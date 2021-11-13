سيارة ولا في الاحلام.. سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية بأسعار ومواصفات مذهلة

سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية، أطلقت شركة تويوتا المعروفة في الفترة الأخيرة نوع جديد من السيارة الرياضية التي تسمى راش وهي سيارة راش 2022، وسوف تصل هذه السيارة إلى الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية خلال فترة بسيطة، حيث ينتظر وصولها إلى المملكة الكثير من فئات المجتمع، وهذا لما تتميز به هذه السيارة من مميزات تناسب متطلبات الأسر وخاصة في السفر والرحلات الطويلة.

محرك السيارة تصل قوته إلى مئة واثنين وأربعين حصان وسعته إلى ألف وخمسمائة سي سي.

يوجد في السيارة مصابيح أمامية كبيرة بداخلها مصابيح أمامية لجهاز الإسقاط، كما توفر هذه المصابيح الطاقة الكهربائية وذلك لأنها من الليد.

عجلة القيادة به عدة وظائف منها الاتصال واستقبال المكالمات وتغيير مستوى الصوت وكذلك الأغاني.

معدل استهلاك الوقود في السيارة يصل إلى 16.3 كم/ لتر.

يوجد للسيارة أربع عجلات قوية بقياس 17 إنش وارتفاعها يصل إلى 220 ملم.

فترة الضمان المخصصة لسيارة تويوتا راش 2022 تصل إلى خمس سنوات.

مقاعد الصف الثاني والثالث يمكن طيها بكل سهولة وذلك لإتاحة مساحة أكبر من التخزين.

يتوفر في هذه السيارة مكيف أمامي وخلفي وست سماعات ونظام بلوتوث، بالإضافة إلى وجود نظام إنذار ضد السرقة.

يوجد بالسيارة نظام يساعد على صعود المرتفعات بكل سهولة، بالإضافة إلى ستة وسائد هوائية

يتوفر في هذه السيارة مكيف أمامي وخلفي وست سماعات ونظام بلوتوث، بالإضافة إلى وجود نظام إنذار ضد السرقة. يوجد بالسيارة نظام يساعد على صعود المرتفعات بكل سهولة، بالإضافة إلى ستة وسائد هوائية يمكن تشغيل السيارة بكل سهولة عن طريق الضغط على دواسة الفرامل ودفع المفتاح لتشغيل المحرك، كما يمكن إيقاف السيارة عن طريق دفع المفتاح مرة أخرى.

السيارة واسعة جداً من الداخل وتكفي سبعة أشخاص.

تحتوي على العديد من وسائل الراحة والترفيه مثل مشغل الـ DVD ووجود مرآة رؤية خلفية تعمل بنظام الكهرباء ومنفذ يو إس بي.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022 في السعوديةأسعار سيارة تويوتا راش 2022م في السعودية

لم يتم الإعلان عن سعر هذه السيارة حتى الأن، ولكن من المتوقع أن يكون سعرها في حدود اسعار تويوتا راش 2021م، حيث تبدأ أسعار سيارة راش 2021 م من الفئة الأولى حوالي 76820 ريال سعودي، وأسعار الفئة الثانية من سيارة تويوتا راش تبدأ من 71990 ريال سعودي.