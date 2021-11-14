مواصفات سيارة هيونداي توسان 2021 الخارجية و الداخلية وأهم مميزاتها في السعودية

مواصفات سيارة هيونداي توسان 2021 الخارجية، التي تعد واحدة من أكثر سيارات فئة الكروس أوفر تميزا والتي حققت أعلى معدل مبيعات بين سيارات تلك الفئة، واحتلت المركز الثاني في مبيعات سيارات شركة هيونداي بشكل عام، وقد تم تصميم السيارة بطراز رائع بالإضافة للعديد من التعديلات الداخلية والخارجية كما هو الحال مع سيارات سانتافي 2021، جاءت سيارة هيونداي توسان مزودة بنظام الحماية Hyundai Smart Sense الذي يحتوي على أحدث تقنيات القيادة وعوامل الأمان والسلامة، وتجنب التعرض للتصادم من الأمام، وذلك عبر تقنية اكتشاف المارة، كما يحتوي نظام الأمان علي تنبيهات التحركات الخلفية للمرور، كما أنه يمكن التعرف علي طريقة وشروط نقل ملكية سيارة في المملكة السعودية.

مواصفات سيارة هيونداي توسان 2021 الخارجية

جاءت سيارة هيونداي توسان 2021 بتصميم خارجي أنيق، ويتضمن ذلك التصميم ما يلي:

شبكة أمامية ذات أشكال مثلثة منعكسة متجهة من اليمين نحو اليسار مستوحاة من سيارات السيدان النترا، وسوناتا 2020. ثم مصابيح أمامية ذات تقنية led مزودة داخل فتحة الشبكة. يمكن ملاحظتها في وضع الانطفاء لإضفاء المزيد من الغموض. ثم مظهر السيارة الجانبي يجمع بين شكل المعين والمثلث في كافة الجوانب. يبلغ مقاس جنوط الإطارات حوالي 19 بوصة. رفارف السيارة الداخلية والخارجية ذات شكل منتفخ، مع وجود خط بارز مموج على الأبواب الداخلية السفلى. ثم تتكون كل من أقواس العجلات واللوحة الاهتزازية وكافة الشقوق من البلاستيك ذات اللون الأسود الأنيق. سقف السيارة ذات شكل مسطح وطويل ذات لون أسود جذاب، مع وجود جزء مقوس مصنوع من الكروم لمزيد من الأناقة. ثم المصابيح الخلفية للسيارة على شكل شفرة وتعتمد في فكرتها أيضا على تصميم المحراث الزراعي. تنقسم مصابيح السيارة الخلفية عبر مثلثات صغيرة تختفي بمجرد انطفائها. تشتمل على مصد خلفي بالأسفل يختفي وراء لوحة الانزلاق الخلفية.

مواصفات سيارة هيونداي توسان 2021 من الداخل

جاءت السيارة بتصميم داخلي ذات قدر كبير من الفخامة والتطور وقد اشتملت السيارة من الداخل على ما يلي:

عجلة القيادة تشبه في تصميمها شكل الذراع، مثلها في ذلك مثل الموجودة في فئة سوناتا. ثم وجود بعض من الزخارف فضية اللون المحيطة لمنطقة جلوس سائق السيارة والراكب الأمامي. وجود لوحة مسطحة للعدادات تم تثبيتها على أخرى ذات انحناء للأسفل، وتمنح السيارة المزيد من التهوية. ثم تزويد السيارة بمجموعة من الأدوات الرقمية المجمعة داخل صندوق بارز من لوحة القيادة. استخدام نظام Bose الصوتي. ثم استخدام تقنية Hyundai digital key الخاصة بفتح السيارة عبر الهاتف الذكي. شاشة مزدوجة مقاس 10.3 بوصة مثبتة أعلى لوحة التحكم بلا أزرار. نظام استشعار الغبار الخاص بتنقية الهواء داخل السيارة

مميزات سيارة هيونداي توسان 2021

جاءت السيارة بمجموعة من المميزات الهامة التي جعلت منها واحدة من أكثر السيارات مبيعا داخل شركة هيونداي، ومن أهم مميزاتها أنها تشتمل السيارة على العديد من نظم الأمان والسلامة مثل؛ نظام ABS Isofex ضد الغلق، والنظم الخاصة بتثبيت مقاعد الأطفال، وبرامج دعم الفرامل، والتحكم في النزول عبر المنحدرات، جودة السعر، حيث تبدأ القيمة السعرية للسيارة من 435.000 جنيه، تشتمل السيارة على الكثير من وسائل الترفيه مثل؛ مخارج usb، aux، والمرايا الكهربائية ذات القابلية للطي، وعجلة القيادة المزودة بخواص للتمدد.