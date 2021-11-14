السيارة الأسطورة...هيونداي سوناتا2022 مميزاتها ومواصفاتها وأسعاره الخيالية

هيونداي سوناتا 2022 تم صناعتها في كوريا الجنوبية وتعد من سيارات سيدان ذات الحجم المتوسط، يتراوح وزن السيارة وهي فارغة ما بين 1,470 إلى 1540 كيلو جرام، تتسع السيارة ل 5 أفراد و تتميز بمقاعدها مريحة، وتبلغ مساحة صندوق السيارة حوالي 16 قد مكعب، وتتميز بأن مقاعدها الخلفية قابلة للطي ثم أن مقصورة السيارة بها عازل للضوضاء يضفي شعورا بالراحة والهدوء على الراكبين. هيونداي سوناتا2022 هيونداي سوناتا2022 مميزات هيونداي سوناتا 2022 تحتوى هيونداي سوناتا شاشة لمس بمقاس 8 بوصة.

شاشة لمس بمقاس 8 بوصة. نظام ملاحة.

6 مكبرات صوت.

ويوجد داخل سيارة هيونداي سوناتا شحن لاسلكي للجهاز.

شحن لاسلكي للجهاز. وتحتوي على فتحة سقف بانورامية.

تحكم عن بعد نظام BLUE LINK.

ويوجد بها بلوتوث.

راديو ستالايت.

كما أ، لها مفتاح أوتوماتيك لتشغيل وفتح السيارة من الموبايل.

اندرويد اوتو.

ويوجد بها راديو HD.

عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة. مواصفات هيونداي سوناتا 2022 ضمان هيونداي سوناتا 2022 يصل ل 5 سنوات، أما مجموعة نقل الحركة فيمتد ضمانها حتى 10 سنوات.

سوناتا 2022 يصل ل 5 سنوات، أما مجموعة نقل الحركة فيمتد ضمانها حتى 10 سنوات. تأتي بـ 3 خيارات مختلفة للمحركات: الأول بقوة 191 حصان وتبلغ سعته 2500 سي سي، بأربع سلندرات.

المحرك الثاني تبلغ سعته 1600 سي سي ويعمل بقوة 180 حصان، بأربع سلندرات.

المحرك الثالث بقوة 190 حصان بأربع سلندرات تبلغ سعته 2500 سي سي.

تعد السيارة خيار ممتاز من حيث اختبارات السلامة و التصادمات الجانبية فقد حصلت على معدل 5 نجوم في التقييم.

بها جهاز إنذار للتحذير من التصادمات والحوادث.

نظام مراقبة نوم السائق.

كشف المشاة.

بها كاميرا للمراقبة الخلفية.

شاشة عرض على الزجاج الأمامي.

مقعد السائق قابل للتعديل الكهربي.

تأتي بعدة ألوان فانتوم بلاك- بحر عاصف- هامبتون جراي- لؤلؤة فضية متلألئة- هايبر وايت.

طولها 4900 مم والعرض 1859 مم ويبلغ ارتفاعها 1445 مم.

قاعدة العجلات 2840 مم. مواصفات محركات سيارة هيونداي سوناتا 2022 يوجد فئتين من محرك هيونداي سوناتا 2022 وهم SE – SEL ، كما أن سعه المحرك 2.5 لتر بقوة 191 حصان ويبلغ قوة عزم دوران المحرك 245 نيون/ متر .

سوناتا 2022 وهم SE – SEL ، كما أن سعه المحرك 2.5 لتر بقوة 191 حصان ويبلغ قوة عزم دوران المحرك 245 نيون/ متر . ويوجد فئتين منSEL Plus و Limited ذو محرك تربو سعته 1.6 لتر رباعي الأسطوانات وقوته 180حصن، وعزم دورانة يبلغ 264 نيوتن/ متر . أسعار هيونداي سوناتا 2022 تبدأ أسعارها من 24,150 دولار أمريكي لهيونداي سوناتا 2022.

هيونداي سوناتا ليمتد 2022 تباع بسعر 34,100 دولار أمريكي. مواصفات هيونداي سوناتا 2022مواصفات محركات سيارة هيونداي سوناتا 2022أسعار هيونداي سوناتا 2022 الوسوم

هيونداي سوناتا 2022 تم صناعتها في كوريا الجنوبية وتعد من سيارات سيدان ذات الحجم المتوسط، يتراوح وزن السيارة وهي فارغة ما بين 1,470 إلى 1540 كيلو جرام، تتسع السيارة ل 5 أفراد و تتميز بمقاعدها مريحة، وتبلغ مساحة صندوق السيارة حوالي 16 قد مكعب، وتتميز بأن مقاعدها الخلفية قابلة للطي ثم أن مقصورة السيارة بها عازل للضوضاء يضفي شعورا بالراحة والهدوء على الراكبين. هيونداي سوناتا2022 هيونداي سوناتا2022 مميزات هيونداي سوناتا 2022 تحتوى هيونداي سوناتا شاشة لمس بمقاس 8 بوصة.

شاشة لمس بمقاس 8 بوصة. نظام ملاحة.

6 مكبرات صوت.

ويوجد داخل سيارة هيونداي سوناتا شحن لاسلكي للجهاز.

شحن لاسلكي للجهاز. وتحتوي على فتحة سقف بانورامية.

تحكم عن بعد نظام BLUE LINK.

ويوجد بها بلوتوث.

راديو ستالايت.

كما أ، لها مفتاح أوتوماتيك لتشغيل وفتح السيارة من الموبايل.

اندرويد اوتو.

ويوجد بها راديو HD.

عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة. مواصفات هيونداي سوناتا 2022 ضمان هيونداي سوناتا 2022 يصل ل 5 سنوات، أما مجموعة نقل الحركة فيمتد ضمانها حتى 10 سنوات.

سوناتا 2022 يصل ل 5 سنوات، أما مجموعة نقل الحركة فيمتد ضمانها حتى 10 سنوات. تأتي بـ 3 خيارات مختلفة للمحركات: الأول بقوة 191 حصان وتبلغ سعته 2500 سي سي، بأربع سلندرات.

المحرك الثاني تبلغ سعته 1600 سي سي ويعمل بقوة 180 حصان، بأربع سلندرات.

المحرك الثالث بقوة 190 حصان بأربع سلندرات تبلغ سعته 2500 سي سي.

تعد السيارة خيار ممتاز من حيث اختبارات السلامة و التصادمات الجانبية فقد حصلت على معدل 5 نجوم في التقييم.

بها جهاز إنذار للتحذير من التصادمات والحوادث.

نظام مراقبة نوم السائق.

كشف المشاة.

بها كاميرا للمراقبة الخلفية.

شاشة عرض على الزجاج الأمامي.

مقعد السائق قابل للتعديل الكهربي.

تأتي بعدة ألوان فانتوم بلاك- بحر عاصف- هامبتون جراي- لؤلؤة فضية متلألئة- هايبر وايت.

طولها 4900 مم والعرض 1859 مم ويبلغ ارتفاعها 1445 مم.

قاعدة العجلات 2840 مم. مواصفات محركات سيارة هيونداي سوناتا 2022 يوجد فئتين من محرك هيونداي سوناتا 2022 وهم SE – SEL ، كما أن سعه المحرك 2.5 لتر بقوة 191 حصان ويبلغ قوة عزم دوران المحرك 245 نيون/ متر .

سوناتا 2022 وهم SE – SEL ، كما أن سعه المحرك 2.5 لتر بقوة 191 حصان ويبلغ قوة عزم دوران المحرك 245 نيون/ متر . ويوجد فئتين منSEL Plus و Limited ذو محرك تربو سعته 1.6 لتر رباعي الأسطوانات وقوته 180حصن، وعزم دورانة يبلغ 264 نيوتن/ متر . أسعار هيونداي سوناتا 2022 تبدأ أسعارها من 24,150 دولار أمريكي لهيونداي سوناتا 2022.

هيونداي سوناتا ليمتد 2022 تباع بسعر 34,100 دولار أمريكي. مواصفات هيونداي سوناتا 2022مواصفات محركات سيارة هيونداي سوناتا 2022أسعار هيونداي سوناتا 2022

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