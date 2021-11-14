الوحش وصل السعودية.. تويوتا سيكويا الفخمة الجبارة الجديدة كليا 2022 بمواصفات واسعار رائعة

الوحش وصل السعودية.. تويوتا سيكويا الفخمة الجبارة ، كانت قد أعلنت شركة تويوتا اليابانية لتصنيع السيارات عن إصدارها الجديد من سيارات تويوتا، وتلك السيارة تعتبر الموديل الخاص بعام 2021، ولقد تم الإعلان عن المواصفات الخاصة بهذا الإصدار، وقالت الشركة أن موديلSequoia يعتبر من فئات SUV، وتعتبر سيارة سيكويا قد تم إضافة العديد من التعديلات عليها وأهمها زيادة عرض الجنوط حيث أصبحت الجنوط 20 بوصة، وتم تزويد هذا الموديل بالعديد من الألوان المتميزة.

الوحش وصل السعودية.. تويوتا سيكويا الفخمة الجبارة

مواصفات السيارة ممتازة ويوجد بها عدد كبير من المميزات الفريدة من نوعها واهمها الاتى:

السيارة تتوفر بفئات مختلفة ولكل منها مزاياها.

كل فئات السيارة تتميز بوجود محرك من نوع V8

السيارة تتوفر بمحرك له سعة 5.7 لتر.

يتميز موتور سيارة تويوتا سيكويا بقوة فعالة تصل إلى 381 حصانا.

تتميز سيارة تويوتا سيكويا بوجود نظام المحافظة على المسارات.

يصل عزم دوران سيارة سيكويا من تويوتا إلى حوالي 401 نيوتن على المتر.

السيارة لها نظام ناقل حركة اوتوماتيك.

تتميز سيكويا من تويوتا بوجود حوالي ب6 سرعات.

سيارة رباعية الدفع.

سيارة تناسب العائلة حيث تتسع من الداخل بشكل كبير جدا وتناسب حوالي ثمانية ركاب.

يمكنك التحكم في السيارة من خلال شاشة متميزة تعمل باللمس ومساحتها حوالي سبعة بوصة.

يوجد من سيارة تويوتا موديل Sequoia إصدار عام 2022، العديد من الفئات المختلفة، ولكل فئة منهم سعرها الخاص، حيث يوجد حوالي 6 فئات متنوعة ومختلفة تماما عن بعضها البعض بمميزات واسعار جبارة فالمملكة السعودية، ويصل سعر SR5 إلى 51 ألف دولار أمريكي، بينما فئة TRD يصل سعرها حوالي 54 ألف دولار أمريكي، بينما يصل سعر فئة Limited إلى نحو 60 ألف دولار أمريكي، بينما يصل سعر فئة Nightshade إلى ما يقرب من 62 ألف دولار أمريكي، بينما الفئة الأغلى تصل إلى حوالي 65 ألف دولار أمريكيسعر السيارة داخل المملكة العربية السعودية

يبدأ من حوالي 200 ألف ريال سعودي، وترتفع الاسعار حتى تصل إلى حوالي 230 ألف ريال سعودي كحد أقصى، وذلك لأعلى فئات السيارة.