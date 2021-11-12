سيارات تويوتا يارس وكامري مستعمل بحالة نظيفة للبيع بحد رخيص، تتوفر للبيع بالمدينة المنورة سيارة تويوتا يارس 2015 فئة G فل كامل، السيارة باللون الأحمر والداخلية جلد باللون البيج، ماكينة 4 سلندر سعة 1300 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 309 ألف كيلو متر. الماكينة والقير على الشرط والإيرباقات سليمة مع صرفية وقود إقتصادية جداً وإضاءة بالكامل ليد، إضافة إلى كشافات ضباب مع إشارات انعطاف على المرايا الجانبية بتحكم كهربي، السيارة بها عدد 6 سماعات وحساسات خلفية بالإضافة إلى مكيف ثلاجة. السيارة معها 3 مفاتيح وكالة الأول ريموت والآخرين من النوع العادي، الفحص جديد مع العلم أنه كان يوجد بعض الدقات البسيطة وتم إصلاحها، حد البيع المطلوب 27 ألف ريال.

تويوتا مستعمل نظيف للبيع بحد رخيص

تتوفر للبيع بمدينة جدة سيارة تويوتا كامري مستعمل موديل 2015، السيارة باللون الذهبي مع داخلية جلد بمزيج بين اللونين البيج والأسود، الماكينة 4 سلندر 2500 سي سي وهي ذات صرفية وقود إقتصادية جداً أما ناقل الحركة فهو أوتوماتيكي. تتميز السيارة بإطارات كروم على النوافذ وشاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مكيف يدوي وزجاج مكهرب بالكامل إضافة إلىمواصفات أمان مميزة، السيارة على الشرط من كافة النواحي بودي وماكينة وجير، الممشى 300 ألف كيلو متر وعليها سوم بلغ حتى الآن 30 ألف ريال.

تتوفر للبيع بمدينة الرياض سيارة كيا سورينتو 2016 دبل بنزين فئة النص فل وارد الجبر للسيارات، السيارة رياضية عائلية بسبع مقاعد لونها أبيض والداخلية جلد فاخرة باللون البيج، ماكينة 6 سلندر بجير أوتوماتيكي والممشى 160 ألف كيلو متر. تتميز السيارة بدبل وإضاءة بالكامل ليد مع كشافات ضباب ومرايا كهربائية، إمكانية التشغيل الذكي وتحكم كامل عبر المقود في الأوامر الصوتية ومثبت السرعة إضافة إلى مكيف وسطي. الماكينة والقير و الشاص سليم على الشرط والبودي والعضلات أيضاً سليمة ما عدا الرفرف اليمين، السيارة بحالة ممتازة وقد وصل أعلى سوم إلى 37 ألف ريال.

سيارات للبيع بحالة نظيفة

تتوفر للبيع بالمنطقة الشرقيه سيارة نيسان باترول مستعمل موديل 2010 فئة SE محول 2015 بمحرك بنزين، السيارة باللون الفضي مع داخلية مخمل فاخرة باللون البيج، ماكينة 3200 سي سي 6 سلندر بجير أوتوماتيك والممشى 265 ألف كيلو متر. المحركات والشاص والمكيف على الشرط، أما البودي فبه رشوش متفرقة من المالك القديم وعليه رش مطاطي مؤقت. تتميز السيارة بوجود دبل خفيف، دبل ثقيل، دفلوك، إضاءات ليد بالكامل، نظام تثبيت سرعة ذكي بالاضافة إلى شاشة وسطية وتحكم دريكسيون وتخشيب داخلي، السيارة بحالة نظيفة جداّ وحد البيع المطلوب 47 ألف ريال.