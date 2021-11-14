سعر ومواصفات سيارة تويوتا راف فور 2022 الجديدة في السعودية والدول العربية

تويوتا راف فور 2022 باعتبارها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر شعبية في كندا، تعود RAV4 لعام 2022 دون أي تغييرات تذكر. يستخدم محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر في تطبيقات مختلفة. تولد الموديلات الأساسية 203 قوة حصان، بينما تضيف طرز RAV4 Hybrid زوجًا من المحركات الكهربائية بإجمالي 219 حصانًا. ثم هناك RAV4 Prime، وهو بديل هجين يعمل بالكهرباء يوفر قوة 302 حصانًا و 68 كيلومترًا من المدى الكهربائي.

تويوتا راف فور 2022

تأتى السيارة من نوع الدفع الرباعي، والمحرك السيارة يأتى بسعة 2.5 لتر، مع قوة تصل الي 203 حصاناً عند 6800 دورة في الدقيقة (151 كيلوواط)، وعزم الدوران 184 رطلاً· قدم عند 5000 دورة في الدقيقة (249)، ويأتى الحث الغلاف الجوي، ونوع الوقود للسيارة عادي، والانتقال تأتى 8 سرعات أوتوماتيكية، وتكون بنظام الدفع أمامي.

فئة السيارة: SUV مدمجة

مجسم السيارة: وودستوك، أون، كاليفورنيا

توليد السيارة: 5

كفاءة الوقود تكون: الاستقلالية

مدينة 8.8 لتر لكل 100 كيلو متر

الطريق السريع: 6.8 لتر لكل 100 كيلو متر

مجموع 7.9 لتر لكل 100 كيلو متر

الحكم الذاتي 696 كم

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 184 جم / كم

قطر الدوران 11 م (36 ′)

التعليق الأمامي مستقل: ماكفيرسون تبختر

التعليق الخلفي مستقل: ذراع قصير / طويل

الفرامل الأمامية قرص (ABS)

الفرامل الخلفية قرص (ABS)

الإطارات الأمامية تكون P225 / 65HR17

الإطارات الخلفية تكون P225 / 65HR17

نسبة القوة إلى الوزن 99.0 واط / كجم.

عرض تقسيط سيارة بسعر الكاش.

متوفر مقاعد أمامية ساخنة

يوجد كشف النقطة العمياء

متوفر تحذير الاصطدام الأمامي

يوجد الكبح الطارئ المستقل

متوفر تحذير مغادرة المسار

يوجد نظام تثبيت السرعة التكيفي

متوفر في السيارة Apple CarPlay

متوفر في السيارة Android Auto

يوجد 5 أحزمة أمان.

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لا يوجد مقاعد خلفية مدفأة

غير متوفر عجلة القيادة ساخنة

غير معلوم 0-100 كم / ساعة

غير معلوم عن 80-120 كم / ساعة

ليس متوفر معلومات عن السرعة القصوى

ليس متوفر معلومات مسافة الكبح

مواصفات تويوتا راف فور 2022مميزات 2022 Toyota RAV4عيوب السيارة Toyota RAV4سعر سيارة تويوتا راف فور 2022

سعر السيارة 28590 دولار كندى مما يعادل 22778 دولار أمريكي، غير شامل سعر الشحن