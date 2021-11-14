الوحش وصل.. اتفرج على شيري تيجو 3 موديل 2022 بالاسعار والمواصفات في الاسواق

الوحش وصل.. اتفرج على شيري تيجو 3 موديل 2022 تعد سيارة شيري تيجو من إحدى أحدث أنواع السيارات المعروضة داخل الأسواق المصرية خلال هذه الفترة وتلقى رواجًا كبيرًا بين مستخدمي السيارات وهذا مظهرها الخارجي الأنيق وسعت الشنطة الخلفية الخاصة ب التخزين بمعدل 550 لتر كما تتميز هذه السيارة بسرعتها المرتفعة كإحدى أهم السيارات الرياضية التي تملك محرك قوي، نستطيع الاطلاع على مزاياها ومواصفاتها بشكل تفصيلي من خلال الأجزاء التالية. مميزات وإمكانيات شيري تيجو 3 موديل 2022 تستمد هذه السيارة معدلات القوة الخاصة بها من خلال دعم العمل بمحرك عدد 4 اسطوانات وسعة مقدرة بنحو 1600cc.

معدل عزم دوران المحرك يصل إلى 160 دورة لكل متر بينما تصل اعلى معدلات توليد المحرك لنحو 126 حصان.

يمكن أن تقاطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلو متر بمعدل استهلاك وقود لا يتخطى 6.7 لتر.

تزود سيارة شيري تيجو بالعديد من التعديلات والمتمثلة في توفير جنوط للسيارة بمقياس يعادل 17 بوصة.

تضم السيارة عدة مصابيح في الجزء الأمامي والذي يمكن إجراء العديد من التعديلات عليه بواسطة عناصر التحكم في مستوى الاضائة.

المصابيح الخلفية تأتي من خلال اختيار النوعيات الليد في تصميمها.

تضم شاشة وسائط ترفيهية صغيرة الحجم بنحو 8 بوصة إلى جانب إحدى مشغولات الاسطوانات DVD.

توفر خاصية مميزة لربط وتوصيل الهاتف الجوال مع السيارة مع عدد مناسب من المكبرات الصوتية بعدد أربع مكبرات.

التمتع بمستوى قيادة أفضل من خلال عناصر التحكم في المقعد وضبطه في 6 اتجاهات مختلفة.

بينما يمكن تعديل المقعد الجانبي لمقعد السائق في عدد اربع اتجاهات مختلفة.

القدرة علي التحكم في أجزاء عجلة القيادة الخاصة بالجزء الأمامي للسيارة.

تضم العديد من المنافذ الكهربية وبعض المرايا الجانبية التي تتمتع بآلية عمل وتحكم كهربائي.

تزود مكيف أوتوماتيكي يعمل على تلطيف الأجواء مع بعض العدادات الخاصة ب التحكم في مستوى السرعات عبر شاشة موضحه للمؤشرات. عوامل الأمان وسعر شيري تيجو 3 موديل 2022 تضم السيارة عدة عناصر متنوعة تمكن المستخدم من التحكم في وسائل الأمان والحماية ومن بينها abs الخاصة ب فرامل منع الانغلاق.

عدة وسائد هوائية ضد الحوادث والتي توزع بأجزاء السيارة مع نظام إضافي منع إدارة المحرك.

تتوفر هذه السيارة داخل الأسواق المصرية بسعر موحد لفئتها المتواجدة بنحو 319.900 ألف جنية مصري. مميزات وإمكانيات شيري تيجو 3 موديل 2022عوامل الأمان وسعر شيري تيجو 3 موديل 2022 الوسوم

الوحش وصل.. اتفرج على شيري تيجو 3 موديل 2022 تعد سيارة شيري تيجو من إحدى أحدث أنواع السيارات المعروضة داخل الأسواق المصرية خلال هذه الفترة وتلقى رواجًا كبيرًا بين مستخدمي السيارات وهذا مظهرها الخارجي الأنيق وسعت الشنطة الخلفية الخاصة ب التخزين بمعدل 550 لتر كما تتميز هذه السيارة بسرعتها المرتفعة كإحدى أهم السيارات الرياضية التي تملك محرك قوي، نستطيع الاطلاع على مزاياها ومواصفاتها بشكل تفصيلي من خلال الأجزاء التالية. مميزات وإمكانيات شيري تيجو 3 موديل 2022 تستمد هذه السيارة معدلات القوة الخاصة بها من خلال دعم العمل بمحرك عدد 4 اسطوانات وسعة مقدرة بنحو 1600cc.

معدل عزم دوران المحرك يصل إلى 160 دورة لكل متر بينما تصل اعلى معدلات توليد المحرك لنحو 126 حصان.

يمكن أن تقاطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلو متر بمعدل استهلاك وقود لا يتخطى 6.7 لتر.

تزود سيارة شيري تيجو بالعديد من التعديلات والمتمثلة في توفير جنوط للسيارة بمقياس يعادل 17 بوصة.

تضم السيارة عدة مصابيح في الجزء الأمامي والذي يمكن إجراء العديد من التعديلات عليه بواسطة عناصر التحكم في مستوى الاضائة.

المصابيح الخلفية تأتي من خلال اختيار النوعيات الليد في تصميمها.

تضم شاشة وسائط ترفيهية صغيرة الحجم بنحو 8 بوصة إلى جانب إحدى مشغولات الاسطوانات DVD.

توفر خاصية مميزة لربط وتوصيل الهاتف الجوال مع السيارة مع عدد مناسب من المكبرات الصوتية بعدد أربع مكبرات.

التمتع بمستوى قيادة أفضل من خلال عناصر التحكم في المقعد وضبطه في 6 اتجاهات مختلفة.

بينما يمكن تعديل المقعد الجانبي لمقعد السائق في عدد اربع اتجاهات مختلفة.

القدرة علي التحكم في أجزاء عجلة القيادة الخاصة بالجزء الأمامي للسيارة.

تضم العديد من المنافذ الكهربية وبعض المرايا الجانبية التي تتمتع بآلية عمل وتحكم كهربائي.

تزود مكيف أوتوماتيكي يعمل على تلطيف الأجواء مع بعض العدادات الخاصة ب التحكم في مستوى السرعات عبر شاشة موضحه للمؤشرات. عوامل الأمان وسعر شيري تيجو 3 موديل 2022 تضم السيارة عدة عناصر متنوعة تمكن المستخدم من التحكم في وسائل الأمان والحماية ومن بينها abs الخاصة ب فرامل منع الانغلاق.

عدة وسائد هوائية ضد الحوادث والتي توزع بأجزاء السيارة مع نظام إضافي منع إدارة المحرك.

تتوفر هذه السيارة داخل الأسواق المصرية بسعر موحد لفئتها المتواجدة بنحو 319.900 ألف جنية مصري. مميزات وإمكانيات شيري تيجو 3 موديل 2022عوامل الأمان وسعر شيري تيجو 3 موديل 2022

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