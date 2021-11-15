أرخص سيارة في السعودية تويوتا يارس 2022 الجديدة بسعر مفاجاة ومواصفات جبارة

أرخص سيارة في السعودية تويوتا يارس 2022 الجديدة عزيزي القاريء سيارة تويوتا يارس 2022 هي سيارة جديدة ستطرح في الأسواق خلال الفترة القادمة، وذلك في كل الاسواق الخليجية وغيرها من الأسواق العربية المختلفة، وفي تلك المقالة سنعرض لكم مواصفات سيارة تويوتا يارس موديل 2022 حيث سنوضح مواصفات الماتور ومواصفات السيارة من الداخل من حيث عوامل الحماية والآمن، كما سنوضح الإضافات الجديدة الموجودة في السيارة والتي تم تزويدها على الموديل القديم الخاص بعام 2021، فتابعنا ليصلك المزيد من التفاصيل حول سيارة تويوتا يارس الجديدة موديل 2022 وسعرها في المملكة العربية السعودية. أرخص سيارة في السعودية تويوتا يارس 2022 الجديدة أرخص سيارة في السعودية تويوتا يارس 2022 الجديدة في الفقرة التالية سنوضح كافة مواصفات السيارة بالتفاصيل: يتميز محرك السيارة بقوة ممتازة وسعة جيدة حيث تصل سعة المحرك إلى 1500 سي سي.

وجدير بالذكر أن سعة المحرك لم تتغير عن الموديل السابق للسيارة.

قوة المحرك الخاص بسيارة تويوتا يارس 2022 يصل إلى 123 حصان.

اقصى عزم للدوران يصل لحوالي 153 نيوتن على المتر.

ناقل الحركة في سيارة تويوتا يارس موديل 2022 من نوع CVT.

بينما يعتبر ناقل حركة اوتوماتيك بسرعات عديدة.

تم تزويد السيارة ببعض عوامل الأمن والسلامة الحديثة، ومنها نظام الوسائد الأمامي.

كما ان السيارة مزودة بنظام وسائد هوائية جانبية.

والسيارة مضاف لها احدث نوع من الفرامل ABS والتي تسمى فرامل ضد الإنزلاق.

تم إضافة نظام توزيع قوة الفرامل والذي يسمى نظام EBD.

مزودة السيارة بنظام إضافي مساعد للفرامل يسمى نظام BA.

تم تفعيل نظام التحكم في مدى ثبات السيارة، ويسمى النظام VSC .

تتميز عجلة القيادة في السيارة بكونها متعددة الأغراض.

تضم عجلة القيادة العديد من ضوابط الصوت والهاتف.

السيارة مضاف لها منفذ يو اس بي.

كما أنها مزودة بمشغل سي دي الذي أصبح غير متاح في معظم السيارات.

السيارة تضم اربعة سماعات داخلية لتوزيع الصوت.

مزودة بالعديد من مصابيح الضباب الأمامية.

كما تحتوي على شاشة عرض المعلومات.

تضم السيارة مكيف هواء يدوي ذات توزيع مناسب للهواء.

تتميز السيارة بوجود مقاعد خلفية لها تقسيمة 60إلى40

مزودة بزر بدء التشغيل.

شاشة السونار التي تساعد في ركن السيارة بشكل سليم.

نظام المقعد الذي يُعدل كهربائياً بحوالي ثمانية اتجاهات مختلفة. سعر تويوتا يارس موديل 2022 في السعودية تابع ما يلي: سعر سيارة يارس 2022 سيدان هو حوالي 45,750 ألف ريال سعودي فقط.

تويوتا يارس موديل 2022 FLTهو 48 ألف ريال سعودي فقط.

سعر سيارة تويوتا يارس موديل 2022 فئة YX هو 56 الف ريال سعودي فقط. الوسوم

أرخص سيارة في السعودية تويوتا يارس 2022 الجديدة عزيزي القاريء سيارة تويوتا يارس 2022 هي سيارة جديدة ستطرح في الأسواق خلال الفترة القادمة، وذلك في كل الاسواق الخليجية وغيرها من الأسواق العربية المختلفة، وفي تلك المقالة سنعرض لكم مواصفات سيارة تويوتا يارس موديل 2022 حيث سنوضح مواصفات الماتور ومواصفات السيارة من الداخل من حيث عوامل الحماية والآمن، كما سنوضح الإضافات الجديدة الموجودة في السيارة والتي تم تزويدها على الموديل القديم الخاص بعام 2021، فتابعنا ليصلك المزيد من التفاصيل حول سيارة تويوتا يارس الجديدة موديل 2022 وسعرها في المملكة العربية السعودية. أرخص سيارة في السعودية تويوتا يارس 2022 الجديدة أرخص سيارة في السعودية تويوتا يارس 2022 الجديدة في الفقرة التالية سنوضح كافة مواصفات السيارة بالتفاصيل: يتميز محرك السيارة بقوة ممتازة وسعة جيدة حيث تصل سعة المحرك إلى 1500 سي سي.

وجدير بالذكر أن سعة المحرك لم تتغير عن الموديل السابق للسيارة.

قوة المحرك الخاص بسيارة تويوتا يارس 2022 يصل إلى 123 حصان.

اقصى عزم للدوران يصل لحوالي 153 نيوتن على المتر.

ناقل الحركة في سيارة تويوتا يارس موديل 2022 من نوع CVT.

بينما يعتبر ناقل حركة اوتوماتيك بسرعات عديدة.

تم تزويد السيارة ببعض عوامل الأمن والسلامة الحديثة، ومنها نظام الوسائد الأمامي.

كما ان السيارة مزودة بنظام وسائد هوائية جانبية.

والسيارة مضاف لها احدث نوع من الفرامل ABS والتي تسمى فرامل ضد الإنزلاق.

تم إضافة نظام توزيع قوة الفرامل والذي يسمى نظام EBD.

مزودة السيارة بنظام إضافي مساعد للفرامل يسمى نظام BA.

تم تفعيل نظام التحكم في مدى ثبات السيارة، ويسمى النظام VSC .

تتميز عجلة القيادة في السيارة بكونها متعددة الأغراض.

تضم عجلة القيادة العديد من ضوابط الصوت والهاتف.

السيارة مضاف لها منفذ يو اس بي.

كما أنها مزودة بمشغل سي دي الذي أصبح غير متاح في معظم السيارات.

السيارة تضم اربعة سماعات داخلية لتوزيع الصوت.

مزودة بالعديد من مصابيح الضباب الأمامية.

كما تحتوي على شاشة عرض المعلومات.

تضم السيارة مكيف هواء يدوي ذات توزيع مناسب للهواء.

تتميز السيارة بوجود مقاعد خلفية لها تقسيمة 60إلى40

مزودة بزر بدء التشغيل.

شاشة السونار التي تساعد في ركن السيارة بشكل سليم.

نظام المقعد الذي يُعدل كهربائياً بحوالي ثمانية اتجاهات مختلفة. سعر تويوتا يارس موديل 2022 في السعودية تابع ما يلي: سعر سيارة يارس 2022 سيدان هو حوالي 45,750 ألف ريال سعودي فقط.

تويوتا يارس موديل 2022 FLTهو 48 ألف ريال سعودي فقط.

سعر سيارة تويوتا يارس موديل 2022 فئة YX هو 56 الف ريال سعودي فقط.

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