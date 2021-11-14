نأتيكم بـ عروض سيارات في السعودية وهذه المرة عرض تقسيط سيارة هيونداي كونا 2022 في المملكة بداية من 1009 ريال سعودي. تلك السيارة التي أثبتت كفاءتها بين سيارات الدفع الرباعي. إنها سيارة كونا 2.0 الكومفورت صن روف ذات المحرك الـ GDI مع ناقل حركة سي في تي. وتستهلك استهلاك وقود الجازولين. نحو 17.5كيلومتر لكل لتر بنزين أي تقطع بهذا نحو 100 كيلومتر لكل لتر. بمجموعة من المميزات التي تبدأ من التصميم الخارجي، والتصميم الداخلي وآداء، وأمان رائع جدًا سنستعرضه في هذا الموضوع الذي جئنا به من معارض محمد يوسف الناغي وكيل هيونداي في السعودية. بعدما تحدثنا عن عرض تجديد طلاء السيارة.

عرض تقسيط هيونداي كونا 2022 السعودية بداية من 1109 ريال سعودي «أما آن لك أن تشتري موديل السنة!»

من عروض تقسيط سيارات المريحة. جئنا للسيارة التي يحبها الجميع. إنها العنتيلة الرائعة إنها سيارة المهام الصعبة. سيارة هيونداي كونا 2022. المحبون لـ عروض تقسيط السيارات في السعودية يستفيدون من عروض الناغي. وهي كالتالي: المميزات المختلفة تبدأ بـ (أ) لا يوجد أي رسوم إدارية تدفعها في البداية. (ب) لا يوجد أي دفعة أولى يعني صفر في المئة دفعات. (ج) يمكنك الحصول على صيانة مجانية إذا ما أكملت عامًا من الشراء، أو أكملت 20 ألف كيلومتر من الممشى. (د) يمكنك أن تقوم بتقسيط هذه السيارة بداية من 1109 ريال سعودي شهريًا.

مميزات هيونداي كونا 2022 كسيارة

تمنحك سيارة كونا الجديدة شعورًا نابضًا بالحياة؛ فهي تحظى بتصميم شبابي وممتع يحرك الحواس ويدعو إلى تفحص قدراتها. ادخل إلى المقصورة، واضغط على زر بدء التشغيل، وستدب الحياة في كونا لتقديم أداء ديناميكي استثنائي. من الأمام إلى الخلف، تم تحسين كونا على نطاق واسع لتلبية احتياجات العملاء الذين يعيشون أنماط حياة نشطة.

أهم مميزات التصميم الخارجي لسيارة هيونداي كونا موديل 2022 الجديدة كليًا

تتميز كونا الجديدة بتصميم حديث وواثق وله طريقة مناسبة دائمًا في أي مكان قد تأخذك إليه رحلاتك. سواء كنت في موعد عشاء في وسط المدينة أو كنت تقود سيارتك على طريق ريفي، فإن كونا تجعلك تشعر وكأنك في المنزل تمامًا.

أهم مميزات التصميم الداخلي للسيارة الرباعية الدفع من هيونداي

مقصورة تختلف عن مقصورة أي سيارة أخرى: الحياة أسهل بكثير مع السيارة كونا. حيث توفر مساحة كبيرة في المقصورة لضمان راحة الجميع ومساحة تخزين كبيرة. لزيادة تعددية الاستخدامات، يمكن طي المقاعد الخلفية المقسمة بنسبة 60: 40 لأسفل لإفساح المجال لأي نوع من الأغراض. تمتد أبعاد كونا الرحبة لتشمل لوحة العدادات الجديدة مقاس 10.25 بوصة ووحدة الوسائط والملاحة.