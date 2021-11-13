أفخم أنواع السيارات .. تعرف علي مميزات نيسان باثفايندر 2022 وحش الطرقات

تمثل نيسان باثفايندر 2022 من الجيل السادس والمتقدم من هذا الطراز ، وقد أطلقت نيسان هذا الطراز لأول مرة في عام 1986، وتُعد سيارة نيسان باثفايندر الرياضية متعددة الاستخدامات وحشًا جديدًا على الطريق، حيث يرغب الكثيرين من عشاق ومحبي السيارات بمعرفة، احدث واهم السيارات المتاحة، وهذا لأن السيارات الأحدث تكون متميزة بالمهام الأكثر والأفضل عن الأنواع التي تسبقها، ومنها سيارة نيسان باثفايندر 2022 الجديدة من الجيل السادس والمختلفة عن السيارات القديمة.

صفات نيسان باثفايندر 2022

إن سيارة نيسان الجديدة تستخدَم في جميع المهام المتعبة، فإن النسخة الجديدة تتميز بالقوة والصلابة، فنرى التصميم الخارجي للسيارة المبهر والجذاب اللامع الذي يحتوي على القوة والفخامة في المظهر، فتناسب بذلك الطرق المعوجة وجميع المنحنيات، كما أن السيارة لها غطاء محرك كبير أكبر من النسخة التي قبلها، ولها مصدات جانبية على شكل الـ U كما أن هذه السيارة تتوفر بجميع الألوان المبهجة والجميلة، وتتميز بأن لها أكثر من 13 لون جميل وجذاب ومبهر على الإطلاق، ومن المشار أليه احتواء السيارة على محرك 6 سلندر على شكل الـ V ويدعم هذا المحرك ناقلة تم وضعها جديدًا على السيارات بحوالي 9 سعرات، وتعمل أيضًا بنظام دفع أمامي.

السيارة من الداخل كبيرة، وتتسع إلى خمسة أفراد، فإنها عند الدخول إلى السيارة من الداخل سوف تلاحظ التغيير الكلي في تصميم السيارة عن الأنواع الأسبق للسيارة، وتحتوي السيارة على شكل فخم وجذاب وتحتوي على متانة ليس لها مثيل، وتحتوي على الأناقة والجاذبية الرائعة.

مساحة السيارة من الداخل فسيحة ومريحة للغاية، تحتوي على مقاعد جلدية رائعة، في المقاعد التي في الصف الأول نجد تدفئة عالية، كما أن السيارة يوجد بها فتحة سقف بانورامية تتسع إلى ثمانية أشخاص، في الصف الثالث نجد المقاعد التي تسمع بالطي، وهذا يعمل على زيادة مساحة ملحق الحقيبة الخلفية للسيارة في تخزين الأغراض.

يوجد في السيارة الجديدة تصميمات متميزة من الأمان حيث إنها تحتوي على تحكم تلقائي في الفرامل، حيث إن هذا التحكم يساعد قائد السيارة على التحكم الكامل في نظام السير، وهذا لأمِّن السائق والركاب.

كما أن السيارة الجديدة تعمل بنظام القيادة الذاتية وهي تمنح السائق راحة وعدم شعور بالتعب، فإن برنامج السيارة يعمل على تحديد المسار والطريق أوتوماتيكيًّا وبدقة لا متناهية.

مميزات نيسان