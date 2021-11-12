عروض سيارات للتنازل تقسيط بدون مقابل وبدون دفعة أخيرة، ونبدأ تقريرنا اليوم مع تويوتا أفالون 2021 فئة ستاندر متواجدة في أبها، السيارة متاحة للتقبيل بدون دفعة أخيرة على البنك الأهلي، ولكن القسط الشهري يبلغ 2200 ريال وهو كبير نسبياً بسبب عدم وجود دفعة نهائية، تم سداد 6 أقساط من قيمة التمويل ويتبقى 54 قسط على 4 سنوات ونصف. السيارة فئة اكس ال اي وارد عبد اللطيف جميل بها محرك 6 سلندر سعة 3.5 لتر والقير أوتوماتيكي 8 سرعات، تتميز بوجود حساسات أمامية وخلفية وعداد رحلات باللغة العربية وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى تشغيل ذكي وتحكم دريكسيون ومكيف لمس وغيرها من المواصفات، عداد السيارة مسجل ممشى 35 ألف كيلو متر.

عروض سيارات للتنازل تقسيط بدون مقابل

توفرت للتقبيل بدون مقابل في الرياض سيارة دودج تشارجر فئة SXT موديل 2019، السيارة مميزة للغاية وذات مواصفات غنية عن التعريف ومعها عرض للتنازل أكثر من رائع، حيث تم سداد 22 قسط بقيمة 1936 ريال للقسط الواحد بالاضافة إلى دفعة أولى تبلغ قيمتها 15 ألف ريال، ويتبقى 38 قسط إضافة إلى 34 ألف ريال كما يمكن طلب التكييش المباشر بمبلغ 81 ألف ريال فقط . السيارة بالكامل بحالة الوكالة لا يوجد بها أي رش أو سمكرة ولكنها لا تخلو من بعض الحكات البسيطة.

توفرت للتنازل بدون مقابل في البيشة بأبها سيارة تويوتا ربع موديل 2021، السيارة فئة فل كامل وجهة التقبيل لها هي بنك الراجحي وبقيمة 2530 ريال للقسط شهرياً، تم سداد قيمة سنة من مبلغ التمويل ويتبقي أقساط 4 سنوات بالاضافة إلى دفعة تملك تبلغ 71 ألف ريال. السيارة بها محرك سداسي سعة 4 لترات يعمل بنظام الدفع الرباعي ويولد 288 حصان، أما ناقل الحركة فهو عادي من خمس سرعات، السيارة بها مكيف يدوي وتدعم أنظمة التحكم في الانزلاق ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

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توفرت هوندا – HR V مستعمل موديل 2021 للتنازل تقسيط بالرياض وبدون مقابل بشرط يكون المتقبل راتبه على الراجحي، محرك رباعي سعة 1.8 لتر يعمل بنظام الدفع الأمامي ويولد قوة 140 حصان مع جير أوتوماتيكي CTV. السيارة فئة نص فل وتتميز بإضاءات ليد واكسسوارات داخلية مميزة من الكروم، إلى جانب مكيف يدوي شاشة ترفيه ونظام تثبيت سرعة ذكي وتحكم من خلال المقود. السيارة ممشاها عشرة آلاف كيلو متر ومعها صيانة مجانية كاملة لمدة 3 سنوات، وهي متاحة للتنازل على الراجحي بدون مقابل وبقسط شهري 1185 ريال فقط مع دفعة نهائية للتملك تبلغ 34 ألف ريال قابلة للتقسيط.