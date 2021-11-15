سعر ومواصفات سيارة تويوتا انوفا Toyota innova 2022 في السعودية

سعر ومواصفات سيارة تويوتا انوفا 2022 Toyota innova في السعودية الأفضل في هذا العام نقدمها لكم من خلال موقعكم “ثقفني”، تصميم سيارة انوفا الفريد يجعلها في صدارة السيارات الميني فان لهذا العام، شهدت السيارة تحديثات كبيرة في التصميم وكذلك الأداء أيضاً، تتوفر تويوتا اينوفا بنظام الدفع الخلفي لتعطيك تجربة قيادة لا مثيل لها، فهي ثابتة على الطريق وتتوفر بها كافة المميزات التي تبحث عنها في سيارة أحلامك وبمقابل سعر مناسب لكل تلك المميزات، سنصطحبكم الآن في جولة داخل السيارة للتعرف على أهم مميزاتها وكذلك أسعار سيارة تويوتا انوفا 2022 بالسعودية.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا انوفا 2022 Toyota innova في السعودية سعر تويوتا انوفا 2022

يبدأ سعر سيارة تويوتا انوفا في المملكة العربية السعودية من 103.500 ألف ريالاً سعودياً للفئة الأولى، ويزداد السعر. قليلاً في سيارات الفئة الثانية.

تحتوي على شبك أمامي مزود بمصابيح ليد قوية.

الهيكل الأمامي محدث على الإصدارات القديمة، مع طبقة من الكروم.

كشافات الضباب على شكل مثلث.

الجنوط من الطراز الرياضي بحجم 16 واللون الفضي.

مزودة بشاشة تعمل باللمس مقاسها 9 بوصات، يها نظام ملاحة كامل ودقيق، كما توجد بها كافة التجهيزات الرقمية المتطورة التي تحتاج إليها الأسرة.

مكيف الهواء مزود بقتحات المقاعد الخلفية.

المقاعد بالكامل مغطاة بطبقة من الجلد الفاخر.

يبلغ وزن السيارة 2390 كيلو جراماً، والطول 4.7 متراً.

الصالون الخاص بالسيارة متسع جداً يسع لحمل 6 إلى 7 أفراد.

متوفر بالسيارة مجموعة كبيرة من إعدادات الأمن والسلامة مثل مساعد الفرامل، ونظام الفرامل عامة.

أجهزة استشعار على أعلى درجة من الحساسية.

نظام مراقبة الإطارات.

نظام مساعد الطرق الصعبة والمرتفعات.

رؤية محيطية 360 درجة للكاميرات المتواجدة داخل السيارة، مما يتيح لك رؤية كل شيء حولك بوضوح من اي زاوية.

مزودة بمثبت السرعة.

تحتوي على نظام مانع السرقة.

محرك 2000 سي سي بسعة 2 لتر.

السرعة من السكون إلى 100 كيلو متر تصل إلى 10 ثوان.

تصميم رياضي أنيق من تويوتا وتصلح للاستخدامات العائلية.

الصندوق الخلفي أو حقيبة السيارة صغيرة لا يمكن الاعتماد عليها في حمل الكثير من الأغراض مثل حقائب السفر.

مع السرعات العالية على الطرق السريعة تكون السيارة أقل ثباتاً.

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