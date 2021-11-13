انطلاق نيسان صني 2022 بسعر مفاجأة ومواصفات خرافية.. الوحش الياباني

تعد نيسان صني 2022 واحدة من السيارات الاقتصادية المنتظرة بقوة في سوق السيارات السعودي، وسوف تأتي السيارة بتعديلات بسيطة على ناحية الشكل الخارجي، فهي سوف تشبه إلى حد كبير من الخارج نيسان صني 2021 الجديدة كليا، لكن هناك بعض التعديلات الأخرى الجذابة التي حصلت عليها نيسان صني 2022 على جانب المحرك والأداء ولاسيما التجهيزات الداخلية وأيضا تأتي السعر بحسب التسريبات بسعر مفاجأة.

فئة S بسعر يتراوح بين 59 ألف وبين 57 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه سعر فئة SV سوف يتراوح بين الـ60 ألف ريال وبين 61 ألف ريال.

وكذلك هناك فئة SL سوف تأتي بسعر يترواح بين الـ 67 ألف و69 ألف.

هيكل السيارة هو سيدان بأربع ابواب.

وفي الوقت نفسه تأتي السيارة بوزن مناسب طن وربع لأفضل أداء.

السيارة تأتي بقوة دفع تساوي 118 حصان.

صرفية وقود السيارة رائعة، حيث تحرق 6 ونصف لتر بنزين كلما تسير مسافة 100 كيلومتر.

نيسان صني الجديدة يمكنها الانطلاق من صفر إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في زمن 10 ثوان فقط.

السيارة يمكنها السير بسرعة 180 كيلومتر كحد أقصى للسرعة.

تحتوي السيارة على تكييف جبار كما هي العادة من شركة نيسان في موديل صني وغيره من الموديلات.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على نظام كاميرا خلفية، وحاسوب ذكي يستعرض المسافة التي يمكن للسيارة قطعها.

زر تشغيل وإيقاف المحرك، الصندوق الخلفي للسيارة كبير ويتسع للكثير من الأمتعة ويأتي بمساحة 550 لتر.

تأتي السيارة بنظام توزيع الفرامل بين العجلات وكذلك مانع القفل على العجلات.

وفي الوقت نفسه تأتي السيارة بوسادات هوائية لتفادي أثار الصدمات القوية لتجنب مخاطرها القوية على الجسم والحياة في بعض الأحيان.

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ملحوظة: تأتي اسعار صني 2022 متقارب من صني 2021 لذلك من الأفضل إذا كنت ترغب في الشراء فأن الاختيار الأمثل هو الانتظار حتى شراء الموديل الجديدة.

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