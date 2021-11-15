“عملاقة السيارات” هيونداي 2022 الجديدة أقوي سيارة كهربائية بمواصفات تفوق الوصف

“عملاقة السيارات” هيونداي 2022 الجديدة أقوي سيارة كهربائية تعد من أحدث تصميمات السيارة الصادرة من شركة هيونداي المتخصصة في مجال صناعة السيارات وهذا عبر إنشاء اصدار متكامل يعتمد في آلية عمله على الجهد الكهربي فقط لعمل جميع أجزاء السيارة والقيادة هذا إلى جانب تضمين العديد من أنظمة السلامة واعتمادها على العمل من خلال شاحن كهربائي أو التعرض لإشعاع الشمس لشحن بطاريتها مع العديد من المزايا والمواصفات الممكن اكتشفها من خلال المعلومات التالية.

صممت السيارة في جزء المقصورة الداخلية بمساحة أكبر من المعتاد لتجعل أصحاب السيارة. يشعرون بالمزيد من احساس الراحه بداخلها.

قامت الشركة بإضافة العديد من التعديلات مثل رفع معدلات التحكم في الجزء الأمامي من المقاعد إلى عدة اتجاهات وزوايا مختلفة.

زيادة نسب انخفاض السمك الداخلي المقاعد الامامية والذي يساعد بدوره على إعطاء مزيد من الاتساع الركاب في الصف الثاني.

اعتمدت صناعة السيارة ومختلف اجزائها على مواد صديقة للبيئة نلاحظ تطور أنظمة المقاعد الامامية والتي تدعم التدفئة.

استخدام سقف Hyundai i oniq 5 2022 والتي تتمثل في إضافته للجزء العلوي المقابل الشمس.

يتميز هذا السقف في قدرته على امتصاص الإشعاع الشمسي من أجل توليد الطاقة المستخدمة في شحن البطارية.

اختيار الشكل الخارجي بتصميم تكاد تكون مطابقة للنسخة الأصلية من هيونداي بولي.

عجلات السيارة صممت بشكل سميك يقدر قطرها بنحو 300 ملل.

مقدمة السيارة تضم مصد أمامي يتخذ حرف v في شكله مع بعض المصابيح ذات الإضاءة النهارية التي ترفع من معدلات وضوح الرؤية.