الجديدة كليا سيارة تويوتا بيلتا 2022 بالمواصفات والاسعار

في الفترة الأخيرة ارتفعت معدلات البحث عن سيارة تويوتا بيلتا الجديدة موديل 2022، حيث ينتظرها الكثيرين وخاصة في بلاد الخليج العربي، فبعد الاعلان عن مواصفات السيارة يتوقع البعض انها ستباع باعداد كبيرة فور انطلاقها، حيث انها تضم مواصفات عديدة ومتميزة قد لاتجدها في سيارات اخرى، كما ان سعرها في المملكة العربية السعودية اقتصادي وغير مرتفع مقارنة بمواصفاتها الخرافية المتميزة، وفي تلك المقالة سنطرح لكم كافة التفاصيل حول السيارة وامكانيتها الخرافية.

في النقاط التالية سنستعرض لكم كل مواصفات السيارة من الداخل حيث مواصفات المحرك وقوته، كما سنعرض مواصفات السيارة من حيث إمكانياتها الداخلية :

تضم سيارة تويوتا بيلتا الجديدة مواصفات ممتازة حيث تعمل بمحرك 1500 سي سي.

ممتازة حيث تعمل بمحرك 1500 سي سي. يتميز المحرك الخاص بها بقوته التي تصل إلى 105 حصان.

ناقل الحركة خرافي يعمل باربعة سرعات كما يعمل بنظام أوتوماتيكي.

السيارة ايضا متاحة بنظام ناقل حركة يدوي ويعمل بحوالي خمسة سرعات.

السيارة تعتمد بشكل اساسي على تقنية الجر الأمامي للعجلات.

كما تعتبر سيارة واسعة من الداخل لتتحمل الاعداد الكبيرة والامتعة وتناسب السفر والتنقلات العديدة حيث ان صندوقها الخلفي سعته تصل إلى 495 لتر.

كما ان خزان الوقود عملي للغاية ويتسع لحوالي 42 لتر.

السيارة سريعة حيث تصل سرعتها لحوالي مائة كيلومتر في ساعة وذلك في مدة 12 ثانية.

وسائل الأمان متعددة في تويوتا بيلتا ومنها نظام EBD .

مزودة بالفئة الحديثة من نظام الفرامل ABS.

كما انها محمية ضد السرقات بسبب نظام إيموبليزر .

السيارة مضاف لها حساسات ركن ممتازة في الجهة الخلفية كما انها مزودة بنظام بكاميرا مراقبة خلفية لمساعدة السائق في القيادة

بدون اصطدام كما تساعده في الركنات.

كما أنها مُحدة بنظام شاشة حديثة بنظام اللمس.

الشاشة الداخلية بحجم 7 بوصات.

السيارة تدعم نظامي آي أو إس للايفون أو أندرويد.

السيارة تساع عدد كبيرة من الأشخاص يصل لحوالي خمسة أفراد.

مضاف لها تقنيات التحكم عن بُعد.

مزودة بنظام الحماية على الطرق السريعة وهو نظام التحكم في الثبات.

تم تحديثها لتعمل بنظام “RAV4 ADVENTURE” وهو متخصص في حماية السائق عند القيادة في الطرق الوعرة او غير المجهزة أو المتعرجة.

لم يتم الإعلان عن السعر النهائي للسيارة، حيث تبادل البعض الأقاويل والشائعات، ولكن السعر الاساسي لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى تلك اللحظة.