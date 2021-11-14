سيارة مرسيدس GLA 200 2022 أهم مواصفاتها ومميزاتها

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تُعد مرسيدس GLA 200 2022 أحد أقوى سيارات شركة مرسيدس بنز الألمانية، والتي تربعت على عرش الشركات المنتجة للسيارات حول العالم، لما تتمتع به من التكامل والتناسق من حيث فخامة الشكل والتصميم الخارجي، وجودة الخامات المستخدمة بالإضافة إلى الصناعة والتميز في تصميم السيارة الخارجي والمقصورة الداخلية، فهي تجمع بين الفخامة والأناقة والعملية والقوة، وهو مزيج من الصفات يولد السلاسة في الاستخدام والتحكم في السيارة أثناء عملية القيادة، ومن أهم مميزاتها المحرك القوي الذي يضمن لها القوة والكفاءة في الأداء طوال فترة استخدامها.مرسيدس GLA 200 2022
تتمتع سيارة مرسيدس gla 200 باللمسات العصرية التي تضفي طابع الأناقة والفخامة لمحبي اقتناء السيارات الفاخرة، والتي تجمع بين العملية والراحة لجميع الركاب، وتضمن للمستخدم رحلة آمنة ومستقرة على مختلف أنواع الطرق، فهي مزودة بأنظمة حماية وضمان سلامة الركاب، وأنظمة تنبيه على أعلى مستوى من الدقة، لتوفر للسائق رؤية شاملة حول محيط السيارة وتلفت انتباهه لتفادي الصدمات، تتمتع السيارة بعدة مواصفات ميكانيكية قوية ومنها:
- محرك قوي رباعي الأسطوانات يعمل بسعة 1400 سي سي تربو، وهو ما يمكنه إنتاج 163 حصان من حيث القوة، وذلك عند وصوله إلى 6500 لفة/دقيقة.
- يبلغ عزم الدوران بالسيارة 240 نيوتن/متر، كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل ب 7 سرعات من نوع دي سي تي DCT.
- يبلغ معدل التسارع بداية من نقطة الثبات وحتى الوصول إلى سرعة 100كم/ساعة حوالي 6 ثوانٍ فقط.
- أما عن استهلاكها في الوقود، فهي تحتاج إلى 5.7 لتر/ 100كم، بينما تبلغ سرعتها القصوى حوالي 200 كم في الساعة الواحدة.
السيارة مصنفة ضمن فئة السيارات الرياضية الأقوى، والتي تتسم بالفخامة واللمسات القوية، بحيث تتمتع السيارة من الداخل بعدة مميزات من حيث التصميم الداخلي واللمسات الخارجية والتكنولوجيا المتطورة، التي تجعل من عملية القيادة مغامرة مليئة بالتشويق والإثارة، كما تضمن لمستخدميها كافة معايير الأمان والسلامة القياسية.
- تتمتع عجلة القيادة بأنظمة التحكم في القيادة لتسهيل عملية القيادة على السائق.
- تتوفر أيضًا شاشة 10 إنش ملونة ومميزة تعرض كافة الوسائط المتعددة المتوفرة بالسيارة، بالإضافة إلى مرايا خارجية تتيح للسائق الرؤية الواضحة للمحيط الخلفي للسيارة وهي قابلة للطي بالكهرباء.
- السيارة مزودة بكاميرا خلفية لتحسين رؤية السائق، بالإضافة إلى سقف بانورامي، كما أن الزجاج الخلفي للسيارة معتم لإضفاء المزيد من الخصوصية للراكبين.
- تتمتع السيارة بنظام Apple Auto ونظام Android Car مع إمكانية التوافق مع أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Apple iOS ونظام الاندرويد Android.
- السيارة مدعومة بنظام توجيه كهربائي يضمن سلاسة الحركة وسهولة القيادة، بالإضافة إلى حساس السرعة.
- كما أنه مزودة بنظام مساعد الركن المميز، والذي يسهل من عملية ركن السيارة باي مكان في الحدود المتاحة لذلك.
- تضمن السيارة الراحة التامة فيما يتعلق بوضعية جلوس السائق، حيث أن مقعد السائق قابل للتعديل بما يتوافق مع وضعية السائق المريحة
الوسوم
تُعد مرسيدس GLA 200 2022 أحد أقوى سيارات شركة مرسيدس بنز الألمانية، والتي تربعت على عرش الشركات المنتجة للسيارات حول العالم، لما تتمتع به من التكامل والتناسق من حيث فخامة الشكل والتصميم الخارجي، وجودة الخامات المستخدمة بالإضافة إلى الصناعة والتميز في تصميم السيارة الخارجي والمقصورة الداخلية، فهي تجمع بين الفخامة والأناقة والعملية والقوة، وهو مزيج من الصفات يولد السلاسة في الاستخدام والتحكم في السيارة أثناء عملية القيادة، ومن أهم مميزاتها المحرك القوي الذي يضمن لها القوة والكفاءة في الأداء طوال فترة استخدامها.مرسيدس GLA 200 2022
تتمتع سيارة مرسيدس gla 200 باللمسات العصرية التي تضفي طابع الأناقة والفخامة لمحبي اقتناء السيارات الفاخرة، والتي تجمع بين العملية والراحة لجميع الركاب، وتضمن للمستخدم رحلة آمنة ومستقرة على مختلف أنواع الطرق، فهي مزودة بأنظمة حماية وضمان سلامة الركاب، وأنظمة تنبيه على أعلى مستوى من الدقة، لتوفر للسائق رؤية شاملة حول محيط السيارة وتلفت انتباهه لتفادي الصدمات، تتمتع السيارة بعدة مواصفات ميكانيكية قوية ومنها:
- محرك قوي رباعي الأسطوانات يعمل بسعة 1400 سي سي تربو، وهو ما يمكنه إنتاج 163 حصان من حيث القوة، وذلك عند وصوله إلى 6500 لفة/دقيقة.
- يبلغ عزم الدوران بالسيارة 240 نيوتن/متر، كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل ب 7 سرعات من نوع دي سي تي DCT.
- يبلغ معدل التسارع بداية من نقطة الثبات وحتى الوصول إلى سرعة 100كم/ساعة حوالي 6 ثوانٍ فقط.
- أما عن استهلاكها في الوقود، فهي تحتاج إلى 5.7 لتر/ 100كم، بينما تبلغ سرعتها القصوى حوالي 200 كم في الساعة الواحدة.
السيارة مصنفة ضمن فئة السيارات الرياضية الأقوى، والتي تتسم بالفخامة واللمسات القوية، بحيث تتمتع السيارة من الداخل بعدة مميزات من حيث التصميم الداخلي واللمسات الخارجية والتكنولوجيا المتطورة، التي تجعل من عملية القيادة مغامرة مليئة بالتشويق والإثارة، كما تضمن لمستخدميها كافة معايير الأمان والسلامة القياسية.
- تتمتع عجلة القيادة بأنظمة التحكم في القيادة لتسهيل عملية القيادة على السائق.
- تتوفر أيضًا شاشة 10 إنش ملونة ومميزة تعرض كافة الوسائط المتعددة المتوفرة بالسيارة، بالإضافة إلى مرايا خارجية تتيح للسائق الرؤية الواضحة للمحيط الخلفي للسيارة وهي قابلة للطي بالكهرباء.
- السيارة مزودة بكاميرا خلفية لتحسين رؤية السائق، بالإضافة إلى سقف بانورامي، كما أن الزجاج الخلفي للسيارة معتم لإضفاء المزيد من الخصوصية للراكبين.
- تتمتع السيارة بنظام Apple Auto ونظام Android Car مع إمكانية التوافق مع أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Apple iOS ونظام الاندرويد Android.
- السيارة مدعومة بنظام توجيه كهربائي يضمن سلاسة الحركة وسهولة القيادة، بالإضافة إلى حساس السرعة.
- كما أنه مزودة بنظام مساعد الركن المميز، والذي يسهل من عملية ركن السيارة باي مكان في الحدود المتاحة لذلك.
- تضمن السيارة الراحة التامة فيما يتعلق بوضعية جلوس السائق، حيث أن مقعد السائق قابل للتعديل بما يتوافق مع وضعية السائق المريحة
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