سعر ومواصفات سيارة تويوتا راف فور 2022 الجديدة في السعودية والدول العربية

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تويوتا راف فور 2022 باعتبارها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر شعبية في كندا، تعود RAV4 لعام 2022 دون أي تغييرات تذكر. يستخدم محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر في تطبيقات مختلفة. تولد الموديلات الأساسية 203 قوة حصان، بينما تضيف طرز RAV4 Hybrid زوجًا من المحركات الكهربائية بإجمالي 219 حصانًا. ثم هناك RAV4 Prime، وهو بديل هجين يعمل بالكهرباء يوفر قوة 302 حصانًا و 68 كيلومترًا من المدى الكهربائي.تويوتا راف فور 2022
تأتى السيارة من نوع الدفع الرباعي، والمحرك السيارة يأتى بسعة 2.5 لتر، مع قوة تصل الي 203 حصاناً عند 6800 دورة في الدقيقة (151 كيلوواط)، وعزم الدوران 184 رطلاً· قدم عند 5000 دورة في الدقيقة (249)، ويأتى الحث الغلاف الجوي، ونوع الوقود للسيارة عادي، والانتقال تأتى 8 سرعات أوتوماتيكية، وتكون بنظام الدفع أمامي.مواصفات تويوتا راف فور 2022
- فئة السيارة: SUV مدمجة
- مجسم السيارة: وودستوك، أون، كاليفورنيا
- توليد السيارة: 5
- كفاءة الوقود تكون: الاستقلالية
- مدينة 8.8 لتر لكل 100 كيلو متر
- الطريق السريع: 6.8 لتر لكل 100 كيلو متر
- مجموع 7.9 لتر لكل 100 كيلو متر
- الحكم الذاتي 696 كم
- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 184 جم / كم
- قطر الدوران 11 م (36 ′)
- التعليق الأمامي مستقل: ماكفيرسون تبختر
- التعليق الخلفي مستقل: ذراع قصير / طويل
- الفرامل الأمامية قرص (ABS)
- الفرامل الخلفية قرص (ABS)
- الإطارات الأمامية تكون P225 / 65HR17
- الإطارات الخلفية تكون P225 / 65HR17
- نسبة القوة إلى الوزن 99.0 واط / كجم.
- عرض تقسيط سيارة بسعر الكاش.
- متوفر مقاعد أمامية ساخنة
- يوجد كشف النقطة العمياء
- متوفر تحذير الاصطدام الأمامي
- يوجد الكبح الطارئ المستقل
- متوفر تحذير مغادرة المسار
- يوجد نظام تثبيت السرعة التكيفي
- متوفر في السيارة Apple CarPlay
- متوفر في السيارة Android Auto
- يوجد 5 أحزمة أمان.
- يمكنك التعرف ايضا على سعر ومواصفات سيارة اودى 2021.
- لا يوجد مقاعد خلفية مدفأة
- غير متوفر عجلة القيادة ساخنة
- غير معلوم 0-100 كم / ساعة
- غير معلوم عن 80-120 كم / ساعة
- ليس متوفر معلومات عن السرعة القصوى
- ليس متوفر معلومات مسافة الكبح
سعر السيارة 28590 دولار كندى مما يعادل 22778 دولار أمريكي، غير شامل سعر الشحن
- سعر السيارة في السعودية: 85427 ريال سعودي.
- سعر السيارة في الأمارات: 83663 درهم إماراتي.
- سعر السيارة في مصر: 358298 جنيه مصري.
الوسوم
تويوتا راف فور 2022 باعتبارها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر شعبية في كندا، تعود RAV4 لعام 2022 دون أي تغييرات تذكر. يستخدم محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر في تطبيقات مختلفة. تولد الموديلات الأساسية 203 قوة حصان، بينما تضيف طرز RAV4 Hybrid زوجًا من المحركات الكهربائية بإجمالي 219 حصانًا. ثم هناك RAV4 Prime، وهو بديل هجين يعمل بالكهرباء يوفر قوة 302 حصانًا و 68 كيلومترًا من المدى الكهربائي.تويوتا راف فور 2022
تأتى السيارة من نوع الدفع الرباعي، والمحرك السيارة يأتى بسعة 2.5 لتر، مع قوة تصل الي 203 حصاناً عند 6800 دورة في الدقيقة (151 كيلوواط)، وعزم الدوران 184 رطلاً· قدم عند 5000 دورة في الدقيقة (249)، ويأتى الحث الغلاف الجوي، ونوع الوقود للسيارة عادي، والانتقال تأتى 8 سرعات أوتوماتيكية، وتكون بنظام الدفع أمامي.مواصفات تويوتا راف فور 2022
- فئة السيارة: SUV مدمجة
- مجسم السيارة: وودستوك، أون، كاليفورنيا
- توليد السيارة: 5
- كفاءة الوقود تكون: الاستقلالية
- مدينة 8.8 لتر لكل 100 كيلو متر
- الطريق السريع: 6.8 لتر لكل 100 كيلو متر
- مجموع 7.9 لتر لكل 100 كيلو متر
- الحكم الذاتي 696 كم
- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 184 جم / كم
- قطر الدوران 11 م (36 ′)
- التعليق الأمامي مستقل: ماكفيرسون تبختر
- التعليق الخلفي مستقل: ذراع قصير / طويل
- الفرامل الأمامية قرص (ABS)
- الفرامل الخلفية قرص (ABS)
- الإطارات الأمامية تكون P225 / 65HR17
- الإطارات الخلفية تكون P225 / 65HR17
- نسبة القوة إلى الوزن 99.0 واط / كجم.
- عرض تقسيط سيارة بسعر الكاش.
- متوفر مقاعد أمامية ساخنة
- يوجد كشف النقطة العمياء
- متوفر تحذير الاصطدام الأمامي
- يوجد الكبح الطارئ المستقل
- متوفر تحذير مغادرة المسار
- يوجد نظام تثبيت السرعة التكيفي
- متوفر في السيارة Apple CarPlay
- متوفر في السيارة Android Auto
- يوجد 5 أحزمة أمان.
- يمكنك التعرف ايضا على سعر ومواصفات سيارة اودى 2021.
- لا يوجد مقاعد خلفية مدفأة
- غير متوفر عجلة القيادة ساخنة
- غير معلوم 0-100 كم / ساعة
- غير معلوم عن 80-120 كم / ساعة
- ليس متوفر معلومات عن السرعة القصوى
- ليس متوفر معلومات مسافة الكبح
سعر السيارة 28590 دولار كندى مما يعادل 22778 دولار أمريكي، غير شامل سعر الشحن
- سعر السيارة في السعودية: 85427 ريال سعودي.
- سعر السيارة في الأمارات: 83663 درهم إماراتي.
- سعر السيارة في مصر: 358298 جنيه مصري.
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