وصلت السعودية ...سيارة شانجان CS35 plus 2022 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها في المملكة العربية السعودية

سيارة شانجان CS35 plus 2022 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها، من المفترض أن سيارة شانجان CS35 plus قد تكون مطروحة خلال الأيام القادمة في السعودية وتعتبر سيارة شانجان من أكثر أنواع السيارات التى قد يوجد عليها طلب كثير من قبل المواطنين السعودين لانها تعتبر في متناول الكثير فهي تعتبر من الفئة متوسطة الأسعار عن باقي أنواع السيارات الأخري على الرغم إنها تحتوى على العديد من المواصفات التى تميزها عن غيرها من السيارات وذلك الان سوف نقدم لكم سيارة شانجان CS35 plus وأحدث مواصفاتها.

وف نقدم لكم مواصفات ومميزات سيارة شانجان CS35 plus في السعودية .

تحتوى على نظام تشغيل محرك عن بعد .

كما أن فرامل اليد بها كهربائية .

وتحتوى سيارة شانجان CS35 plus على فتحات للتكيف المقاعد الخلفية .

كما تحتوى سيارة شانجان CS35 plus على نظام تثبيت السرعة .

جميع المقاعد في السيارة مغلفة بالجلد .

كما يمكن تغير وضع المقاعد الأمامية يدوياً .

ويتوفر في السيارة نظام الدفع الأمامي .

كما يتوفر في السيارة خاصية بصمة المستخدم .

ويوجد في سيارة شانجان CS35 plus ناقل حركة أوتوماتيكي يوجد بها 7 سرعات .

يوفر لك الوكيل لسيارة شانجان CS35 plus صيانة لمدة سنتين .

يوجد بها نظام تحذير الاصطدام من الامام .

ويوجد بها أيضاً كاميرا 360 درجة .

وتحتوى على فتحه سقف بانورما .

مواصفات سيارة شانجان CS35 plus

يوجد بها نظام تثبيت سرعه ذكي .

كما يوجد بها أضاً نوافذ كهربائية

يمكن تشغيل السيارة عن بعد .

يوجد بها مكيف يدوي .

تحتوى سيارة شانجان CS35 plus 2022 على زر تشغيل المحرك .

المقاعد الخلفية قابلة للطي .

مميزات سيارة شانجان CS35 plus 2022

على الرغم من وجود الكثير من المواصفات والمميزات في سيارة شانجان CS35 plus 2022 الا أن سعرها مناسب للجميع وقد يصل سعرها حوالى 60 ألف ريال سعودي، وإذا تم قيمة الضريبة المضافة فقد يصل سعرها حوالى 69 ألف ريال سعودي .

أسعار سيارة شانجان CS35 plus 2022 في السعودية .