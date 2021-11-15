سيارة سوزوكي سيليريو الجديدة 2022 أسعار ومواصفات suzuki celerio

سيارة سوزوكي سيليريو الجديدة حيث ينتظر عشاق سوزوكي فور نزول الإعلان الرسمي عن طرح سيليريو 2021 في السوق السعودية، وبعد انتشار الكثير من التقارير والتفسيرات، تظهر هذه السيارة الجديدة بتصميمها اللافت للنظر، ومواصفاتها الداخلية المتقدمة والكثير من الميزات الإضافية المؤهلة التي يوفر أداءً السيارة الممتاز، وهو ما دفع العديد من الناس للبحث والتعرف على مواصفات سيارة سوزوكي وسعرها الجديد. سيارة سوزوكي سيليريو الجديدة 2021 أن سيارة سوزوكي سيليريو الجديدة 2021 هي عبارة عن سيارة ذات حجم صغير من إنتاج شركة سوزوكي الكبري.

2021 هي عبارة عن سيارة ذات حجم صغير من إنتاج شركة سوزوكي الكبري. سيارة مثالية للأشخاص الذين غالبًا ما يتنقلون في المدينة، بالأخص في الشوارع المزدحمة والشوارع الضيقة.

كما أن مساحة وقوف السيارة صغيرة، نظرًا لصغر حجمها وخفة وزنها وسهولة قيادتها، وتعتبر هي الخيار الأفضل.

اقتصادية ومناسبة جدًا لمن يبحثون عن سيارة متوسطة السعر ذات مميزات وإمكانيات مختلفة، لذا فهي منافسة قوية لكل من سيارة كيا بيكانتو 2020، بيجو 108، وفيات باندا 2020. سيارة سوزوكي سيليريو الجديدة 2021 مواصفات سيارة سيليريو الجديدة الأبعاد الخارجية لسيارة سوزوكي سيليريو 2022 الجديدة بطول 3695 ملم وعرض 1655 ملم وارتفاع 1555 ملم.

يتم تشغيل سوزوكي سيليريو 2022 الجديدة بمحرك بنزين K10C بسعة 1000cc ، والذي يمكن أن ينتج 65 حصانًا و 89 نيوتن متر من عزم الدوران.

المحرك بناقل تروس يدوي 5 سرعات و AMT يمكنه السير بمسافات تصل 26.68 ك لكل لتر من الوقود.

السيارة الجديدة تحتوي على مصابيح أمامية بيضاوية.

كما أنها تحتوي على عجلات سوداء مختلفة الأضلاع وذات مقابض رفع يمكنك فتح جميع الأبواب كما بها مصابيح في الخلف قوية للغاية.

يشتمل سيليريو 2022 الجديد على العديد من أجهزة السلامة والحماية أهمها الوسادة الهوائية الأمامية.

نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) بالإضافة إلى نظام EBD ومساعد الفرامل.

بالإضافة إلى مستشعر وقوف السيارات مع كاميرا وقوف السيارات ونظام مساعدة ثبات في الشوارع الصاعدة.

تتميز سيارة سوزوكي سيليريو الجديدة بتصميمات من الكروم بالشبكة في الامام وشعار سوزوكي.

كما أن لديها ستة ألوان للاختيار من بينها: “الأحمر الناري، والأزرق الفائق، والفضي، والرمادي اللامع، والأبيض القطبي والبني الكافيين. أسعار سيارة suzuki celerio 2022 أسعار سيارة suzuki celerio 2022 إن أسعار وعروض سوزوكي سيليريو 2022 يختلف من دولة لأخرى ويعتمد على عدة عوامل أبرزها اختلاف الطرز وكذلك الجمرك وتكاليف الشحن، ومن المتوقع سعرها: في مصر 145.900 جنيه.

بينما في السعودية يكون سعرها حوالي 32500 ريال سعودي.

وفي الإمارات: بـ 31 الف درهم.

بينما سعر 2022 Suzuki Celerio في قطر بـ 31 الف ريال.

والسعر في البحرين بـ 3000 دينار.

و الكويت بـ 2000 دينار.

كذلك في عمان بـ 3000 ريال. الوسوم

سيارة سوزوكي سيليريو الجديدة حيث ينتظر عشاق سوزوكي فور نزول الإعلان الرسمي عن طرح سيليريو 2021 في السوق السعودية، وبعد انتشار الكثير من التقارير والتفسيرات، تظهر هذه السيارة الجديدة بتصميمها اللافت للنظر، ومواصفاتها الداخلية المتقدمة والكثير من الميزات الإضافية المؤهلة التي يوفر أداءً السيارة الممتاز، وهو ما دفع العديد من الناس للبحث والتعرف على مواصفات سيارة سوزوكي وسعرها الجديد. سيارة سوزوكي سيليريو الجديدة 2021 أن سيارة سوزوكي سيليريو الجديدة 2021 هي عبارة عن سيارة ذات حجم صغير من إنتاج شركة سوزوكي الكبري.

2021 هي عبارة عن سيارة ذات حجم صغير من إنتاج شركة سوزوكي الكبري. سيارة مثالية للأشخاص الذين غالبًا ما يتنقلون في المدينة، بالأخص في الشوارع المزدحمة والشوارع الضيقة.

كما أن مساحة وقوف السيارة صغيرة، نظرًا لصغر حجمها وخفة وزنها وسهولة قيادتها، وتعتبر هي الخيار الأفضل.

اقتصادية ومناسبة جدًا لمن يبحثون عن سيارة متوسطة السعر ذات مميزات وإمكانيات مختلفة، لذا فهي منافسة قوية لكل من سيارة كيا بيكانتو 2020، بيجو 108، وفيات باندا 2020. سيارة سوزوكي سيليريو الجديدة 2021 مواصفات سيارة سيليريو الجديدة الأبعاد الخارجية لسيارة سوزوكي سيليريو 2022 الجديدة بطول 3695 ملم وعرض 1655 ملم وارتفاع 1555 ملم.

يتم تشغيل سوزوكي سيليريو 2022 الجديدة بمحرك بنزين K10C بسعة 1000cc ، والذي يمكن أن ينتج 65 حصانًا و 89 نيوتن متر من عزم الدوران.

المحرك بناقل تروس يدوي 5 سرعات و AMT يمكنه السير بمسافات تصل 26.68 ك لكل لتر من الوقود.

السيارة الجديدة تحتوي على مصابيح أمامية بيضاوية.

كما أنها تحتوي على عجلات سوداء مختلفة الأضلاع وذات مقابض رفع يمكنك فتح جميع الأبواب كما بها مصابيح في الخلف قوية للغاية.

يشتمل سيليريو 2022 الجديد على العديد من أجهزة السلامة والحماية أهمها الوسادة الهوائية الأمامية.

نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) بالإضافة إلى نظام EBD ومساعد الفرامل.

بالإضافة إلى مستشعر وقوف السيارات مع كاميرا وقوف السيارات ونظام مساعدة ثبات في الشوارع الصاعدة.

تتميز سيارة سوزوكي سيليريو الجديدة بتصميمات من الكروم بالشبكة في الامام وشعار سوزوكي.

كما أن لديها ستة ألوان للاختيار من بينها: “الأحمر الناري، والأزرق الفائق، والفضي، والرمادي اللامع، والأبيض القطبي والبني الكافيين. أسعار سيارة suzuki celerio 2022 أسعار سيارة suzuki celerio 2022 إن أسعار وعروض سوزوكي سيليريو 2022 يختلف من دولة لأخرى ويعتمد على عدة عوامل أبرزها اختلاف الطرز وكذلك الجمرك وتكاليف الشحن، ومن المتوقع سعرها: في مصر 145.900 جنيه.

بينما في السعودية يكون سعرها حوالي 32500 ريال سعودي.

وفي الإمارات: بـ 31 الف درهم.

بينما سعر 2022 Suzuki Celerio في قطر بـ 31 الف ريال.

والسعر في البحرين بـ 3000 دينار.

و الكويت بـ 2000 دينار.

كذلك في عمان بـ 3000 ريال.

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