من زمان رفرف يمين مغير و الرفرف السيار معد بدون رش
جير مكينه علا الشرط. ممشى حقيقي 198 الف. البيع لأعلى سعر.الموقع صبيا.
السيارة: تويوتا – لاندكروزر. الموديل: 2002 . حالة السيارة: مستعملة. القير: قير عادي. نوع الوقود: بنزين
الممشى: 283. جكسار فل كامل قير عادي محول جكس 2006 كامل قطع اصلية وقطع الوكالة موجوده
البدي وكاله غير الموضح في الصور القير والمكينة شرط. الموتر قبل امس مغير فيه بواجي وصفاي بنزين و دودة دركسون من باب الاحتياط. دفلوك تانكيين بنزين فتحه مكيفين الداخلية نظيفة مثل الوكاله. العيوب: مسجل الوكاله موب موجوده والاسبير بعد و الفتحه مسكره بسيلكون تكلف 600 ريال ما فضيت لها و العمود يبي له تغيير صليب على كلام الميكانيكي ما يكلف 400 ريال بس بحكم العمل مافضيت للموتر. السعر لأعلى مشتري..
– الموديل: تويوتا – فورتنشر – الموديل: 2016 – حالة السيارة : مستعملة. – القير: اوتوماتيك. – الوقود : بنزين
– العداد : 317 الف كم. – فورتنشر بدون دبل 4 سلندر مكيفين السياره بسمي من اول ماطلعتها من المعرض صدام امامي وخلفي مرشوش ورفرف امامي يمين مرشوش رش تجميلي ورفرف خلفي مرشوش ضمان ع البويه 5 سنوات في حال تغير لون داخليه ومراتب وديكور ع حاله الوكاله. مكينه وقير ومحركات لاتشكو من خلل ولله الحمد
مفحوص ومجدد والسياره لم تنزل في المعارض.
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