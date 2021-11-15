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سيارات مستعملة حديثة للبيع كاش بحد رخيص لدى حراج السيارات

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دنيا محمود 0 تبليغ

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سيارات مستعملة حديثة للبيع كاش بحد رخيص لدى حراج السيارات، ونبدأ متابعتنا اليوم من المنطقة الشرقية وبالتحديد في الإحساء، حيث توفرت للبيع سيارة هيونداي النترا مستعمل 2010 بسعر 17 ألف وخمسمائة ريال قابل للتفاوض البسيط، السيارة باللون الفضي جسمها مرشوش بالكامل على نظافة رش تجميلي فقط بسبب آثار الاستعمال ولكنها لم تتعرض لأي حوادث، داخلية السيارة باللون الأوف وايت والمقاعد مخمل. ماكينة 4 سلندر سعة 1600 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 188 ألف كيلو متر، جميع المحركات على الشرط والمكيف سليم والسيارة لا تحتاج لأي إصلاحات.

حراج هيونداي مستعمل

هيونداي النترا 2010 للبيع
سيارات مستعملة للبيع كاش بحد رخيص

توفرت للبيع بمدينة مكة المكرمة سيارة كيا اوبتيما مستعمل موديل 2014 فئة نص فل، السيارة باللون الأبيض مع تطعيمات كروم في جميع جوانبها كما توضح الصور وداخلية جلد باللون البيج. الماكينة 4 سلندر سعة 2400 سي سي والجير أوتوماتيك شد وكالة، يوجد رشوش متفرقة بسبب حكات بسيطة والممشى 255 ألف كيلو متر، السيارة خالية من الحوادث عضلات ممتازة وتكييف ثلاجة والايرباقات والشاصات سليمة على الشرط، وتتميز تحكم كامل من خلال المقود في مثبت سرعة والنظام الصوتي، السعرالمطلوب للبيع 25 ألف ريال.

كيا مستعمل للبيع

كيا اوبتيما 2014 للبيع

كما توفرت للبيع بالمنطقة الشرقية وبالتحديد في مدينة الدمام سيارة كيا سيراتو 2019 فل كامل، السيارة لونها بين الأزرق والرمادي مع داخلية جلد باللون البيج، جسم السيارة به رش نظيف بسبب حكات بسيطة للغاية، ماكينة 4 سلندر سعة 2000 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 108 ألف كيلو متر فقط. تتميز السيارة بإمكانية التشغيل عن بعد وتشغيل زر بصمة بالإضافة إلى فتحة سقف مع إمكانية الدخول الذكي، حساسات أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية مدمجة، شاشة لمس تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، السيارة بالكامل على الفحص لا يوجد بها أي عيوب والسعر المطلوب 49 ألف ريال.

للبيع كاش بحد رخيص

كيا سيراتو 2019 مستعمل
أحدث عروض حراج السيارات المستعملة

توفرت أيضاً للبيع بمدينة جدة سيارة ميتسوبيشي باجيرو مستعمل 2016 فل كامل العلامة الذهبية،  السيارة مفحوصة والاستمارة جديدة وبها دبل ودفلوك وهي بالكامل شرط باستثناء رش بالصدام الخلفي، اللون الخارجي فضي والداخلية باللون البيج مع مقاعد جلد كهربائية، ماكينة 6 سلندر سعة 3800 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 117 ألف كيلو متر. تتميز السيارة بفتحة سقف وشاشة خرائط وأنوار ليد إلى جانب مثبت سرعة ذكي، بالاضافة إلى كاميرا وحساسات خلفية وفرامل مانعة للإنزلاق ومكيف خلفي، مع تحكم كامل في المقود وعازل حراري لكامل السيارة، نظام الصوت ستريو روكفورد والسعر المطلوب 60 ألف ريال.

حراج سيارات السعودية

ميتسوبيشي باجيرو 2016 للبيع

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سيارات مستعملة حديثة للبيع كاش بحد رخيص لدى حراج السيارات، ونبدأ متابعتنا اليوم من المنطقة الشرقية وبالتحديد في الإحساء، حيث توفرت للبيع سيارة هيونداي النترا مستعمل 2010 بسعر 17 ألف وخمسمائة ريال قابل للتفاوض البسيط، السيارة باللون الفضي جسمها مرشوش بالكامل على نظافة رش تجميلي فقط بسبب آثار الاستعمال ولكنها لم تتعرض لأي حوادث، داخلية السيارة باللون الأوف وايت والمقاعد مخمل. ماكينة 4 سلندر سعة 1600 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 188 ألف كيلو متر، جميع المحركات على الشرط والمكيف سليم والسيارة لا تحتاج لأي إصلاحات.

حراج هيونداي مستعمل

هيونداي النترا 2010 للبيع
سيارات مستعملة للبيع كاش بحد رخيص

توفرت للبيع بمدينة مكة المكرمة سيارة كيا اوبتيما مستعمل موديل 2014 فئة نص فل، السيارة باللون الأبيض مع تطعيمات كروم في جميع جوانبها كما توضح الصور وداخلية جلد باللون البيج. الماكينة 4 سلندر سعة 2400 سي سي والجير أوتوماتيك شد وكالة، يوجد رشوش متفرقة بسبب حكات بسيطة والممشى 255 ألف كيلو متر، السيارة خالية من الحوادث عضلات ممتازة وتكييف ثلاجة والايرباقات والشاصات سليمة على الشرط، وتتميز تحكم كامل من خلال المقود في مثبت سرعة والنظام الصوتي، السعرالمطلوب للبيع 25 ألف ريال.

كيا مستعمل للبيع

كيا اوبتيما 2014 للبيع

كما توفرت للبيع بالمنطقة الشرقية وبالتحديد في مدينة الدمام سيارة كيا سيراتو 2019 فل كامل، السيارة لونها بين الأزرق والرمادي مع داخلية جلد باللون البيج، جسم السيارة به رش نظيف بسبب حكات بسيطة للغاية، ماكينة 4 سلندر سعة 2000 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 108 ألف كيلو متر فقط. تتميز السيارة بإمكانية التشغيل عن بعد وتشغيل زر بصمة بالإضافة إلى فتحة سقف مع إمكانية الدخول الذكي، حساسات أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية مدمجة، شاشة لمس تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، السيارة بالكامل على الفحص لا يوجد بها أي عيوب والسعر المطلوب 49 ألف ريال.

للبيع كاش بحد رخيص

كيا سيراتو 2019 مستعمل
أحدث عروض حراج السيارات المستعملة

توفرت أيضاً للبيع بمدينة جدة سيارة ميتسوبيشي باجيرو مستعمل 2016 فل كامل العلامة الذهبية،  السيارة مفحوصة والاستمارة جديدة وبها دبل ودفلوك وهي بالكامل شرط باستثناء رش بالصدام الخلفي، اللون الخارجي فضي والداخلية باللون البيج مع مقاعد جلد كهربائية، ماكينة 6 سلندر سعة 3800 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 117 ألف كيلو متر. تتميز السيارة بفتحة سقف وشاشة خرائط وأنوار ليد إلى جانب مثبت سرعة ذكي، بالاضافة إلى كاميرا وحساسات خلفية وفرامل مانعة للإنزلاق ومكيف خلفي، مع تحكم كامل في المقود وعازل حراري لكامل السيارة، نظام الصوت ستريو روكفورد والسعر المطلوب 60 ألف ريال.

حراج سيارات السعودية

ميتسوبيشي باجيرو 2016 للبيع

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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