عرض خيالي.. تقسيط تويوتا برادو 2022 الجديدة كليا في الاسواق من عبد اللطيف جميل

اسطورية خيالية.. تويوتا برادو 2022 الجديدة كليا في الاسواق الان تستطيع اقتناء أحدث إنتاجات شركة تويوتا في إصدارها الحديث والمعرض خلال الفترة الحالية في مجموعة صالح للسيارات والتي تمكن المواطنين من تقديم طلب وحجز السيارة بشكل إلكتروني والتي تخضع لفترات ضمان قد تصل إلى خمس أعوام او بلوغ السيارة المسافة المحددة بنحو نصف مليون مما يعني القدرة على إصلاح مختلف عيوب وإجراء السيارة طوال فترة الضمان بشكل مجاني مع وضع عدة خصومات حتى بعد فترة الضمان على قطع الغيار وخدمات الإصلاح تقدر بنحو 30% خصم من السعر الأساسي. مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 TXL 1 تأتي هذه السيارة باللون الأبيض داخل مجموعة صالح للسيارات مع تصميم الجنوط ب قياسات تعادل 17 انش.

تصل السعة الداخلية للمحرك في أعلى نسب التخزين لجوالي 2.7 لتر وهذا مع محرك رباعي الشكل للاسطوانات.

تزود السيارة بعدد 16 من الصمامات وتتسارع هذه السيارة بمعدل استهلاك لتر واحد من البنزين لكل مسافة مقتطعة لا تقل عن 10. تشهد السيارة نسب مرتفعة في قوة المحرك والتي تظهر من خلال توليد نحو 164 حصان.

وحوالي 246 من معدلات عزم الدوران نيوتن.

تستخدم ناقل أوتوماتيكي للحركة مع عجلات تدعم أنظمة الدفع الرباعي بينما تأتي بعدة أنظمة للقيادة العادية.

الرمال، الطين مما يوفر سهولة في القيادة على الطرق المختلفة. تنضم السيارة لجملة للسيارات العائلية والتي يصل عدد المقاعد بداخلها لجوالي سبع مقاعد اساسية بمساحات فسيحة.

يدعم المقود العمل بشكل يدوي للتعديل مع سعة داخلية لتخزين الوقود تقدر بنحو 87 لتر.

ويمكنك تقسيط السيارة من عبد اللطيف جميل على 60 شهر. مميزات سيارة تويوتا برادو 2022 TXL 1 تتمتع السيارة بمجموعة متنوعة من مستويات الانارة الخارجية من الهالوجين ونوعية LED والتي يختص بعضها بتوضيح الرؤية الضبابية. توفر تويوتا برادو 2022 المزيد من وسائل الراحة وهذا عبر تزويد السيارة بمقاعد قابلة للتعديل بشكل يدوي والتي اختير قماش المخمل وتنجيدها.

المزيد من وسائل الراحة وهذا عبر تزويد السيارة بمقاعد قابلة للتعديل بشكل يدوي والتي اختير قماش المخمل وتنجيدها. إتاحة عدة وسائل اتصال من 6 مكبرات للصوت وأنظمة تشغيل بلوتوث.

مع بعض المداخل الخاصة بوصلات USB و آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

تتمثل أهم أنظمة السلامة المتاحة في تزويد السيارة بجهاز مراقبة ضغط الهواء.

واوصافك بعض الوسائد الهوائية المضادة للإصابات أثناء الحوادث. الوسوم

اسطورية خيالية.. تويوتا برادو 2022 الجديدة كليا في الاسواق الان تستطيع اقتناء أحدث إنتاجات شركة تويوتا في إصدارها الحديث والمعرض خلال الفترة الحالية في مجموعة صالح للسيارات والتي تمكن المواطنين من تقديم طلب وحجز السيارة بشكل إلكتروني والتي تخضع لفترات ضمان قد تصل إلى خمس أعوام او بلوغ السيارة المسافة المحددة بنحو نصف مليون مما يعني القدرة على إصلاح مختلف عيوب وإجراء السيارة طوال فترة الضمان بشكل مجاني مع وضع عدة خصومات حتى بعد فترة الضمان على قطع الغيار وخدمات الإصلاح تقدر بنحو 30% خصم من السعر الأساسي. مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 TXL 1 تأتي هذه السيارة باللون الأبيض داخل مجموعة صالح للسيارات مع تصميم الجنوط ب قياسات تعادل 17 انش.

تصل السعة الداخلية للمحرك في أعلى نسب التخزين لجوالي 2.7 لتر وهذا مع محرك رباعي الشكل للاسطوانات.

تزود السيارة بعدد 16 من الصمامات وتتسارع هذه السيارة بمعدل استهلاك لتر واحد من البنزين لكل مسافة مقتطعة لا تقل عن 10. تشهد السيارة نسب مرتفعة في قوة المحرك والتي تظهر من خلال توليد نحو 164 حصان.

وحوالي 246 من معدلات عزم الدوران نيوتن.

تستخدم ناقل أوتوماتيكي للحركة مع عجلات تدعم أنظمة الدفع الرباعي بينما تأتي بعدة أنظمة للقيادة العادية.

الرمال، الطين مما يوفر سهولة في القيادة على الطرق المختلفة. تنضم السيارة لجملة للسيارات العائلية والتي يصل عدد المقاعد بداخلها لجوالي سبع مقاعد اساسية بمساحات فسيحة.

يدعم المقود العمل بشكل يدوي للتعديل مع سعة داخلية لتخزين الوقود تقدر بنحو 87 لتر.

ويمكنك تقسيط السيارة من عبد اللطيف جميل على 60 شهر. مميزات سيارة تويوتا برادو 2022 TXL 1 تتمتع السيارة بمجموعة متنوعة من مستويات الانارة الخارجية من الهالوجين ونوعية LED والتي يختص بعضها بتوضيح الرؤية الضبابية. توفر تويوتا برادو 2022 المزيد من وسائل الراحة وهذا عبر تزويد السيارة بمقاعد قابلة للتعديل بشكل يدوي والتي اختير قماش المخمل وتنجيدها.

المزيد من وسائل الراحة وهذا عبر تزويد السيارة بمقاعد قابلة للتعديل بشكل يدوي والتي اختير قماش المخمل وتنجيدها. إتاحة عدة وسائل اتصال من 6 مكبرات للصوت وأنظمة تشغيل بلوتوث.

مع بعض المداخل الخاصة بوصلات USB و آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

تتمثل أهم أنظمة السلامة المتاحة في تزويد السيارة بجهاز مراقبة ضغط الهواء.

واوصافك بعض الوسائد الهوائية المضادة للإصابات أثناء الحوادث.

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