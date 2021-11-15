سيارة رينو داستر 2021 الوحش الفرنسي العملاق للطرق الوعرة مواصفات واسعار

تعتبر مواصفات واسعار سيارة رينو داستر 2021 الوحش الفرنسي مطلب الكثير من الأشخاص الذين يريدون أن يقومون بشراء سيارة تتحمل مشاق الطرق والطرق الوعرة والغير ممهدة، ويعد هذا النوع من السيارات من الأنواع المفضلة لدى الكثير خاصة بالمملكة العربية السعودية وبعد نجاح ماركة رينو واحتلالها مكانة ممتازة بين ماركات السيارات العالمية أصبحت من الماركات التي يسعى إلى طلبها الكثير وسوف نقوم بعرض المواصفات الخاصة والأسعار التي تبدأ بها سيارة رينو داستر والتي تأسست عام 1898 ميلادي على يد لويس رينو الفرنسي، وقد اندمجت ماركة رينو مع شركة نيسان سنة 1999 ميلادي من أجل إنتاج العديد من الموديلات التي تناسب جميع الأذواق بالعالم، ويوجد موديلات جديدة وحديثة لماركة رينو وسوف نتعرف على التفاصيل كاملة في السطور القادمة. مواصفات سيارة رينو داستر بي اي دفع ثنائي تنتمي إلى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

نوع دفع العجلات دفع أمامي.

محرك السيارة ذو حجم 1.6 لتر.

ناقل الحركة في سيارة ربنو داستر هو ناقل أوتوماتيك CVT.

كما أن السيارة تقوم باستخدام الوقود البنزيني.

أيضًا تقوم السيارة باستهلاك لتر واحد من البنزين لكل 15.9 كيلو متر.

تحتوي على 4 عدد من الاسطوانات.

كما أن الاسطوانات الموجودة بالسيارة تقوم بتوليد قوة 115 حصان.

تحتوي رينو داستر على العديد من وسائل الترفيه المختلفة والتكنولوجيا الحديثة.

كما أنها تحتوي على يو اس بي.

يوجد بها مشغل سي دي.

كما تحتوي على بلوتوث.

يوجد بالسيارة مكبرات صوت عددها 4 مكبرات.

يبدأ سعر سيارة رينو داستر 2021 من ذو الدفع الثنائي 1.6 لتر بسعر 64.990 ريال سعودي. سعر سيارة رينو داستر 2021 دفع رباعي 2 لتر السيارة فئة رياضية.

دفع العجلات بها دفع رباعي.

حجم المحرك الخاص بها 2 لتر.

تحتوي على 4 اسطوانات لتوليد قوة 135 حصان.

كما أن السيارة تقوم باستخدام البنزين كوقود لها.

ناقل الحركة بها ناقل أوتوماتيك.

تستهلك الوقود بمعدل 1 لتر لكل 13.2 كيلو متر.

يبدأ سعر سيارة رينو داستر دفع رفاعي 2 لتر 2021 بمبلغ 71.990 ريال سعودي.

كما يوجد بالسيارة العديد من وسائل الترفيه.

تحتوي على مشغل يو اس بي ومشغل سي دي.

أيضًا تحتوي على أقفال آلية للأبواب والنوافذ للأمان. مواصفات سيارة رينو داستر بي اي دفع ثنائيسعر سيارة رينو داستر 2021 دفع رباعي 2 لتر الوسوم

تعتبر مواصفات واسعار سيارة رينو داستر 2021 الوحش الفرنسي مطلب الكثير من الأشخاص الذين يريدون أن يقومون بشراء سيارة تتحمل مشاق الطرق والطرق الوعرة والغير ممهدة، ويعد هذا النوع من السيارات من الأنواع المفضلة لدى الكثير خاصة بالمملكة العربية السعودية وبعد نجاح ماركة رينو واحتلالها مكانة ممتازة بين ماركات السيارات العالمية أصبحت من الماركات التي يسعى إلى طلبها الكثير وسوف نقوم بعرض المواصفات الخاصة والأسعار التي تبدأ بها سيارة رينو داستر والتي تأسست عام 1898 ميلادي على يد لويس رينو الفرنسي، وقد اندمجت ماركة رينو مع شركة نيسان سنة 1999 ميلادي من أجل إنتاج العديد من الموديلات التي تناسب جميع الأذواق بالعالم، ويوجد موديلات جديدة وحديثة لماركة رينو وسوف نتعرف على التفاصيل كاملة في السطور القادمة. مواصفات سيارة رينو داستر بي اي دفع ثنائي تنتمي إلى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

نوع دفع العجلات دفع أمامي.

محرك السيارة ذو حجم 1.6 لتر.

ناقل الحركة في سيارة ربنو داستر هو ناقل أوتوماتيك CVT.

كما أن السيارة تقوم باستخدام الوقود البنزيني.

أيضًا تقوم السيارة باستهلاك لتر واحد من البنزين لكل 15.9 كيلو متر.

تحتوي على 4 عدد من الاسطوانات.

كما أن الاسطوانات الموجودة بالسيارة تقوم بتوليد قوة 115 حصان.

تحتوي رينو داستر على العديد من وسائل الترفيه المختلفة والتكنولوجيا الحديثة.

كما أنها تحتوي على يو اس بي.

يوجد بها مشغل سي دي.

كما تحتوي على بلوتوث.

يوجد بالسيارة مكبرات صوت عددها 4 مكبرات.

يبدأ سعر سيارة رينو داستر 2021 من ذو الدفع الثنائي 1.6 لتر بسعر 64.990 ريال سعودي. سعر سيارة رينو داستر 2021 دفع رباعي 2 لتر السيارة فئة رياضية.

دفع العجلات بها دفع رباعي.

حجم المحرك الخاص بها 2 لتر.

تحتوي على 4 اسطوانات لتوليد قوة 135 حصان.

كما أن السيارة تقوم باستخدام البنزين كوقود لها.

ناقل الحركة بها ناقل أوتوماتيك.

تستهلك الوقود بمعدل 1 لتر لكل 13.2 كيلو متر.

يبدأ سعر سيارة رينو داستر دفع رفاعي 2 لتر 2021 بمبلغ 71.990 ريال سعودي.

كما يوجد بالسيارة العديد من وسائل الترفيه.

تحتوي على مشغل يو اس بي ومشغل سي دي.

أيضًا تحتوي على أقفال آلية للأبواب والنوافذ للأمان. مواصفات سيارة رينو داستر بي اي دفع ثنائيسعر سيارة رينو داستر 2021 دفع رباعي 2 لتر

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