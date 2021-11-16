الأسطورة وصلت.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كلياً في السعودية بأسعار ومواصفات تنافسية

سعر ومواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 ، سيارة تويوتا بيلتا من أفضل السيارات التي لها مواصفات مميزة وهي تابعة تويوتا وهي من أكبر وأفضل شركات السيارات على مستوي العالم، وظهرت العديد من الاخبار حول توافر الإصدار الجديد من سيارة تويوتا يلتا 2022 بمواصفاتها المميزة وامكانياتها المتطورة، وتصميمها المواكب للتطور في عالم السيارات، وبعد ان أعلن الموكل المصري الرسمي عن الشركة الكورية تويوتا في مصر عن توافر السيارة بفئاتها المختلفة، بدأ الكثير في البحث من اجل معرفة سعر السيارة ومواصفاتها، وهو ما سنوضحه خلال هذا المقال بالتفصيل.

أهم المواصفات المتوفرة في سيارة تويوتا بيلتا 2022

سيارة تويوتا بيلتا من أفضل السيارات التي يمكن استخدامها نظرًا لما تحتويه من إمكانيات متعددة وتصميم فريد مميز، والسيارة بها العديد من المواصفات المميزة لها والتي من أهمها الاتي: –

محرك السيارة قوي جدًا ويستهلك الوقود بشكل اقتصادي.

عجلات القيادة بالسيارة تتميز بأن وضع الثبات بها عالي حيث يحافظ على ثبات السيارة بأكبر قدر ممكن عند المرور في المنحنيات الضيقة.

فرامل السيارة مرتبطة بنظام الكتروني عالي الجودة وبالتالي تحافظ على السيارة وتقلل من معدل التعرض لحوادث السرعة.

السيارة مزودة بتكيف حديث لا يؤثر عملة على المحرك على المدي البعيد كما ان السيارة تحافظ على درجة حرارة المناخ.

تحتوي السيارات على العديد من الأجهزة التكنولوجية التي تمثل مصدر للأمان مثل كاميرات المراقبة الدقيقة التي تصور ادق التفاصيل.

هناك العديد من الوسادات الهوائية التي تفيد عند الحوادث وتقلل من معدل الإصابة.

ما هي الفئة السعرية لسيارة تويوتا بيلتا 2022

بالرغم من انه تم الإعلان عن الإصدار الحديث للسيارة الا ان الشركة لم تصدر أي تصريحات حتى الان عن الفئة السعرية للسيارة وكل الأسعار التي تم الإعلان عنها غير رسمية ولم يتم الإعلان عنها، ولكن توقع الكثير من الخبراء في عالم السيارات عن الفئة التي يمكن ان تقع بها السيارة حيث من المتوقع ان تمثل الفية الأولي من السيارة سعر 250 ألف جنية بينما تصل الفئة الثانية 300 ألف جنية.