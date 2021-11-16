اشترى سيارة احلامك.. تويوتا سيكويا الجديدة كليا فى السعودية 2022 بمواصفات واسعار جبارة

تويوتا سيكويا الجديدة كليا ، عمليات البحث عن سيارة تويوتا سيكويا ٢٠٢٢ فهي سيارة رياضية عائلية متعددة الأغراض تحتوي على الكثير من التقنيات والإمكانيات الرائعة، حيث خضعت لمجموعة تحديثات وتجديدات رائعة لتحسين تكنولوجيا السيارة وتتماشي مع طبيعة العصر، لذلك سنتعرف على مواصفات تويوتا سيكويا 2022 وأسعارها والمميزات الرائعة لهذه السيارة الحديثة.

اشترى سيارة احلامك.. تويوتا سيكويا الجديدة كليا

يوجد الكثير من المميزات التي تجعل سيارة تويوتا سيكويا من أفضل السيارات التي سوف تتصدر أولي السيارات شراءاً في الأسواق العالمية وخاصة داخل المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال نقدم لكم كافة المعلومات عن سيارة تويوتا سيكويا:

• تتميز بألوان خارجية جديدة للاختيار من بينها

• تم تجهيز السيارة بقضبان متفرعة قياس 20 بوصة، ومصابيح أمامية LED مع وظيفة تشغيل أو إيقاف أوتوماتيكي، ومصابيح ضباب في المصد الأمامي.

• تحتوي على 14 سماعة، ونظام تعليق مضبوط، وترس تفاضلي محدود الانزلاق وامتصاص الصدمات.

• تشتمل مقصورة السارة على مقاعد من القماش، ومقعد السائق لدية القدرة على تغيره بالكهرباء.

• حيث انها تحتوى مقاعد أمامية مدفأة ومهواة جيدا ، وعجلة القيادة قابلة للتعديل كهربائياً، ومقاعد الصف الثاني ساخنة.

• يحتوي الصف الثاني من المقاعد على مجموعة من موصلات LATCH لتثبيت مقعد الطفل.

• بالإضافة إلى نقاط اتصال WiFi، ونظام مكبر صوت Bluetooth، و 3 منافذ USB، وبث القمر الصناعي عالي الدقة ، تم تجهيز السيارة أيضًا بعدد من التقنيات، مثل نظام الترفيه بشاشة تعملبنظام التاتش مقاس 7 بوصات.

• تعمل سيكويا بشكل جيد ، خاصة عندما تكون مجهزة بنظام تعليق هوائي ، ولكن لا يزال هناك بعض التوتر على الطريق الأمامي غير المستوي

• حساسات ركن أمامية وخلفية، مثبت سرعة متكيف

• سيكويا 2022 تأتي من الخارج، تصميم الشبك بشكل جذاب ورائع ، الخطوط الجانبية للهيكل أكثر حدة، الكروم، المصابيح الأمامية LED.

عيوب سيارة تويوتا سيكويا: يوجد عيوب في السيارة ولكنها لا تؤثر عليها ومن ضمنها:

• سعر السيارة المرتفع ويرجع السبب لامكانياتها الفائقة.

• استهلاك الوقود بها مرتفع.

• تصميم السيارة الخارجي يحتاج إلى إعادة النظر فيه، حيث أنه قد لا يجذب بعض الأشخاص.

سعر سيارة تويوتا سيكويا ٢٠٢٢

لم تحدد تويوتا سعر هذه السيارة بعد قد يكون تاريخ صدوره في وقت ما من هذا الخريف.