مفاجاة| تخفيض مذهل.. سيارة شانجان CS35 الجديد كليا 2022 بالتقسيط والكاش بمواصفات فائقة الخيال

فخامة السيارات.. سيارة شانجان CS35 الجديد كليا 2022 هي احد الطرازات الجديدة من السيارات الذكية التي تم طرحها في الاسواق السعودية منذ أيام قلية، حيث تعد هذه السيارة من أنظمة السيارات الصديقة للبيئة، كما انها سيارة ذكية تتمتع بالكثير من المواصفات التكنولوجية فائقة الخيال، كما أن لها جمهور خاص بها، ينتظرها بنسبة كبيرة، والان سوغ نضع لكم كا ما يحص السيارة من مواصفات خرافية تابعوا معنا.

تتمتع سيارة شانجان CS35 PLUS 2022 بالكثير من المواصفات التي يمكن من خلالها أن نقول أنها من أذكي الأنظمة الذكية التي توفرت في السيارات، حيث أنها تتمتع بكل من:

تتميز بانها يمكن التحكم فيها من عن بعد.

إلى جانب أنها تتميز بوجود فرامل اليد الكهربائية.

ومن جانب آخر، تتميز بانها تحتوي على فتحات تكييف للمقاعد الخلفية.

كما تتميز السيارة بانها تتمتع بنظام تثبيت سرعة عالي.

إلى جانب أنه يتوفر فيها كل من المقاعد الجلد الامامية والخلفية، بالإضافة إلى إمكانية تعديل السيارة كهربائياً في كل المقاعد الخلفية والامامية.

كما يتوفر في السيارة 5 مقاعد كبيرة ومريحة.

هناك الكثير من المميزات الفريدة التي تتمتع بها سيارة شانجان CS35 PLUS 2022، حيث يكون من بينها كل من التالي:

يتميز سعة المحرك بأنه حوالي 1.4 لتر، بالإضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي 7 سرعات.

إلى جانب فتحة سقف بانوراما تعمل بالكهرباء، وتمنع التسريب.

كما تتميز السيارة أنها يمكن تشغيلها من خلال بصمة المستخدم.

إلى جانب شاشة عرض كبيرة يمكن تشغيل اللاب توب أو الموبايل من خلالها بعرض 10 بوصة.

كما أنها توفر الكثير من الأنماط المختلفة للرياضة على الرمال أو على الثلوج

هناك العديد من المميزات الذكية التي توجد في هذه السيارة، التي تجعلها الاولى من نوعها، حيث يكون من بينها كل من:

يتوفر بها نظام GPS، إلى جانب عرض المعلومات المختلفة عن الطريق من خلال الشاشة.

كما يتم توفير نظام صوت قوي في السيارة، يعمل من خلال البلوتوث ومدخل USB.

إلى جانب أنها تتمتع بكل من حساسات خلفية، إلى جانب مصابيح LED ساطعة خلال فترة النهار.

كما يتوفر بها خاصية الدفع الأمامي، وخاصية GDI TURBO.

عند شراء السيارة، يتمتع العميل بضمان يستمر إلى 55 ألف كيلومتر، او لمدة عامين.

ومن جانب آخر، تتميز السيارة بوجود جناح خلفي لها.

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