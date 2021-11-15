سيارات للبيع مستعملة لاندكروزر و افالون وكامري بأسعار خرافية.. الوحش الياباني

تحظى لاندكروزر بشكل خاص وعلامة تويوتا بشكل عام بشعبية جبارة بالمملكة العربية السعودية، ويتشارك في هذه الشعبية موديلات أخرى من تويوتا من كامري والعملاقة افالون، ويبحث الكثيرون في المملكة العربية السعودية عن سيارة تويوتا مستعملة من أحد الموديلات المشار إليها وتكون بحالة جيدة، وفي هذه المقالة سوف نستعرض حالات ممتاز من سيارات لاندكروزر، افالون وكامري بأرخص الأسعار.

من ضمن السيارات المستعملة هناك سيارة كامري 2021 مستعملة في الطايف فئة فل كامل 4 سلندر من عبداللطيف جميل محرك بنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة 16 ألف كيلومتر، بدون أي رش أو سمكرة بحالة الوكالة، القير اتوماتيك، وسعرها 118 ألف و500 ريال.

وهناك كذلك لاندكروزر 2021 في أبها، فئة جي اكس ار 3، الممشى 2000 كيلومتر لونها أبيض، الحالة العامة للسيارة ممتازة.

وتحتوي السيارة على بعض الإضافات منها عازل حراري 3m، حماية أنوار وأطراف أبواب بنفس العازل.

سعر السيارة هو 278 ألف ريال سعودي وممشى السيارة قابل للزيادة حتى اتمام البيع.

سيارات للبيع مستعملة لاندكروزر و افالون وكامري بأسعار خرافية

وفي الوقت نفسه هناك تويوتا افالون 2021 باللون الأسود الملكي ممشى 26 ألف، البودي الخارجي بحالة الوكالة، موقع السيارة بجدة، والسعر 152 ألف و900 ريال.

تختلف اسعار لاندكروزر بحسب اختلاف الفئة، وتبدأ أسعار السيارة من 225 ألف وحتى 335 ألف.

وهناك كذلك لاندكروزر 2022 الجديدة كليا وهي متوفرة الآن لدى عبداللطيف جميل ويمكنكم الاستفسار عنها بالاتصال على الرقم التالي:

8002442211.

تبدأ من 137 ألف ريال وحتى 166 ألف ريال، وتختلف الاسعار طبقا لاختلاف الفئات والتجهيزات.

نشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان انخفاض سعر كامري 2021، وتعد كامري واحدة من السيارات الأكثر مبيعا في السعودية.

وفي الوقت نفسه تجمع كامري في معادلة قوية بين الأمان والأناقة والقوة وجاذبية التصميم وكذلك السعر الجيد.

وتبدأ أسعار فئات كامري من 98 ألف وحتى 150 ألف ريال.

سعر لاندكروزر 2021 جديدة لدى عبداللطيف جميلافالون 2021 وسعرها في السعودية جديدةكامري 2021 مواصفات وسعر في السعودية

ملحوظة: لا تتعجل بشراء سيارة قبل اجراء الفحص اليدوي بمساعدة خبير والفحص الإلكتروني بالكمبيوتر للتأكد من سلامة جميع أجزاء السيارة.