تحدي الاسطورة.. سيارة كيا اكسيد وسوزكي فيتارا 2022 مقارنة بينهم بالمواصفات والاسعار.. من الافضل

شوف الفرق.. سيارة كيا اكسيد وسوزكي فيتارا 2022 نجد داخل الأسواق العالمية تواجد العديد من الإصدارات الحديثة لعام 2022 والتي تختلف فيما بينها من حيث المواصفات والتقنيات الداخلية بالرغم من تواجد بعض السيارات في قائمة سعرية واحدة إلا أن كل منها تختلف عن الأخرى والتي تكاد تختلف بشكل كلي تبعًا لاهتمامات الشركة المنتجة ولهذا نقدم لكم مقارنة بين نوعين من أشهر السيارات المتواجدة داخل الأسواق المصرية مع عرض اسعار كل منهم في الفترة الحالية. الفرق بين سيارة كيا اكسيد وسوزكي فيتارا 2022 نضع أمامكم أهم مزايا ومواصفات كلا السيارتين من خلال مقارنة البيانات التالية مواصفات واسعار سيارة كيا اكسيد 2022 محرك كيا اكسيد يأتي بعد 4 اسطوانات وسعة تبلغ 1500cc ب نوعية محرك تيربو.

قوة العزم لسيارة كيا تبلغ 160 حصان وحوالي 253 نيوتن.

نجد سيارة كيا اكسيد تمتلك عدة عوامل للأمان والتي تتمثل في تزويدها بخاصية منع اغلاق الفرامل والمعروفة ب abs.

كما تحتوي على نظام حديث توزيع الفرامل EBD ونظام آخر يساعد في رفع نسب الثبات الإلكترونية ESB.

إضافة إلى ذلك تحتوي على عدة مرايا جانبية وبعض الوسائد الهوائية مع مثبت لقياس السرعة. أثناء القيادة.

توفر شاشة متوسطة القياس بنحو 8 بوصة بخاصية اللمس مع دعم عمل السياب التطبيقات الحديثة.

إمكانية التحكم الصوتي في أجزاء السيارة مع تصميم مصابيح السيارة المختلفة ب نوعيات ليد Led.

تواجد عدة شباك معدنية باللون الأسود في واجهة السيارة مع بعض المصابيح التي تأخذ شكل دائري وترفع مستوى الوضوح في الضباب.

الفئة الأولى من كيا اكسيد تأتي بسعر 365 ألف جنيه بينما ترتفع أسعار الفئة الثانية لتبلغ حوالي 400 ألف جنيه. مواصفات واسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2021 تأتي سيارة سوزوكي فيتارا 2021 بمحرك يصل إلى 1600cc.

تزود سوزوكي فيتارا بمعدلات توليد محرك تبلغ 120 حصان وتصل معدلات عزم الدوران بداخلها نحو 156 نيوتن.

تتمثل أنظمة الأمان الداخلية في توفر ببعض الانظمة المانعة للسرقة والمعروفة بأسم ايموبليزر.

يوفر إحدى الانظمة المتخصصة والتي تساعد في ركن السيارة بشكل جيد دون اصطدامها مع تزويدها ب 2 ايرباج في واجهة السيارة.

إلى جانب توفر العديد من النوافذ الكهرباء بمختلف أجزائها.

تم اختيار الجلد في عملية تنجيد المقاعد وكساء العجلات الخاصة بالسيارة.

اختيرت تقنيات Led Light في تصميم مصابيح السيارة مع توفر بعض الشبكات التي تاخذ اتجاهات عرضية متقاطعة مع الكروم اللامع.

تختلف أسعارها بين 360 ألف جنية مصري للفئة الأولى وحوالي 367 ألف جنيه للفئة الثانية. الوسوم

شوف الفرق.. سيارة كيا اكسيد وسوزكي فيتارا 2022 نجد داخل الأسواق العالمية تواجد العديد من الإصدارات الحديثة لعام 2022 والتي تختلف فيما بينها من حيث المواصفات والتقنيات الداخلية بالرغم من تواجد بعض السيارات في قائمة سعرية واحدة إلا أن كل منها تختلف عن الأخرى والتي تكاد تختلف بشكل كلي تبعًا لاهتمامات الشركة المنتجة ولهذا نقدم لكم مقارنة بين نوعين من أشهر السيارات المتواجدة داخل الأسواق المصرية مع عرض اسعار كل منهم في الفترة الحالية. الفرق بين سيارة كيا اكسيد وسوزكي فيتارا 2022 نضع أمامكم أهم مزايا ومواصفات كلا السيارتين من خلال مقارنة البيانات التالية مواصفات واسعار سيارة كيا اكسيد 2022 محرك كيا اكسيد يأتي بعد 4 اسطوانات وسعة تبلغ 1500cc ب نوعية محرك تيربو.

قوة العزم لسيارة كيا تبلغ 160 حصان وحوالي 253 نيوتن.

نجد سيارة كيا اكسيد تمتلك عدة عوامل للأمان والتي تتمثل في تزويدها بخاصية منع اغلاق الفرامل والمعروفة ب abs.

كما تحتوي على نظام حديث توزيع الفرامل EBD ونظام آخر يساعد في رفع نسب الثبات الإلكترونية ESB.

إضافة إلى ذلك تحتوي على عدة مرايا جانبية وبعض الوسائد الهوائية مع مثبت لقياس السرعة. أثناء القيادة.

توفر شاشة متوسطة القياس بنحو 8 بوصة بخاصية اللمس مع دعم عمل السياب التطبيقات الحديثة.

إمكانية التحكم الصوتي في أجزاء السيارة مع تصميم مصابيح السيارة المختلفة ب نوعيات ليد Led.

تواجد عدة شباك معدنية باللون الأسود في واجهة السيارة مع بعض المصابيح التي تأخذ شكل دائري وترفع مستوى الوضوح في الضباب.

الفئة الأولى من كيا اكسيد تأتي بسعر 365 ألف جنيه بينما ترتفع أسعار الفئة الثانية لتبلغ حوالي 400 ألف جنيه. مواصفات واسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2021 تأتي سيارة سوزوكي فيتارا 2021 بمحرك يصل إلى 1600cc.

تزود سوزوكي فيتارا بمعدلات توليد محرك تبلغ 120 حصان وتصل معدلات عزم الدوران بداخلها نحو 156 نيوتن.

تتمثل أنظمة الأمان الداخلية في توفر ببعض الانظمة المانعة للسرقة والمعروفة بأسم ايموبليزر.

يوفر إحدى الانظمة المتخصصة والتي تساعد في ركن السيارة بشكل جيد دون اصطدامها مع تزويدها ب 2 ايرباج في واجهة السيارة.

إلى جانب توفر العديد من النوافذ الكهرباء بمختلف أجزائها.

تم اختيار الجلد في عملية تنجيد المقاعد وكساء العجلات الخاصة بالسيارة.

اختيرت تقنيات Led Light في تصميم مصابيح السيارة مع توفر بعض الشبكات التي تاخذ اتجاهات عرضية متقاطعة مع الكروم اللامع.

تختلف أسعارها بين 360 ألف جنية مصري للفئة الأولى وحوالي 367 ألف جنيه للفئة الثانية.

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