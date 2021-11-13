انخفاض خيالي في سعر تويوتا افالون تورنق 2021 الفاخرة بنسبة 30%

انخفاض خيالي في سعر تويوتا افالون تورنق نص فل 2021 بنسبة 30%، نقدم لكم اليوم عرض تخفيض ممتاز على إحدى السيارات الفاخرة المنافسة لسيارات مرسيدس و بي ام ولكزس ولكن بسعر مناسب جداً، حيث نناقش معكم مواصفات فئة Touring من تويوتا افالون الجديدة، ونكشف لكم عن خصم يصل إلى 30 بالمائة (خمس المبلغ) على سعرها. تتميز افالون بشكل عام باتساع حجمها وفخامة تصميمها مع مواصفات داخلية وخارجية رائعة، كما تتميز فئة تورنق عن فئة ستاندر بعدة إضافات وتجهيزات لا غنى عنها بالنسبة لمن يبحثون أكثر عن وسائل الترفيه والأمان داخل السيارة.

تخفيض سعر تويوتا افالون تورنق 2021

تتميز فئة Touring أو النص فل من أفالون 2021 بمحرك 6 سلندر بنزين سعته 3500 سي سي ، هذا المحرك يولد قوة تعادل 297 حصان واستهلاك الوقود به يتجاوز ثلاثة عشر كم لكل لتر، القير أوتوماتيك 8 سرعات تبترونيك والسيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي. انضمت تويوتا افالون تورنق touring إلى عروض وتصفيات تويوتا من قبل الوكيل بالسعودية عبد اللطيف جميل للسيارات، وبلغ سعر السيارة الآن 127 ألف ومائة ريال بدلا من 180 ألف و500 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة والتخفيض يقترب من 30% من المبلغ الأصلي، مع إمكانية تقسيط افالون نص فل 2021 بمبلغ 2542 ريال.

تأتي فئة تورنج من افالون 2021 مزودة بفتحة سقف وجنوط مقاس 17 إنش، مقابض الأبواب من الكروم مع تطعيمات كروم جانبية إضافة إلى شبك ضخم أمامي أيضاً من الكروم. يتميز التصميم الخارجي لتويوتا افالون 2021 بوجود جناح خلفي وعدد 2 شكمان خلفيان، الإضاءات بالكامل LED مع وجود إشارات ليد على المرايا الجانبية الكهربائية ذو خاصية الطي مع أنوار ليد خلفية بالكامل أيضاً. السيارة بها حساسات أمامية وخلفية إضافة إلى كاميرا خلفية مدمجة.

مواصفات افالون 2021 نص فل

تتميز تلك الفئة من تويوتا افالون الجديدة بمكيف تاتش متعدد بتحكم منفصل بالإضافة إلى فتحات تكييف خلفية، مفاتيح دخول ذكية مع إمكانية التشغيل الذكي، داخلية جلد فاخرة مع فورميكا تخشيب وشاحن لاسلكي، المقاعد كهربائية للسائق والراكب مع إمكانية تسخين المقاعد الأمامية، الزجاج كهربائي اوتو لمسة واحدة والمرايا داخلية تعتيم والسيارة مزودة بكافة مواصفات الأمن والسلامة من فرامل ABS، حساس كفرات، نظام الثبات الإلكتروني، فرامل مانعة للانغلاق، إيرباجات أمامية وخلفية وعدد خمس أحزمة أمان للسيارة السيان الفاخرة من تويوتا.

تأتي فئة النص فل من تويوتا افالون موديل 2021 مزودة ببريك كهربائي بخاصية الهولد، مع نظام تثبيت سرعة ذكي وعداد رحلات باللغة العربية يمكن التحكم فيهما من خلال المقود الذي يأتي مكسو بالجلد الفاخر. السيارة تدعم التحكم في البلوتوث أيضا والنظام الصوتي ( يحتوي على 8 مكبرات للصوت ) من خلال المقود، وهي مزودة بشاشة معلومات وسطية من خلالها يتم رؤية صورة الكاميرا الخلفية وهي تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.