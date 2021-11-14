الاسطورة وصلت.. سيارة سايك موتور ماكسوس 2022 D60-Lux بمواصفات خرافية

الاسطورة وصلت.. سيارة سايك موتور ماكسوس 2022 D60-Lux تصنف هذه النوعية من السيارات الي الإصدارات الرياضية svu والتي يمكن استخدامها كأحد انواع السيارات العائلية بفضل مساحتها المتعة في الجزء الداخلي كما تشتهر هذه السيارة ضمن جملة إصدارات شركة سايك الصينية والتي تعد من أقدم الشركات المتخصصة في مجال صناعة السيارات لأكثر من 60 عام على التوالي كما يمكنك التعرف على مواصفات هذه السيارة واسعار شراؤها داخل المملكة ومعدل العروض المتعلقة بفترات الضمان داخل الأجزاء التالية مواصفات سيارة موتور ماكسوس D60-Lux تأتي السعة الداخلية للمحرك بنحو 1.5 لتر بينما تسجل السعة الخاصة ب المحرك لنحو 1500 سي سي.

ترتفع معدلات توليد الدوران الخاصة ب المحرك لنحو 159 حصان وحوالي 250 لمعدلات عزم دوران هذه الفئة من السيارة.

كما تم العمل على اختيار الجلد في تصميم الجزء الخارجي من مقاعد السيارة.

تعتمد أنظمة للقيادة بداخل السيارة على أنظمة الجر الأمامي فقط وهذا مع تضمين ناقل للحركة بمعدل 7 سرعات اساسية.

توفر أنظمة التوقف المفاجئ والعديد من الوسائد الهوائية الداعمة لأنظمة الأمان. سعر سيارة سايك موتور ماكسوس D60- Lux وطريقة الشراء ترفع مجموعة صالح للسيارات شعار ضريبتك علينا عند شراء السيارة والتي توفرها بكل من اللون الاسود واللون الفضي وتستطيع التعرف على بيانات العرض من خلال الآتي تعرض هذه السيارة المتواجدة داخل العرض في المملكة السعودية من قبل مجموعة صالح للسيارات والتي يمكنك تقديم طلب الشراء من خلالها.

تأتي هذه السيارة بسعر ثابت يبلغ 86.990 ريال سعودي وهذا قبل وضع القيم الضريبية والقيم المضافة إليها من الشركة لتسجل سعر 100.036 ريال سعودي بشكل نهائي.

تمتد فترات ضمان السيارة لمدة عام كامل من الصيانة المجانية والتي تنتهي ب اقتطاع السيارة بمسافة 20 الف كم في حال اقتصاصها قبل المدة المحددة.

تستمر فترات الضمان بعد انتهاء هذا العام لمدة خمس أعوام أخرى من قبل الشركة والتي تنتهي أيضا ب اقتطاع السيارة بمسافة نصف مليون كيلومتر.

حتى تتمكن من شراء هذه السيارة بشكل إلكتروني لابد أن تنتقل إلى موقع الشركه الإلكترونية.

https://salehcars.com/ar/offer/65

ملئ بيانات الاستمارة.

تضم استمارة التقديم تلي السيارة كتابة كل من اسم المتقدم ورقم الهاتف المحمول وكتابة اسم المدينة القاطن بها مع إضافة نوع السيارة التي ترغب في شرائها. الوسوم

الاسطورة وصلت.. سيارة سايك موتور ماكسوس 2022 D60-Lux تصنف هذه النوعية من السيارات الي الإصدارات الرياضية svu والتي يمكن استخدامها كأحد انواع السيارات العائلية بفضل مساحتها المتعة في الجزء الداخلي كما تشتهر هذه السيارة ضمن جملة إصدارات شركة سايك الصينية والتي تعد من أقدم الشركات المتخصصة في مجال صناعة السيارات لأكثر من 60 عام على التوالي كما يمكنك التعرف على مواصفات هذه السيارة واسعار شراؤها داخل المملكة ومعدل العروض المتعلقة بفترات الضمان داخل الأجزاء التالية مواصفات سيارة موتور ماكسوس D60-Lux تأتي السعة الداخلية للمحرك بنحو 1.5 لتر بينما تسجل السعة الخاصة ب المحرك لنحو 1500 سي سي.

ترتفع معدلات توليد الدوران الخاصة ب المحرك لنحو 159 حصان وحوالي 250 لمعدلات عزم دوران هذه الفئة من السيارة.

كما تم العمل على اختيار الجلد في تصميم الجزء الخارجي من مقاعد السيارة.

تعتمد أنظمة للقيادة بداخل السيارة على أنظمة الجر الأمامي فقط وهذا مع تضمين ناقل للحركة بمعدل 7 سرعات اساسية.

توفر أنظمة التوقف المفاجئ والعديد من الوسائد الهوائية الداعمة لأنظمة الأمان. سعر سيارة سايك موتور ماكسوس D60- Lux وطريقة الشراء ترفع مجموعة صالح للسيارات شعار ضريبتك علينا عند شراء السيارة والتي توفرها بكل من اللون الاسود واللون الفضي وتستطيع التعرف على بيانات العرض من خلال الآتي تعرض هذه السيارة المتواجدة داخل العرض في المملكة السعودية من قبل مجموعة صالح للسيارات والتي يمكنك تقديم طلب الشراء من خلالها.

تأتي هذه السيارة بسعر ثابت يبلغ 86.990 ريال سعودي وهذا قبل وضع القيم الضريبية والقيم المضافة إليها من الشركة لتسجل سعر 100.036 ريال سعودي بشكل نهائي.

تمتد فترات ضمان السيارة لمدة عام كامل من الصيانة المجانية والتي تنتهي ب اقتطاع السيارة بمسافة 20 الف كم في حال اقتصاصها قبل المدة المحددة.

تستمر فترات الضمان بعد انتهاء هذا العام لمدة خمس أعوام أخرى من قبل الشركة والتي تنتهي أيضا ب اقتطاع السيارة بمسافة نصف مليون كيلومتر.

حتى تتمكن من شراء هذه السيارة بشكل إلكتروني لابد أن تنتقل إلى موقع الشركه الإلكترونية.

https://salehcars.com/ar/offer/65

ملئ بيانات الاستمارة.

تضم استمارة التقديم تلي السيارة كتابة كل من اسم المتقدم ورقم الهاتف المحمول وكتابة اسم المدينة القاطن بها مع إضافة نوع السيارة التي ترغب في شرائها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاسطورة وصلت.. سيارة سايك موتور ماكسوس 2022 D60-Lux بمواصفات خرافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.