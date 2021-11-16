الفخمة وصلت السعودية..سيارة فورد ايدج 2022 ومواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في السعودية

سيارة فورد ايدج 2022 ومواصفاتها ،تعد سيارات فورد ايدج 2022 من أفضل سيارات الدفع الرباعي الذي تباع في الكثير من الدول العربية ومنها المملكة العربية السُّعُودية وتتميز بمواصفات عدّة من الدِّقَّة والأمان، وقد تطورت سيارات 4 ايدج في التصميم الخارجي وفي سَعَة محرك السيارة في استهلاك الوقود، وتعد سيارة مريحة للأشخاص الذين يبحثون عن سعر سيارة اقتصادية مناسبة وسائل جودة عالية. سيارة فورد ايدج 2022 ومواصفاتها سيارة فورد ايدج 2022 ومواصفاتها سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني أحدث مواصفات سيارة فورد ايدج 2022 ومميزاتها وأسعارها في المملكة العربية السعودية . مواصفات سيارة فورد ايدج 2022 مواصفات سيارة فورد ايدج 2022 سوف نقدم لكم العديد من المواصفات التي تحتوى عليها سيارة فورد ايدج 2022 تتراوح أبعاد سيارة فورد ايدج 2022 ما بين 479.5 سنتيمتر للطول و 192.7 للعرض أما الارتفاع في يبلغ 173.4 سنتيمتر.

يبلغ طول قاعدة العجلات في السيارة 284.9 سنتيمتر بينما يصل ارتفاع الخلوص الأرضي إلى 20.8 سنتيمتر.

يتراوح وزن السيارة وهي فارغة ما بين 1795 كيلو جرام إلى 2047 كيلوغرام.

تتميز السيارة بوجود مصابيح ليد مقابض قوية مصنوعة من الكروم كما تحتوي على فتحة سقف بانوراميه. مميزات سيارة فورد ايدج 2022 مميزات سيارة فورد ايدج 2022 يوجد العديد من المميزات التي تتميز بها سيارة فورد ايدج 2022 والتي قد تميزها عن غيرها من السيارات في السعودية يبدأ سعر سيارات فورد ايدج بالمملكة العربية السعودية بقيمة تتراوح ما بين 145000 إلي 225 ألف ريال سعودي.

يصل سعر السيارة فورد ايدج 2022 عالميا إلى 40 ألف دولار.

فورد ايدج 2022 عالميا إلى 40 ألف دولار. تتميز بمقاعد لديه مصنوعة من الجلد الخام، التي تعمل بنظام خاص للتدفئة والتبريد.

كما تحتوي السيارة على مانع الإزعاج للتغطية على صوت الموتور الذي قد يزعج راكب السيارة.

سطح السيارة العلوي يحتوي على طبقة من الكروم و البلاستيك الصُّلْب الذي يمنع حدوث الاحتكاكات.

مقصورة السيارة فسيحة حيث تبلغ سعتها 39.2 قدم مكعب أي ما يعادل 1110 لتر.

وقد بلغت مساحة الشحن للسيارة 73.4 قدم مكعب لتتفوق على كل الإصدارات السابقة من سيارات فورد ايدج.

تتميز بوجود تلسكوب تقريبي يعمل بخاصية التوجيه الحراري وهي إلى ذلك تتسع ل 5 مقاعد يمكن تحريكها كهربيا. أسعار سيارة فورد ايدج 2022 يبدأ سعر سيارات فورد ايدج بالمملكة العربية السعودية بقيمة تتراوح ما بين 145000 إلي 225 ألف ريال سعودي.

فورد ايدج بالمملكة العربية السعودية بقيمة تتراوح ما بين 145000 إلي 225 ألف ريال سعودي. يصل سعر السيارة فورد ايدج 2022 عالميا إلى 40 ألف دولار. أسعار سيارة فورد ايدج 2022 الوسوم

سيارة فورد ايدج 2022 ومواصفاتها ،تعد سيارات فورد ايدج 2022 من أفضل سيارات الدفع الرباعي الذي تباع في الكثير من الدول العربية ومنها المملكة العربية السُّعُودية وتتميز بمواصفات عدّة من الدِّقَّة والأمان، وقد تطورت سيارات 4 ايدج في التصميم الخارجي وفي سَعَة محرك السيارة في استهلاك الوقود، وتعد سيارة مريحة للأشخاص الذين يبحثون عن سعر سيارة اقتصادية مناسبة وسائل جودة عالية. سيارة فورد ايدج 2022 ومواصفاتها سيارة فورد ايدج 2022 ومواصفاتها سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني أحدث مواصفات سيارة فورد ايدج 2022 ومميزاتها وأسعارها في المملكة العربية السعودية . مواصفات سيارة فورد ايدج 2022 مواصفات سيارة فورد ايدج 2022 سوف نقدم لكم العديد من المواصفات التي تحتوى عليها سيارة فورد ايدج 2022 تتراوح أبعاد سيارة فورد ايدج 2022 ما بين 479.5 سنتيمتر للطول و 192.7 للعرض أما الارتفاع في يبلغ 173.4 سنتيمتر.

يبلغ طول قاعدة العجلات في السيارة 284.9 سنتيمتر بينما يصل ارتفاع الخلوص الأرضي إلى 20.8 سنتيمتر.

يتراوح وزن السيارة وهي فارغة ما بين 1795 كيلو جرام إلى 2047 كيلوغرام.

تتميز السيارة بوجود مصابيح ليد مقابض قوية مصنوعة من الكروم كما تحتوي على فتحة سقف بانوراميه. مميزات سيارة فورد ايدج 2022 مميزات سيارة فورد ايدج 2022 يوجد العديد من المميزات التي تتميز بها سيارة فورد ايدج 2022 والتي قد تميزها عن غيرها من السيارات في السعودية يبدأ سعر سيارات فورد ايدج بالمملكة العربية السعودية بقيمة تتراوح ما بين 145000 إلي 225 ألف ريال سعودي.

يصل سعر السيارة فورد ايدج 2022 عالميا إلى 40 ألف دولار.

فورد ايدج 2022 عالميا إلى 40 ألف دولار. تتميز بمقاعد لديه مصنوعة من الجلد الخام، التي تعمل بنظام خاص للتدفئة والتبريد.

كما تحتوي السيارة على مانع الإزعاج للتغطية على صوت الموتور الذي قد يزعج راكب السيارة.

سطح السيارة العلوي يحتوي على طبقة من الكروم و البلاستيك الصُّلْب الذي يمنع حدوث الاحتكاكات.

مقصورة السيارة فسيحة حيث تبلغ سعتها 39.2 قدم مكعب أي ما يعادل 1110 لتر.

وقد بلغت مساحة الشحن للسيارة 73.4 قدم مكعب لتتفوق على كل الإصدارات السابقة من سيارات فورد ايدج.

تتميز بوجود تلسكوب تقريبي يعمل بخاصية التوجيه الحراري وهي إلى ذلك تتسع ل 5 مقاعد يمكن تحريكها كهربيا. أسعار سيارة فورد ايدج 2022 يبدأ سعر سيارات فورد ايدج بالمملكة العربية السعودية بقيمة تتراوح ما بين 145000 إلي 225 ألف ريال سعودي.

فورد ايدج بالمملكة العربية السعودية بقيمة تتراوح ما بين 145000 إلي 225 ألف ريال سعودي. يصل سعر السيارة فورد ايدج 2022 عالميا إلى 40 ألف دولار. أسعار سيارة فورد ايدج 2022

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