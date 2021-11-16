الاسطورة وصلت السعودية.. طرح كيا سبورتاج 2022 في السعودية باحث واروع ممواصفات والسعر مذهل

الاسطورة وصلت السعودية.. طرح كيا سبورتاج ، أعلنت شركة كيا الكورية عن تصنيعها لسيارة كيا سبورتاج 2022 في المملكة العربية السعودية وهي السيارة الأحدث والأكثر طلباً من عشاق السيارات خاصة إذا كانت من شركة كيا الكورية التي تعمل على تصنيع أفضل أنواع السيارات بلإضافة إلى أنها تتميز عن غيرها بكثير من المزايا والمواصفات التي يبحث عنها كل شخص ويريد أن تكون في سيارته، وسوف نستعرض لكم أهم مواصفات واسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية.

الاسطورة وصلت السعودية.. طرح كيا سبورتاج

يصعب على المستهلك أن يحصل على سيارة كاملة المواصفات فلا يمكن أن يجدها في سيارة واحدة ولكن اليوم يمكن لكل محبين شراء السيارات الحصول على سيارة كيا سبورتاج الذي تتمتع بأفضل المواصفات والمميزات التي تتمثل فيما يلي:

تأتي سيارة كيا سبورتاج بشكل جديد متميز بها قاعدة عجلات أطول بالنسخة العالمية.

يوجد بها شبكة أمامية رائعة وكبيرة ذات تصميم فريد من نوعه مرفق برسم شبكي مفصل يكون ممتد بعرض الوجه.

تمتلك مصابيح أمامية مزودة بإضاءة نهارية مدببة تلفت النظر.

تكون الأبواب مجعدة بشكل منحني شديد مع بعض من خطوط تصميم نظيفة.

بها محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني يقوم بإنتاج قوة 177 حصان وقوة عزم دوران 195 نيوتن متر.

مزودة بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات أو يمكن أن يعمل أوتوماتيكي ثنائي القابض مكون من 7 سرعات.

توفر سيارة كيا سبورتاج نظام دفع رباعي ونظام تعليق بتحكم الكتروني بالإضافة إلى قدرة التحكم بالتخميد بالمقدمة.

كما أنها تحتوي على نظام تعليق ماكفيرسون بالخلف إعداد رباعي الوصلات.

تتمتع بمصدات رياضية فريدة من نوعها وعتبات جانبية وسبويلر سقف منحني.

نلاحظ تغير بسيطة في الجزء الخلفي للسيارة فهو يحتوي على وحدات إضاءة بتكون رفيعة بشكل أفقي ليد بجانب وجود جناح خاص بالباب الخلفي للسيارة.

اسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 بالسعودية

هناك العديد من فئات سيارة كيا سبورتاج وكل فئة منها لها سعرها الخاص بها ولكن دائماً يتساءل ويبحث العملاء قبل اتمام عمليات الشراء وعلى الرغم من ذلك لن يتبين حتى الآن سعر سيارة كيا سبورتاج التي يمكن أن يكون مختلف عن الأسواق المحلية والعالمية.