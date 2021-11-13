أفخم أنواع السيارات .. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة كلياً في السعودية بأسعار ومواصفات تنافسية

سعر ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 سيارة تويوتا فروتشنز من أفضل السيارات الخاصة بشركة تويوتا فهي تتميز بمواصفات فريدة وتحتوي على أجهزة حديثة، ومع قرب بداية عام 2022 أعلنت شركة تويوتا عن الإصدار الحديث من هذه السيارة بفئاته المختلفة، وكان الاطلاق الأول لهذا الإصدار من السيارة في عام 2005 واستمر حتى عام 2015, وبدأت الشركة في تطوير الإصدار ليظل حتى الان، ويبحث الكثير من محبي السيارات عن اهم المواصفات المتوفرة في اصدار سيارة تويوتا فروتشنز الحديث وأسعار الفئات الخاصة بها، وهو ما سنتناوله خلال هذا المقال.

ما هي أسعار فئات سيارة تويوتا فورتشنز 2022

سيارة تويوتا فورتشنز من أفضل السيارات التي تتميز بخاصية الدفع الرباعي، كما انها متوسطة الحجم وتصميمها هجومي، أصدرت شركة تويوتا جيلين من السيارة متوفر حاليًا جيل واحد له أكثر من فئة سعرية كل فئة لها مواصفات خاصة فمثلا الفئة الاولي منها تتميز بخاصية الدفع الكلي والمحرك الخاص به سعته 400 سي ويصل سعر هذه الفئة حوالي 750 ألف جنية، اما الفئة الثانية فالمحرك الخاص بها يتميز بسعة اكبر من الفئة الاولي وتتميز بأنها تحتوي على أجهزة امان عالية الجودة وحديثة، ويصل سعر هذه الفئة 950 جنية مصري, ويحتوي الإصدار الحديث من السيارة على كماليات متطورة مواكبة للتكنولوجيا في عالم السيارات.

تتميز السيارة بأن مساحة الرؤية الامامية بها كبيرة جدًا وهو ما يتيح للسائق التعرف على كافة تفاصيل الطريق امامة.

المقاعد الخاصة بالسيارة مريحة جدا ويمكن التقليل من ارتفاعها بسهولة، كما انها مزودة بخاصية مميزة جدا وهي التبريد والتدفئه

السيارة مزودة بنظام تهوية مميز يعمل على فلتره الهواء قبل دخول السيارة. وبها تكييف حديث ولا يؤثر عمله على الموتور.

مساحة الشنطة الموجودة في السيارة كبيرة وتتيح للمستخدم تخزين العديد من الأغراض.

تحتوي السيارة على فرامل الكترونية وبها نظام تحكم قوي ويحافظ على ثبات السيارة بشكل كبير عند التحرك في المنحنيات، وهذه من اهم مواصفات السيارة.

ما هي اهم مواصفات سيارة تويوتا فورتشنز 2022