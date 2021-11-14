سيارات مستعملة للتنازل مجاناً بدون مقابل مع أقساط بسيطة، ونبدأ تقريرنا اليوم مع شيفروليه ماليبو موديل 2019 متواجدة في جدة ومتاحة للتقبيل بدون دفعة أولى وبدون مقابل بسبب السفر خارج المملكة، جهة التنازل بالنسبة لهذه المركبة هي البنك الأهلي وبقسط شهري يبلغ 1323 ريال. تم سداد أقساط سنتين ونصف من مبلغ التمويل ويتبقى مثلها بالاضافة إلى دفعة تملك تبلغ ثلاثين ألف ريال، كما يمكن طلب السداد المبكر من خلال البنك الأهلي بقيمة 62 ألف ريال كاش. محرك تيربو سعة 1.5 لتر مع معدل استهلاك أكثر من ممتاز يتجاوز 16 كيلو متر لكل لتر، ناقل الحركة أوتوماتيكي والممشى لم يتجاوز 122 ألف كيلو متر.

سيارات للتنازل مجاناً بدون مقابل

توفرت هوندا أكورد مستعملة موديل 2019 للتقبيل على الراجحي بدون شرط تحويل الراتب وبدون رسوم، السيارة فئة ال اكس سبورت لونها الخارجي أبيض والداخلية مخمل سوداء اللون ومتواجدة في الرياض. محرك تيربو اقتصادي سعة 1500 سي سي والجير أوتوماتيكي بتقنية CTV والممشى 59 ألف كيلو متر، وتتميز بدخول ذكي وتشغيل عن بُعد وتكييف أوتوماتيكي مع إضافات حماية بضمان خمس سنوات. تم سداد دفعة أولى 5750 ريال + 16 قسط بقيمة 1731 ريال للقسط الواحد بقيمة إجمالية 23 ألف ريال، ويتبقى 44 قسط إضافة إلى 40250 ألف ريال دفعة تملُك يمكن تقسيطها بدون فوائد.

توفرت في حائل سيارة تويوتا كامري فئة LE موديل 2020 ممشاها 61 ألف كيلو متر، السيارة استعمال نظيف ومعها تأمين شامل ولكن دقة خفيفة في الصدام الأمامي لم يتم اصلاحها؛ وذلك بسبب وجود عازل حماية تكلفته 1500 ريال. السيارة للتنازل مجاناً بدون رسوم على مصرف الراجحي بقسط شهري 1487 ريال، تم سداد 17 قسط بقيمة إجمالية تبلغ 25300 ريال تقريباً ويتبقى 43 قسط بالاضافة إلى قيمة الدفعة النهائية للتملُك وتبلغ 90700 ريال تقريباً.

سيارات مستعملة 2020 للتنازل تقسيط

وأخيراً توفرت للتنازل في المنطقة الشرقيه هيونداي سوناتا موديل 2020 ممشاها 4800 كيلو متر فقط، السيارة للتقبيل بدون رسوم ولكن يشترط تحويل الراتب على الراجحي وهو المصرف جهة التنازل، كما يشترط أيضاً أن تكون جهة العمل معتمدة لدى البنك وألا تزيد التزاماتك الشهرية عن 45% من راتبك. السيارة وكالة من الداخل والخارج وليس بها أي عيوب نهائياً، كما أن بها إضافات عازل حراري وتلبيس لكافة المقاعد. تم سداد 5 أقساط فقط بقيمة 1165 للقسط الواحد بإجمالي 5825 ريال، ويتبقى على السيارة 55 قسط مع دفعة أخيرة مستحقة للبنك تبلغ قيمتها 38 ألف ريال.