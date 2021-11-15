عروض خيالية… ب 820 ريال عرض تقسيط هيونداي اكسنت2022 واحدث مواصفات السيارة في السعودية

عرض تقسيط هيونداي اكسنت2022 ،المعروفة عالميا في مجال صناعة السيارات، والتي تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث نسبة مبيعات السيارات التي يتم بيعها سنويا، تقوم بإطلاق افضل عروض تقسيط هيونداي اكسنت 2022، من خلال وكلائها الرسميين المتواجدين في المملكة العربية السعودية ، من غير تكاليف إدارية، بالإضافة إلى تأمين كامل، ومن غير أن تكون الدفعة الأولى إلزامية ، ويستطيع جميع العملاء الموجودين في المملكة الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركة على سيارات هيونداي اكسنت. عرض تقسيط هيونداي اكسنت2022 عرض تقسيط هيونداي اكسنت2022 الدفعة الأولى هيونداي اكسنت 2022 في المملكة العربية السعودية عروض شركة المجدوعي علي سيارات هيونداي اكسنت شركة المجدوعي أعلنت شعار “حافظ على أسلوبك المميز” لعروض تقسيط هيونداي اكسنت 2022.

قيمة القسط الشهري للسيارة 820 ريال سعودي .

السعر يشمل 5 % من قيمة الضريبة المضافة.

الدفعة الأولى غير إلزامية.

قيمة الدفعة الأخيرة للسيارة 35 % في من ثمن السيارة.

ل توجد أي مصروفات أدارية من مبلغ التمويل.

العروض التي تقدمها الشركة تتم بالتعاون مع مصرف الراجحي للسيارات. عروض هيونداي الوعلان لتقسيط سيارات هيونداي اكسنت 2022 القسط الشهري 840 ريال سعودي.

العملاء المحولة رواتبهم الدفعة الأولي غير إلزامية .

العملاء الغير محولة رواتبهم دفعة أولي قدرها 5%.

معدل النسبة المئوية تبدأ من 11,38%.

ضمان خمس سنوات أو 100 ألف كيلو متر

خدمة مجانية للمساعدة على الطريق لمدة عام. عروض شركة المجدوعي علي سيارات هيونداي اكسنتعروض هيونداي الوعلان لتقسيط سيارات هيونداي اكسنت 2022 عروض تقسيط هيونداي موتورز لسيارات هيونداي اكسنت 2022 قسط شهري 799 ريال سعودي.

الدفعة الأولى غير إلزامية.

لا يوجد رسوم أدارية

التأمين كامل خلال فترة عقد الجهة التمويلية.

ضمان خمس سنوات أو 100 ألف كم . عروض تقسيط بسعر الكاش عروض تقسيط هيونداي موتورز لسيارات هيونداي اكسنت 2022عروض تقسيط بسعر الكاش عروض يتم فيها بيع السيارة التقسيط بسعر الكاش وهى من أفضل العروض التي يسعى المواطنين لاستغلالها للحصول على سيارة تناسب احتياجاتهم، في هذه العروض يتم تقسيط هيونداي اكسنت كالآتي: قيمة القسط الشهري ٧٩٩ ريال.

لا توجد رسوم إدارية .

ضمان 5 سنوات أو أو حتى 100 ألف كم. أحدث مواصفات سيارات هيونداي اكسنت 2022 وجد بها مكيف يدوى وذلك لضبط معدل الهواء .

ويوجد بها مرايا تعمل بالكهرباء .

كما يبلغ جنوط عجلات السيارة 14 بوصة .

عجلة القيادة في سيارة هيونداي اكسنت 2022 قابلة للأمان .

يوجد بها شاشة باللمس وذلك للتحكم في أنظمة الترفية الموجودة في السيارة .

يوجد 6 أتجاهات لمقاعد السيارة يمكن التحكم بها وتغيرها على حسب الرغبة . أحدث مواصفات سيارات هيونداي اكسنت 2022 الوسوم

عرض تقسيط هيونداي اكسنت2022 ،المعروفة عالميا في مجال صناعة السيارات، والتي تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث نسبة مبيعات السيارات التي يتم بيعها سنويا، تقوم بإطلاق افضل عروض تقسيط هيونداي اكسنت 2022، من خلال وكلائها الرسميين المتواجدين في المملكة العربية السعودية ، من غير تكاليف إدارية، بالإضافة إلى تأمين كامل، ومن غير أن تكون الدفعة الأولى إلزامية ، ويستطيع جميع العملاء الموجودين في المملكة الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركة على سيارات هيونداي اكسنت. عرض تقسيط هيونداي اكسنت2022 عرض تقسيط هيونداي اكسنت2022 الدفعة الأولى هيونداي اكسنت 2022 في المملكة العربية السعودية عروض شركة المجدوعي علي سيارات هيونداي اكسنت شركة المجدوعي أعلنت شعار “حافظ على أسلوبك المميز” لعروض تقسيط هيونداي اكسنت 2022.

قيمة القسط الشهري للسيارة 820 ريال سعودي .

السعر يشمل 5 % من قيمة الضريبة المضافة.

الدفعة الأولى غير إلزامية.

قيمة الدفعة الأخيرة للسيارة 35 % في من ثمن السيارة.

ل توجد أي مصروفات أدارية من مبلغ التمويل.

العروض التي تقدمها الشركة تتم بالتعاون مع مصرف الراجحي للسيارات. عروض هيونداي الوعلان لتقسيط سيارات هيونداي اكسنت 2022 القسط الشهري 840 ريال سعودي.

العملاء المحولة رواتبهم الدفعة الأولي غير إلزامية .

العملاء الغير محولة رواتبهم دفعة أولي قدرها 5%.

معدل النسبة المئوية تبدأ من 11,38%.

ضمان خمس سنوات أو 100 ألف كيلو متر

خدمة مجانية للمساعدة على الطريق لمدة عام. عروض شركة المجدوعي علي سيارات هيونداي اكسنتعروض هيونداي الوعلان لتقسيط سيارات هيونداي اكسنت 2022 عروض تقسيط هيونداي موتورز لسيارات هيونداي اكسنت 2022 قسط شهري 799 ريال سعودي.

الدفعة الأولى غير إلزامية.

لا يوجد رسوم أدارية

التأمين كامل خلال فترة عقد الجهة التمويلية.

ضمان خمس سنوات أو 100 ألف كم . عروض تقسيط بسعر الكاش عروض تقسيط هيونداي موتورز لسيارات هيونداي اكسنت 2022عروض تقسيط بسعر الكاش عروض يتم فيها بيع السيارة التقسيط بسعر الكاش وهى من أفضل العروض التي يسعى المواطنين لاستغلالها للحصول على سيارة تناسب احتياجاتهم، في هذه العروض يتم تقسيط هيونداي اكسنت كالآتي: قيمة القسط الشهري ٧٩٩ ريال.

لا توجد رسوم إدارية .

ضمان 5 سنوات أو أو حتى 100 ألف كم. أحدث مواصفات سيارات هيونداي اكسنت 2022 وجد بها مكيف يدوى وذلك لضبط معدل الهواء .

ويوجد بها مرايا تعمل بالكهرباء .

كما يبلغ جنوط عجلات السيارة 14 بوصة .

عجلة القيادة في سيارة هيونداي اكسنت 2022 قابلة للأمان .

يوجد بها شاشة باللمس وذلك للتحكم في أنظمة الترفية الموجودة في السيارة .

يوجد 6 أتجاهات لمقاعد السيارة يمكن التحكم بها وتغيرها على حسب الرغبة . أحدث مواصفات سيارات هيونداي اكسنت 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض خيالية… ب 820 ريال عرض تقسيط هيونداي اكسنت2022 واحدث مواصفات السيارة في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.