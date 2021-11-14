تخفيض مفاجئ.. سيارة الدفع الرباعي شانجان Cs95 فالسعودية موديل 2021 بالمواصفات والأسعار الخيالية

تخفيض مفاجئ.. سيارة الدفع الرباعي شانجان Cs95 فالسعودية ، تعتبر سيارة شانجان Cs95 من أشهر سيارات الدفع الرباعي الموجودة في المملكة العربية السعودية، وهي سيارة تعمل بنظام أوتوماتيك، والسيارة مزودة بحوالي 6 وسادات هوائية لحماية الركاب، فالسيارة مزودة بالعديد من تقنيات السلامة والأمن، والسيارة تعتبر من سيارات الدفع الرباعي الرياضية، والسيارة تتميز بمحرك قوي يعمل بقوة 233 حصان، بينما السيارات تضم العديد من الحساسات في الأمام والخلف، وذلك من أجل حماية السيارة من التصادمات، كما أن السيارة تضم مصابيح أمامية وخلفية تعمل بنظام ال LED، السيارة تضم بعض العيوب ومنها عدم وجود نظام يساعدك في عظم الخروج عن المسار المحدد. كما أن السيارة غير مزودة بنظام كاميرا 360 التي تساعدك في التعرف على أبعاد المكان قبل الركن. تخفيض مفاجئ.. سيارة الدفع الرباعي شانجان Cs95 فالسعودية تخفيض مفاجئ.. سيارة الدفع الرباعي شانجان Cs95 فالسعودية فيما يلي سنعرض لكم كافة مواصفات السيارة والتي تجعلها مميزة عن باقي السيارات الموجودة في السوق داخل المملكة العربية السعودية: السيارة مزودة بنظام تثبيت سرعة متميز و ذكي.

تتميز سيارة شانجان مزودة بخاصية فتح السيارة بالريموت.

تم تزويد السيارة بزر تشغيل المحرك الاوتوماتيكي.

السيارة مزودة بنوافذ كهربائية.

المكيف ممتاز، ومتعدد النطاقات، حيث يمكنك الاستمتاع به في أجزاء السيارة.

السيارة تتميز بوجود نظام اتصال يو اس بي.

مزودة بالعديد من التقنيات المختلفة ومنها نظام مشغل سي دي.

مزودة بمدخل AUX.

توزيع ممتاز للصوت الداخلي حيث يوجد ثمان مكبرات للصوت.

قياس العجلات يصل إلى حوالي 19 بوصة. عيوب شانجان Sc95 Sc يوجد عدد من العيوب الطفيفة لهذه السيارة والتي لا تؤثر على نظام تشغلها بشكل كبير، ومن ضمن هذه العيوب: من عيوب السيارة الكبرى هو عدم وجود نظام يساعدك في التنبيه عند الخروج عن المسار.

عيوب السيارة متعددة ومنها عدم وجود سيستم يساعدك بالتحذير من النقطة العمياء.

غير مزودة بتقنية تدفئة للمقاعد الخلفية، أو بخاصية تبريد المقاعد.

السيارة غير مزودة بنظام ذاكرة المقاعد.

لا تضم كاميرا بزاوية 360 درجة. سعر سيارة شانجان Sc95 سعر سيارة شانجان95 سعر السيارة في المملكة العربية السعودية 109 الف ريال سعودي فقط الوسوم

تخفيض مفاجئ.. سيارة الدفع الرباعي شانجان Cs95 فالسعودية ، تعتبر سيارة شانجان Cs95 من أشهر سيارات الدفع الرباعي الموجودة في المملكة العربية السعودية، وهي سيارة تعمل بنظام أوتوماتيك، والسيارة مزودة بحوالي 6 وسادات هوائية لحماية الركاب، فالسيارة مزودة بالعديد من تقنيات السلامة والأمن، والسيارة تعتبر من سيارات الدفع الرباعي الرياضية، والسيارة تتميز بمحرك قوي يعمل بقوة 233 حصان، بينما السيارات تضم العديد من الحساسات في الأمام والخلف، وذلك من أجل حماية السيارة من التصادمات، كما أن السيارة تضم مصابيح أمامية وخلفية تعمل بنظام ال LED، السيارة تضم بعض العيوب ومنها عدم وجود نظام يساعدك في عظم الخروج عن المسار المحدد. كما أن السيارة غير مزودة بنظام كاميرا 360 التي تساعدك في التعرف على أبعاد المكان قبل الركن. تخفيض مفاجئ.. سيارة الدفع الرباعي شانجان Cs95 فالسعودية تخفيض مفاجئ.. سيارة الدفع الرباعي شانجان Cs95 فالسعودية فيما يلي سنعرض لكم كافة مواصفات السيارة والتي تجعلها مميزة عن باقي السيارات الموجودة في السوق داخل المملكة العربية السعودية: السيارة مزودة بنظام تثبيت سرعة متميز و ذكي.

تتميز سيارة شانجان مزودة بخاصية فتح السيارة بالريموت.

تم تزويد السيارة بزر تشغيل المحرك الاوتوماتيكي.

السيارة مزودة بنوافذ كهربائية.

المكيف ممتاز، ومتعدد النطاقات، حيث يمكنك الاستمتاع به في أجزاء السيارة.

السيارة تتميز بوجود نظام اتصال يو اس بي.

مزودة بالعديد من التقنيات المختلفة ومنها نظام مشغل سي دي.

مزودة بمدخل AUX.

توزيع ممتاز للصوت الداخلي حيث يوجد ثمان مكبرات للصوت.

قياس العجلات يصل إلى حوالي 19 بوصة. عيوب شانجان Sc95 Sc يوجد عدد من العيوب الطفيفة لهذه السيارة والتي لا تؤثر على نظام تشغلها بشكل كبير، ومن ضمن هذه العيوب: من عيوب السيارة الكبرى هو عدم وجود نظام يساعدك في التنبيه عند الخروج عن المسار.

عيوب السيارة متعددة ومنها عدم وجود سيستم يساعدك بالتحذير من النقطة العمياء.

غير مزودة بتقنية تدفئة للمقاعد الخلفية، أو بخاصية تبريد المقاعد.

السيارة غير مزودة بنظام ذاكرة المقاعد.

لا تضم كاميرا بزاوية 360 درجة. سعر سيارة شانجان Sc95 سعر سيارة شانجان95 سعر السيارة في المملكة العربية السعودية 109 الف ريال سعودي فقط

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