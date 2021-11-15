“عملاقة السيارات” هيونداي 2022 الجديدة أقوي سيارة كهربائية بمواصفات تفوق الوصف

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“عملاقة السيارات” هيونداي 2022 الجديدة أقوي سيارة كهربائية تعد من أحدث تصميمات السيارة الصادرة من شركة هيونداي المتخصصة في مجال صناعة السيارات وهذا عبر إنشاء اصدار متكامل يعتمد في آلية عمله على الجهد الكهربي فقط لعمل جميع أجزاء السيارة والقيادة هذا إلى جانب تضمين العديد من أنظمة السلامة واعتمادها على العمل من خلال شاحن كهربائي أو التعرض لإشعاع الشمس لشحن بطاريتها مع العديد من المزايا والمواصفات الممكن اكتشفها من خلال المعلومات التالية.
مواصفات هيونداي ايونيك svu 5 2022
صممت السيارة في جزء المقصورة الداخلية بمساحة أكبر من المعتاد لتجعل أصحاب السيارة. يشعرون بالمزيد من احساس الراحه بداخلها.
- قامت الشركة بإضافة العديد من التعديلات مثل رفع معدلات التحكم في الجزء الأمامي من المقاعد إلى عدة اتجاهات وزوايا مختلفة.
- زيادة نسب انخفاض السمك الداخلي المقاعد الامامية والذي يساعد بدوره على إعطاء مزيد من الاتساع الركاب في الصف الثاني.
- اعتمدت صناعة السيارة ومختلف اجزائها على مواد صديقة للبيئة نلاحظ تطور أنظمة المقاعد الامامية والتي تدعم التدفئة.
- استخدام سقف Hyundai i oniq 5 2022 والتي تتمثل في إضافته للجزء العلوي المقابل الشمس.
- يتميز هذا السقف في قدرته على امتصاص الإشعاع الشمسي من أجل توليد الطاقة المستخدمة في شحن البطارية.
- اختيار الشكل الخارجي بتصميم تكاد تكون مطابقة للنسخة الأصلية من هيونداي بولي.
- عجلات السيارة صممت بشكل سميك يقدر قطرها بنحو 300 ملل.
- مقدمة السيارة تضم مصد أمامي يتخذ حرف v في شكله مع بعض المصابيح ذات الإضاءة النهارية التي ترفع من معدلات وضوح الرؤية.
- تأتي السيارة بمعدل اثنين بطارية يمكن الاختيار بينهم تبعًا لإصدار السيارة فنجد البطارية الأولة تصل سعتها 58 كيلو وات للساعة.
- البطارية الثانية ترتفع سعتها التخزينية لتصل إلى 72.6 كيلو وات للساعة.
- الطراز والإصدار الأول للسيارة يأتي ب نوعية البطارية الأولى مع تزويد السيارة بمحرك خلفي واحد فقط والذي ينتج معدل 167 حصان.
- الإصدار الثاني من هذه السيارة يدعم العمل بالدفع الرباعي للعجلات مع ارتفاع معدلات شحن بطاريته الداخلية نحو 480 كيلو متر شحنتها الواحدة.
- تزود السيارة بشاحن سريع يدعم إمكانية شحنها بالكامل في مدة أقصاها 20 دقيقة حيث يبلغ الجهد الكهربي لها بنحو 350 كيلو وات.
الوسوم
“عملاقة السيارات” هيونداي 2022 الجديدة أقوي سيارة كهربائية تعد من أحدث تصميمات السيارة الصادرة من شركة هيونداي المتخصصة في مجال صناعة السيارات وهذا عبر إنشاء اصدار متكامل يعتمد في آلية عمله على الجهد الكهربي فقط لعمل جميع أجزاء السيارة والقيادة هذا إلى جانب تضمين العديد من أنظمة السلامة واعتمادها على العمل من خلال شاحن كهربائي أو التعرض لإشعاع الشمس لشحن بطاريتها مع العديد من المزايا والمواصفات الممكن اكتشفها من خلال المعلومات التالية.
مواصفات هيونداي ايونيك svu 5 2022
صممت السيارة في جزء المقصورة الداخلية بمساحة أكبر من المعتاد لتجعل أصحاب السيارة. يشعرون بالمزيد من احساس الراحه بداخلها.
- قامت الشركة بإضافة العديد من التعديلات مثل رفع معدلات التحكم في الجزء الأمامي من المقاعد إلى عدة اتجاهات وزوايا مختلفة.
- زيادة نسب انخفاض السمك الداخلي المقاعد الامامية والذي يساعد بدوره على إعطاء مزيد من الاتساع الركاب في الصف الثاني.
- اعتمدت صناعة السيارة ومختلف اجزائها على مواد صديقة للبيئة نلاحظ تطور أنظمة المقاعد الامامية والتي تدعم التدفئة.
- استخدام سقف Hyundai i oniq 5 2022 والتي تتمثل في إضافته للجزء العلوي المقابل الشمس.
- يتميز هذا السقف في قدرته على امتصاص الإشعاع الشمسي من أجل توليد الطاقة المستخدمة في شحن البطارية.
- اختيار الشكل الخارجي بتصميم تكاد تكون مطابقة للنسخة الأصلية من هيونداي بولي.
- عجلات السيارة صممت بشكل سميك يقدر قطرها بنحو 300 ملل.
- مقدمة السيارة تضم مصد أمامي يتخذ حرف v في شكله مع بعض المصابيح ذات الإضاءة النهارية التي ترفع من معدلات وضوح الرؤية.
- تأتي السيارة بمعدل اثنين بطارية يمكن الاختيار بينهم تبعًا لإصدار السيارة فنجد البطارية الأولة تصل سعتها 58 كيلو وات للساعة.
- البطارية الثانية ترتفع سعتها التخزينية لتصل إلى 72.6 كيلو وات للساعة.
- الطراز والإصدار الأول للسيارة يأتي ب نوعية البطارية الأولى مع تزويد السيارة بمحرك خلفي واحد فقط والذي ينتج معدل 167 حصان.
- الإصدار الثاني من هذه السيارة يدعم العمل بالدفع الرباعي للعجلات مع ارتفاع معدلات شحن بطاريته الداخلية نحو 480 كيلو متر شحنتها الواحدة.
- تزود السيارة بشاحن سريع يدعم إمكانية شحنها بالكامل في مدة أقصاها 20 دقيقة حيث يبلغ الجهد الكهربي لها بنحو 350 كيلو وات.
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