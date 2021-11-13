البرونزية اليابانية الجبارة.. تويوتا هايلاندر فالسعودية 2022 بمواصفات ومميزات قوية والسعر مخفض ومفاجئ

البرونزية اليابانية الجبارة.. تويوتا هايلاندر فالسعودية ، أعلنت شركة تصنيع السيارات اليابانية العملاقة، تويوتا، عن إطلاق سيارة تويوتا هايلاندرالرائعة ٢٠٢٢لتقوية مكانتها بين الشركات في الأسواق العالمية والعربية ، تعتبر نسخة برونزية جديدة وفخمة، تعتمد على تصميم هايلاندر الشهيرة، التي تنتمي إلى فئة سيارات الدفع الرباعي العائلية وتتميز بالكثير من المواصفات الرائعة ذات اللمسات المميزة وسنتعرف عليها من خلال موضوعنا كما سنقدم لكم أسعهارها حسب ما ذكر عنها. البرونزية اليابانية الجبارة.. تويوتا هايلاندر فالسعودية مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر ٢٠٢٢ تتميز تويوتا هايلاندر 2022 بتصميم فريد من نوعه لفئة XSE، والذي يتضمن شبكة أمامية صغيرة مثقبة، وشبكة سفلية كبيرة مع عدة خطوط عريضة.

2022 بتصميم فريد من نوعه لفئة XSE، والذي يتضمن شبكة أمامية صغيرة مثقبة، وشبكة سفلية كبيرة مع عدة خطوط عريضة. ومصابيح LED رفيعة مرسومة على الجوانب، وخطوط بارزة على غطاء المحرك، ومصابيح ضباب منخفضة، و منفذ تهوية منخفض، بالإضافة إلى مصدات بارزة على الجانبين.

بينما نرى خطوط ديناميكية تمتد من الرفارف الخلفية إلى أسفل الأبواب، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية العريضة التي تراجعت إلى الجوانب.

وعجلات قياس 18 بوصة، وسقف طويل يمتد إلى الخلف ويميل قليلاً مع جناح خلفي في الأعلى باب حجرة الأمتعة

نرى أيضًا عجلات مقاس 18 بوصة وسقفًا طويلًا يمتد إلى الخلف ويميل قليلاً مع جناح خلفي فوق باب حجرة الأمتعة.

تتميز تويوتا هايلاندر 2022 بتصميم مميز للغاية حيث يتواجد بها شبكة أمامية صغيرة مثقبة، مع شبكة سفلية كبيرة أخرى بعدة خطوط عريضة، مع مصابيح LED رفيعة مرسومة، بالإضافة إلى فتحة التهوية السفلية، والمصدات البارزة على كلا الجانبين.

تتميز المقاعد بها بانها مصنوعة من مواد عالية الجودة من خلال غطاء جلدي مميز ودعم لتغيير وضعية المقاعدبكل سهولة.

تجد بداخلها شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات متوافقة مع Android Auto و Apple CarPlay وراديو القمر الصناعي

لديها ميزات أمان متقدمة مثل تحذير من الاصطدام الأمامي، واكتشاف المشاة، وفرملة الطوارئ التلقائية، والتحكم التكيفي في السرعة، والمصابيح الأمامية ذات الضوء العالي الأوتوماتيكي، والتذكير بالمقعد الخلفي، ومساعدة تتبع المسار.

ويشمل الكبح التلقائي الذي يستخدم في الحالات الطارئة، والتحكم التكيفي في ثبات السرعة، ومساعدة الحفاظ على المسار، ومساعدة التوجيه في حالات الطوارئ.

التعرف على إشارات المرور.

مصابيح أمامية أوتوماتيكية رائعة عالية الشعاع.

تشعر ماسحات الزجاج الأمامي بالمطر. أسعار سيارة تويوتا هايلاندر ٢٠٢٢ البرونزية اليابانية الجبارة.. تويوتا هايلاندر فالسعودية سنوضح لكم سعر سيارة تويوتا هايلاندر ٢٠٢٢ والتي تبدأ من 160 ريال سعودي، وهايلاندر وقد تصل حتى 174.990 ريال سعودي، ومن المرجح أن يتم إطلاق النسخة البرونزية بنهاية العام الجاري. الوسوم

البرونزية اليابانية الجبارة.. تويوتا هايلاندر فالسعودية ، أعلنت شركة تصنيع السيارات اليابانية العملاقة، تويوتا، عن إطلاق سيارة تويوتا هايلاندرالرائعة ٢٠٢٢لتقوية مكانتها بين الشركات في الأسواق العالمية والعربية ، تعتبر نسخة برونزية جديدة وفخمة، تعتمد على تصميم هايلاندر الشهيرة، التي تنتمي إلى فئة سيارات الدفع الرباعي العائلية وتتميز بالكثير من المواصفات الرائعة ذات اللمسات المميزة وسنتعرف عليها من خلال موضوعنا كما سنقدم لكم أسعهارها حسب ما ذكر عنها. البرونزية اليابانية الجبارة.. تويوتا هايلاندر فالسعودية مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر ٢٠٢٢ تتميز تويوتا هايلاندر 2022 بتصميم فريد من نوعه لفئة XSE، والذي يتضمن شبكة أمامية صغيرة مثقبة، وشبكة سفلية كبيرة مع عدة خطوط عريضة.

2022 بتصميم فريد من نوعه لفئة XSE، والذي يتضمن شبكة أمامية صغيرة مثقبة، وشبكة سفلية كبيرة مع عدة خطوط عريضة. ومصابيح LED رفيعة مرسومة على الجوانب، وخطوط بارزة على غطاء المحرك، ومصابيح ضباب منخفضة، و منفذ تهوية منخفض، بالإضافة إلى مصدات بارزة على الجانبين.

بينما نرى خطوط ديناميكية تمتد من الرفارف الخلفية إلى أسفل الأبواب، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية العريضة التي تراجعت إلى الجوانب.

وعجلات قياس 18 بوصة، وسقف طويل يمتد إلى الخلف ويميل قليلاً مع جناح خلفي في الأعلى باب حجرة الأمتعة

نرى أيضًا عجلات مقاس 18 بوصة وسقفًا طويلًا يمتد إلى الخلف ويميل قليلاً مع جناح خلفي فوق باب حجرة الأمتعة.

تتميز تويوتا هايلاندر 2022 بتصميم مميز للغاية حيث يتواجد بها شبكة أمامية صغيرة مثقبة، مع شبكة سفلية كبيرة أخرى بعدة خطوط عريضة، مع مصابيح LED رفيعة مرسومة، بالإضافة إلى فتحة التهوية السفلية، والمصدات البارزة على كلا الجانبين.

تتميز المقاعد بها بانها مصنوعة من مواد عالية الجودة من خلال غطاء جلدي مميز ودعم لتغيير وضعية المقاعدبكل سهولة.

تجد بداخلها شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات متوافقة مع Android Auto و Apple CarPlay وراديو القمر الصناعي

لديها ميزات أمان متقدمة مثل تحذير من الاصطدام الأمامي، واكتشاف المشاة، وفرملة الطوارئ التلقائية، والتحكم التكيفي في السرعة، والمصابيح الأمامية ذات الضوء العالي الأوتوماتيكي، والتذكير بالمقعد الخلفي، ومساعدة تتبع المسار.

ويشمل الكبح التلقائي الذي يستخدم في الحالات الطارئة، والتحكم التكيفي في ثبات السرعة، ومساعدة الحفاظ على المسار، ومساعدة التوجيه في حالات الطوارئ.

التعرف على إشارات المرور.

مصابيح أمامية أوتوماتيكية رائعة عالية الشعاع.

تشعر ماسحات الزجاج الأمامي بالمطر. أسعار سيارة تويوتا هايلاندر ٢٠٢٢ البرونزية اليابانية الجبارة.. تويوتا هايلاندر فالسعودية سنوضح لكم سعر سيارة تويوتا هايلاندر ٢٠٢٢ والتي تبدأ من 160 ريال سعودي، وهايلاندر وقد تصل حتى 174.990 ريال سعودي، ومن المرجح أن يتم إطلاق النسخة البرونزية بنهاية العام الجاري.

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