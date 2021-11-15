افخم سيارات السيدان.. طرح تويوتا بيلتا الوحش الاقتصادى فالسعودية الجديدة كليا بمواصفات جبارة

افخم سيارات السيدان.. طرح تويوتا بيلتا ، بعد الإعلان عن السيارة تويوتا بيلتا الجديدة التي تعتبر واحدة من أهم وأفخم سيارات السيدان المعروفة، فهي تعتبر أحدث الإصدارات بعد فترة من وقف إصدار سيارات السيدان، وبعد التسريب الذي حدث في الصور الخاصة بالسيارة فإن الاهتمام زاد بدرجة أكبر للحصول على الواصفات وموعد نزول السيارة للشراء والسعر الذي سوف يكون مخصص لها عند نزولها للبيع في المملكة العربية السعودية.

افخم سيارات السيدان.. طرح تويوتا بيلتا

تعتبر مواصفات السيارة هي الأمور التي تميز اختيارها عن شبيهاتها من السيارات الأخرى ومن مواصفات تويوتا بيلتا 2022 الاتي

محرك هذه السيارة يأتي بسعة 1.5 لتر وقوته عبارة عن 1500CC كما انها تعمل بأربع سرعات أوتوماتيكية.

يمكن التحميل على السيارة أوزان تصل حتى أربعمائة وخمس تسعون لترًا.

خزان الوقود يتحمل حتى أربعين لترًا كاملًا من البنزين.

السيارة مزودة بوسائد هوائية لحماية كل من بالسيارة بشكل كامل عند الاصطدام، هذا بجانب الفرامل الإلكترونية المزودة بها السيارة وجهاز حماية السيارة من السرقات.

المصابيح الموجودة بالسيارة تعمل على الرؤية الضبابية.

يوجد تكييف في السيارة لحماية السيارة من الطقس الخارجي صيفًا وشتاءًا.

كل إمكانيات السيارة إلكترونية، فيتم غلق الأبواب وفتحها إلكترونيًا وكذلك النوافذ وشنطة السيارة.

يوجد شاشة ملاحة بعرض 7 بوصات تعمل بالسيارة.

كل الكراسي بداخل السيارة من الجلد المانع للخدوش.

تعديل وضعية الكراسي يكون أوتوماتيكي على حسب الراحة.

تم تبطين الأبواب من الداخل بالجلد لملمس فاخر من داخل السيارة.

حتى الوقت الحالي لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سعر السيارة الذي سوف يتم طرحه في الأسواق السعودية، وعند إعلان أي تجديد في الأسعار الخاصة بسيارة تويوتا بيلتا 2022 سوف يتم الإعلان عنها بأسرع شكل ممكن لإعلام المتابعين.

سيارات Toyota هي سلسلة من الشاحنات الكبيرة ظهرت لأول مرة في التسعينيات وتطورت على مر السنين.

وهي مقسمة إلى جيلين، الأول تم إنتاجه بين عامي 2000 و 2003، والثاني تم إنتاجه بين عامي 2006 و 2013، وتعتبر جميعها من سيارات تويوتا.

تم تطوير السيارة على مدار السنوات، حتى هذا العام، وتمت إضافة العديد من المميزات، مثل كاميرات المراقبة الخلفية، وتم تزويدها بتقنيات مختلفة، مثل تقنية Apple CarPlay.