وصلت السعودية ...سيارة شانجان CS35 plus 2022 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها في المملكة العربية السعودية

سيارة شانجان CS35 plus 2022 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها، من المفترض أن سيارة شانجان CS35 plus قد تكون مطروحة خلال الأيام القادمة في السعودية وتعتبر سيارة شانجان من أكثر أنواع السيارات التى قد يوجد عليها طلب كثير من قبل المواطنين السعودين لانها تعتبر في متناول الكثير فهي تعتبر من الفئة متوسطة الأسعار عن باقي أنواع السيارات الأخري على الرغم إنها تحتوى على العديد من المواصفات التى تميزها عن غيرها من السيارات وذلك الان سوف نقدم لكم سيارة شانجان CS35 plus وأحدث مواصفاتها. سيارة شانجان CS35 plus 2022 وأحدث مواصفات ومميزات وف نقدم لكم مواصفات ومميزات سيارة شانجان CS35 plus في السعودية . مواصفات سيارة شانجان CS35 plus تحتوى على نظام تشغيل محرك عن بعد .

كما أن فرامل اليد بها كهربائية .

وتحتوى سيارة شانجان CS35 plus على فتحات للتكيف المقاعد الخلفية .

CS35 plus على فتحات للتكيف المقاعد الخلفية . وعجلة القيادة مغلفة بالجلد .

كما تحتوى سيارة شانجان CS35 plus على نظام تثبيت السرعة .

جميع المقاعد في السيارة مغلفة بالجلد .

كما يمكن تغير وضع المقاعد الأمامية يدوياً .

ويتوفر في السيارة نظام الدفع الأمامي .

كما يتوفر في السيارة خاصية بصمة المستخدم .

ويوجد في سيارة شانجان CS35 plus ناقل حركة أوتوماتيكي يوجد بها 7 سرعات .

CS35 plus ناقل حركة أوتوماتيكي يوجد بها 7 سرعات . وتحتوى سيارة شانجان CS35 plus على شاشة عرض يمكن من خلالها عرض محتويات الجوال، وقد يكون مقاس الشاشة 10 أنش .

يوفر لك الوكيل لسيارة شانجان CS35 plus صيانة لمدة سنتين .

CS35 plus صيانة لمدة سنتين . كما يتوفر في السيارة أيضاً أنماط قيادة ( ثلوج -أقتصادي – رياضي) .

يوجد بها نظام تحذير الاصطدام من الامام .

ويوجد بها أيضاً كاميرا 360 درجة .

وتحتوى على فتحه سقف بانورما . مواصفات سيارة شانجان CS35 plus مميزات سيارة شانجان CS35 plus 2022 يوجد بها نظام تثبيت سرعه ذكي .

كما يوجد بها أضاً نوافذ كهربائية

يمكن تشغيل السيارة عن بعد .

يوجد بها مكيف يدوي .

تحتوى سيارة شانجان CS35 plus 2022 على زر تشغيل المحرك .

CS35 plus 2022 على زر تشغيل المحرك . يوجد أقفال ألية للأبواب .

المقاعد الخلفية قابلة للطي . مميزات سيارة شانجان CS35 plus 2022 أسعار سيارة شانجان CS35 plus 2022 في السعودية . على الرغم من وجود الكثير من المواصفات والمميزات في سيارة شانجان CS35 plus 2022 الا أن سعرها مناسب للجميع وقد يصل سعرها حوالى 60 ألف ريال سعودي، وإذا تم قيمة الضريبة المضافة فقد يصل سعرها حوالى 69 ألف ريال سعودي . أسعار سيارة شانجان CS35 plus 2022 في السعودية . الوسوم

سيارة شانجان CS35 plus 2022 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها، من المفترض أن سيارة شانجان CS35 plus قد تكون مطروحة خلال الأيام القادمة في السعودية وتعتبر سيارة شانجان من أكثر أنواع السيارات التى قد يوجد عليها طلب كثير من قبل المواطنين السعودين لانها تعتبر في متناول الكثير فهي تعتبر من الفئة متوسطة الأسعار عن باقي أنواع السيارات الأخري على الرغم إنها تحتوى على العديد من المواصفات التى تميزها عن غيرها من السيارات وذلك الان سوف نقدم لكم سيارة شانجان CS35 plus وأحدث مواصفاتها. سيارة شانجان CS35 plus 2022 وأحدث مواصفات ومميزات وف نقدم لكم مواصفات ومميزات سيارة شانجان CS35 plus في السعودية . مواصفات سيارة شانجان CS35 plus تحتوى على نظام تشغيل محرك عن بعد .

كما أن فرامل اليد بها كهربائية .

وتحتوى سيارة شانجان CS35 plus على فتحات للتكيف المقاعد الخلفية .

CS35 plus على فتحات للتكيف المقاعد الخلفية . وعجلة القيادة مغلفة بالجلد .

كما تحتوى سيارة شانجان CS35 plus على نظام تثبيت السرعة .

جميع المقاعد في السيارة مغلفة بالجلد .

كما يمكن تغير وضع المقاعد الأمامية يدوياً .

ويتوفر في السيارة نظام الدفع الأمامي .

كما يتوفر في السيارة خاصية بصمة المستخدم .

ويوجد في سيارة شانجان CS35 plus ناقل حركة أوتوماتيكي يوجد بها 7 سرعات .

CS35 plus ناقل حركة أوتوماتيكي يوجد بها 7 سرعات . وتحتوى سيارة شانجان CS35 plus على شاشة عرض يمكن من خلالها عرض محتويات الجوال، وقد يكون مقاس الشاشة 10 أنش .

يوفر لك الوكيل لسيارة شانجان CS35 plus صيانة لمدة سنتين .

CS35 plus صيانة لمدة سنتين . كما يتوفر في السيارة أيضاً أنماط قيادة ( ثلوج -أقتصادي – رياضي) .

يوجد بها نظام تحذير الاصطدام من الامام .

ويوجد بها أيضاً كاميرا 360 درجة .

وتحتوى على فتحه سقف بانورما . مواصفات سيارة شانجان CS35 plus مميزات سيارة شانجان CS35 plus 2022 يوجد بها نظام تثبيت سرعه ذكي .

كما يوجد بها أضاً نوافذ كهربائية

يمكن تشغيل السيارة عن بعد .

يوجد بها مكيف يدوي .

تحتوى سيارة شانجان CS35 plus 2022 على زر تشغيل المحرك .

CS35 plus 2022 على زر تشغيل المحرك . يوجد أقفال ألية للأبواب .

المقاعد الخلفية قابلة للطي . مميزات سيارة شانجان CS35 plus 2022 أسعار سيارة شانجان CS35 plus 2022 في السعودية . على الرغم من وجود الكثير من المواصفات والمميزات في سيارة شانجان CS35 plus 2022 الا أن سعرها مناسب للجميع وقد يصل سعرها حوالى 60 ألف ريال سعودي، وإذا تم قيمة الضريبة المضافة فقد يصل سعرها حوالى 69 ألف ريال سعودي . أسعار سيارة شانجان CS35 plus 2022 في السعودية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصلت السعودية …سيارة شانجان CS35 plus 2022 وأحدث مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها في المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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