انخفاض سعر كامري 2021 في السعودية.. فرصة حقيقة بنسبة 100%

كامري 2021 الوعرة اليابانية الفخمة، واحدة من أكثر السيارات التي حققت نجاح حقيقي في السعودية، وتحتفظ كامري باستمرار بمكان متقدم وسط قائمة السيارات الأكثر مبيعا في المملكة العربية السعودية، ولم يأتي هذا الأمر من قبيل الصدفة، حيث تحاول تويوتا بـ كامري كسب ثقة وإعجاب المستهلك السعودي من خلال تقديم كل ما يحتاجه في مقابل سعر عادل.

عند بدء انطلاق كامري 2021 مطلع العام الجاري طرحها عبداللطيف جميل فئة LE التي تعمل بالبترول بسعر 98 ألف و900 ريال.

وفي الوقت نفسه انخفض سعر كامري بعد نزول الموديل الأحدث منها موديل كامري 2022، وأصبح سعرها حاليا 97 ألف ريال.

98 ألف و900 ريال.

انخفاض سعر كامري 2021 في السعودية بنسبة 8% الوحش اليابانيسعر كامري 2022 في السعودية فئة LE التي تعمل بالبنزين

ويمكن تقسيطها من وكالة عبداللطيف جميل وكيل علامة تويوتا في السعودية، ولمزيد من التفاصيل حول التقسيط بأقل سعر وأطول مدة أتصل على:

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تتأثر أسعار السيارات بكل ما هو جديد في هذا العالم، ومن بين هذه الأشياء التي تتأثر بها الأسعار نزول موديلات جديدة.

حدوث ركود أو اشتعال منافسة شرسة بين شركات السيارات وغيرها من الأسباب.

وفي الوقت نفسه بعد كل إطلاق سيارة جديدة ينخفض سعرها تدريجيا حتى التوقف عن بيعها جديدة بسبب نفاذ الكمية أو قدوم الموديل الأحدث.

السيارة تأتي بقوة جر تعادل 210 حصان.

وعلى الرغم من هذه القدرة الكبيرة إلا أن صرفية الوقود بها ممتازة، 6 لتر كل 100 كيلومتر.

وفي الوقت نفسه هناك تجهيزات أمان كاملة في كامري.

وهو ما يجعلها واحدة من أفضل السيارات في السعودية على هذا الصعيد.

تمتلك السيارة تصميم جذاب خارجيا ويكمل هذا التصميم الجميل التجهيزات الداخلية لمقصورة الداخلية الفاخرة.

وتحتوي السيارة من الداخل على شاشة تابلوه بجودة عالية وعدادات رقمية تعرض كل معلومات السيارة لقائدها بشكل لحظي.

وفي الوقت نفسه تحتوي كامري على كاميرا خلفية ونظام لتفادي الاصطدام عبر التحذير من احتمالية حدوثه.

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