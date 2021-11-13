سيارة خيالية… تويوتا هايلاندر2022 الجديدة مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الخيالية

تويوتا هايلاندر2022 الجديدة، أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق أحدث إصداراتها وهي سيارة تويوتا هايلاندر 2022 والتي تعد هي مماثلة لسيارة سام هايلاندر التي تم إطلاقها من قبل ولكن مع وجود تعديلات و أطلقتها الشركة باللون البرونزية المميز والذي يعبر عن الشعار الخاص بالسيارة وتتميز السيارة بالتصميم الرائع من الداخل والخارجي وأطلقت بطرازين طرازات مختلفة سنوضح لكم أهم التفاصيل. تويوتا هايلاندر2022 الجديدة تويوتا هايلاندر2022 الجديدة سعر سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 سوف نقدم لكم في مقالنا هذا عن أسعار سيارة تويوتا هايلاندر2022 يختلف سعر السيارة من دولة إلى أخرى حسب الميزات ونوع الموتور الموجود في طراز وجاءت الأسعار على النحو التالي:

النوع الأول للسيارة يبلغ سعره داخل المملكة العربية السعودية حوالي 164.586 ألف ريال سعودي بينما سعر السيارة عالميًا 43.480 دولار أمريكي وهذا النوع يحتوي على خاصية الدفع الأمامي.

النوع الثاني: وهو نظام الدفع الكلي والذي يصل سعره داخل المملكة حوالي 170.588 ألف ريال سعودي بينما يصل سعره عالميًا 45.480 ألف دولار أمريكي. مميزات سيارة تويوتا هايلاندر فئة 2022 مميزات سيارة تويوتا هايلاندر فئة 2022 تحتوي السيارة على الكثير من المميزات سواء من الداخل أو الخارج ومن اهم مميزاتها: تحتوي السيارة على عدد من المصابيح حول الأبواب للإضاءة.

على عدد من المصابيح حول الأبواب للإضاءة. يصل مقاس عجلات السيارة إلى 18 بوصة.

صنعت مقاعد جميع هذا الموديل من مادة softex ولن يتم استخدام مادة الجلد نهائيًا.

تتنوع ألوان السيارة بين اللون البرونزي وهو ما تشتهر به هذه الفئة بجانب اللون الأبيض واللون الأسود.

تتميز السيارة بأنها تحتوي على محرك يعمل من خلال نظامين نظام الكهرباء أو نظام البنزين وهو يقع ضمن محركت ICE. مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2022 يمكننا التعرف على المواصفات الخاصة لسيارة تويوتا هايلاندر من خلال السطور التالية:

يمكن التحكم في مقاعد السيارة حيثُ تحتوي على عشر اتجاهات مختلفة وذلك باستخدام نظام أوتوماتيكي.

تم تزويد السيارة بمنافذ طاقة تقوم بإنتاج 1500 وأت.

يُمكن التحكم في الصندوق الخلفي بنظام إلكتروني.

يعمل المحرك بنظام رباعي الأسطوانات حيثُ يُمكن أن يحتوي على 2.5 لتر.

النوع الأول من السيارة يعمل المحرك فيه بقوة 243 نيوتن.

يعمل المحرك فيه بقوة 243 نيوتن. بينما يعمل محرم النوع الثاني بقوة 295 نيوتن مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2022 الوسوم

تويوتا هايلاندر2022 الجديدة، أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق أحدث إصداراتها وهي سيارة تويوتا هايلاندر 2022 والتي تعد هي مماثلة لسيارة سام هايلاندر التي تم إطلاقها من قبل ولكن مع وجود تعديلات و أطلقتها الشركة باللون البرونزية المميز والذي يعبر عن الشعار الخاص بالسيارة وتتميز السيارة بالتصميم الرائع من الداخل والخارجي وأطلقت بطرازين طرازات مختلفة سنوضح لكم أهم التفاصيل. تويوتا هايلاندر2022 الجديدة تويوتا هايلاندر2022 الجديدة سعر سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 سوف نقدم لكم في مقالنا هذا عن أسعار سيارة تويوتا هايلاندر2022 يختلف سعر السيارة من دولة إلى أخرى حسب الميزات ونوع الموتور الموجود في طراز وجاءت الأسعار على النحو التالي:

النوع الأول للسيارة يبلغ سعره داخل المملكة العربية السعودية حوالي 164.586 ألف ريال سعودي بينما سعر السيارة عالميًا 43.480 دولار أمريكي وهذا النوع يحتوي على خاصية الدفع الأمامي.

النوع الثاني: وهو نظام الدفع الكلي والذي يصل سعره داخل المملكة حوالي 170.588 ألف ريال سعودي بينما يصل سعره عالميًا 45.480 ألف دولار أمريكي. مميزات سيارة تويوتا هايلاندر فئة 2022 مميزات سيارة تويوتا هايلاندر فئة 2022 تحتوي السيارة على الكثير من المميزات سواء من الداخل أو الخارج ومن اهم مميزاتها: تحتوي السيارة على عدد من المصابيح حول الأبواب للإضاءة.

على عدد من المصابيح حول الأبواب للإضاءة. يصل مقاس عجلات السيارة إلى 18 بوصة.

صنعت مقاعد جميع هذا الموديل من مادة softex ولن يتم استخدام مادة الجلد نهائيًا.

تتنوع ألوان السيارة بين اللون البرونزي وهو ما تشتهر به هذه الفئة بجانب اللون الأبيض واللون الأسود.

تتميز السيارة بأنها تحتوي على محرك يعمل من خلال نظامين نظام الكهرباء أو نظام البنزين وهو يقع ضمن محركت ICE. مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2022 يمكننا التعرف على المواصفات الخاصة لسيارة تويوتا هايلاندر من خلال السطور التالية:

يمكن التحكم في مقاعد السيارة حيثُ تحتوي على عشر اتجاهات مختلفة وذلك باستخدام نظام أوتوماتيكي.

تم تزويد السيارة بمنافذ طاقة تقوم بإنتاج 1500 وأت.

يُمكن التحكم في الصندوق الخلفي بنظام إلكتروني.

يعمل المحرك بنظام رباعي الأسطوانات حيثُ يُمكن أن يحتوي على 2.5 لتر.

النوع الأول من السيارة يعمل المحرك فيه بقوة 243 نيوتن.

يعمل المحرك فيه بقوة 243 نيوتن. بينما يعمل محرم النوع الثاني بقوة 295 نيوتن مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة خيالية… تويوتا هايلاندر2022 الجديدة مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الخيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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