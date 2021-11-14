سيارة احلامك بين ايديك .. سيارة تويوتا بيلتا 2022 النسخة الجديدة في السعودية بمواصفات وأسعار خيالية

سعر ومواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 شركة تويوتا من أفضل شركات السيارات المعروفة عالميًا حيث ان التصاميم الخاصة بالشركة للسيارات دائمًا ما تكون مميزة وحديثة ومواكبة للتطور في تكنولوجيا السيارات, وهناك العديد من الأسماء الخاصة بالسيارات التابعة لشركة تويوتا, ومن افضل هذه الأسماء هي سيارة تويوتا بيلتا, والتي لها العديد من المواصفات المميزة لها, وأعلن الموكل الرسمي عن الشركة المنتجة للسيارة في مصر عن توافر هذه السيارة بفئاتها المختلفة وسعر كل فئة, وخلال مقالنا هذا سنتناول بالتفصيل الحديث عن مواصفات وأسعار فئات سيارة تويوتا بيلتا 2022.

أهم ما يميز سيارة تويوتا بيلتا الطراز الحديث 2022

بعد ان تم الإعلان عن اصدار طراز حديث من سيارة تويوتا بيلتا لعام 2022, ازدادت عمليات البحث عن المواصفات الخاصة بكل فئة من السيارة وأسعار كل فئة، ومن اهم مواصفات السيارة الاتي: –

السيارة مزودة بإمكانيات حديثة مثل الفرامل الالكترونية التي تقلل من معدل حدوث الحوادث بسبب السرعات العالية.

السيارة تحتوي على سماعات داخلية ذات صوت عالي الجودة ونقي، وبها شاشة تقدم صورة واضحة ونقية.

نظام التهوية في السيارة مميز حيث ان الفتحات المسئولة عن التهوية موزعة بشكل احترافي في كل أجزاء السيارة.

تحتوي فتحات التهوية في السيارة على فلتر ينقي الهواء وهي من اهم المميزات في وقتنا هذا بسبب الوباء المنتشر.

تحتوي السيارة على تكييف يمكن التحم به بشكل الكتروني، والمقاعد الخاصة بالسيارة تعمل على تبريد السيارة في الصيف.

أسعار فئات سيارة تويوتا بيلتا 2022 المختلفة

سيارة تويوتا بيلتا من السيارات التي تتميز بفئة سعرية متوسطة وتعتير مناسبة لما تحتوي السيارة من إمكانيات حديثة وأجهزة الكترونية متطورة، وهناك فئتان من السيارة كل واحدة لها ميزة عن الأخرى فالفئة الاولي تتميز بالأمان العالي وتحتوي على عدد كبير من الوسادات الهوائية التي تفيد في حالة حدوث أي اصطدام، ويصل سعر هذه الفئة 450 ألف جنية، اما الفئة الثانية تتميز بالكماليات الحديثة، والكشافات المزودة بخاصية الإضاءة المخصصة للنهار والليل والتي تعطي اضاءة واضحة وسعرها وصل الي 500 ألف جنية.