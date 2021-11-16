لا يزال محررو موقع “ثقفني” يقدمون اسعار سيارات مستعملة للبيع. ففي هذا الموضوع سنتخصص في رصد اسعار رنج روفر المستعملة في السعودية. والأماكن التي يتم البيع فهيا هذه السيارات. ويسألني أحد القراء سؤال؟ وما هو وجه الاستفادة؟! أرد عليه وأقول وجه الاستفادة أن تعرف متوسط أسعار سيارات رنج روفر لأنك حينما ترغب في شراءها ستكون على معرفة كاملة بمتوسط الأسعار. والآن إلى الموضوع.

اسعار سيارات رنج روفر مستعمل والأماكن الخاصة بالبيع في السعودية «اعلانات من أصحابها جديدة»

رنج روفر 2011 فل كامل (كت) مخزن نظيف جداً (يوجد تقرير موجز). اللون الخارجي (أبيض). اللون الداخلي (موكا). الممشى (67 الف كيلو)…مواصفات المركبة :400 – بدون سوبر. دبل AWD. أنظمة السلامة ABS- وغيرها. نظام القيادة متعددة الاستخدام. قيادة رملية. قيادة وحل. قيادة عادية. قيادة جليدية. وضعية صعود الجبال. وضعية النزول من المنحدرات. فتحة سقف. تشغيل بصمة. عداد ديجتال. شاشة خرائط ( GPS ) + معلومات. تلفزيون للقنوات السعودية الأرضية. تحكم دركسون كامل مثبت سرعة. بريك إلكتروني. بلوتوث. كاميرا خلفية. خاصية التفاف الأنوار. حساسات أمامية وخلفية. تحكم منفصل للمكيف للسائق والراكب. وغيرها من مواصفات الرنج المعروفة. حالة الأيرباق / وكالة. حالة الشاص / وكالة. حالة البودي / وكالة ( ماعادا طرف الكبوت رش تجميلي ). حالة المحركات / نظيفة جداً. لعملائنا خارج مدينة الرياض يشرفنا حضوركم … و يشرفنا القيام بفحص السيارة لكم في افضل مراكز الفحص وارسال النتيجة بعد فحصها وايضا شحن السيارة لكافة مناطق المملكة بأسعار خاصة … وخصم خاص من البسامي للنقليات للمعرض. السعر 76 الف ريال.

تحويل رنج روفر فوج الى 2020 داخلي و خارجي

بودي كت تحويل رنج روفر فوج من موديل 13 -17 الى موديل 2020 الفيس لفتتتكون القطع من : 1- صدام امامي كامل. 2- صدام خلفي كامل مع المخارج

3- اسطبات خلفيه. 4- شبك امامي. 5-شمعات اماميه اربع عدسات. 6- كبوت. 7- خياشيم الابواب. 8 دعاسات كهربائية. 9- شاشة معلومات حجم 12.3,انش متحركة. 10- شاشة تكيف. السعر شامل الشحن البحري و الجمارك. مدة الوصول من 30-45 يوم عمل. ملاحظة سعر القطع الفردي يختلف عن البكج الكامل

الشراء و الدفع عن طريق الموقع الالكتروني فقط حراج. الموقع موثق بمعروف بوزارة التجارة رقم 148902.

رنج روفر فوج Range Rover Vogue فل كامل

للبيع لاند روفر رنج اوتوبيوغرافي سوبر تشارج. الموديل : 2016. الممشى: 189 الف . البدي و المحركات وكاله. المواصفات: 8 سلندر . بروجكتر . فتحه بانوراما . مساج امامي وخلفي . تبريد تسخين مقاعد . نقطه عمياء .خمس كاميرات . بلوتوث . اناره داخليه محيطيه متعددت اللاوان . ثلاجتين . ذاكره حفظ اوضاع المقاعد . ابواب شفط . شنطه كهرباء . عتابات جانبية . فور مايكا داخليه . جنط 22 . شاشات . تحكم في اناره الطبلون . مكيف خلفي خاص . مراتب خلفيه مفصوله وغيرها من المواصفات.

اسعار سيارات رنج روفر مستعمل والأماكن الخاصة بالبيع في السعودية «اعلانات من أصحابها جديدة»

– سيارة: رنج روفر فيلار SE R-Dynamic جديد اصفار.- الموديل: 2021 ضمان خمس سنوات في الناغي.- القير: اوتوماتيك.- بنزين.- المواصفات: هيد اب دسبلاي , 360 كاميرا , ابل كار بلاي,انارة داخلية , خروج عن المسار , عداد دجيتل, رادار , نقطة عمياء, رنجات 20,سماعات ميريدين ,سقف بانوراما ,حساسات امامية و خلفية ,R-Dynamic ,( اعلى المواصفات ).- السعر: 389,000 درهم شامل جميع المصاريف من شحن وجمرك وتخليص وتصدير وضريبة القيمة المضافة (لين باب البيت ).- الألوان: ,رمادي,اسود , ازرق.

رنج روفر 2015 نظيف جدا

السيارة: ⁨لاند روفر⁩ – ⁨رنج روفر⁩. الموديل: ⁨2015⁩ حالة السيارة: ⁨مستعملة⁩. القير: ⁨قير اوتوماتيك⁩. نوع الوقود: ⁨بنزين⁩. الممشى: ⁨90 الف⁩. المحرك/ ثمانيه سلندر سوبر تشارج 510 حصان. المورد/الامارات. اللون الخارجي/ ابيض.اللون الداخلي / ابيض. الحاله العامه / لايوجد عيوب. لايوجد رش. او سمكره او حوادث

لايوجد ترميل او تبهيت. طقم كفرات رن فلات. عدة الوكاله بحالة المصنع لم تفك. جميع اغراضه وسماعاته وكتلوجاته موجوده. مفتاحين. المواصفات/ * رادار امامي وجانبي. * بروجكتر. * جميع الابواب شفط. * مساج كامل المراتب.* اناره داخليه متعدده الالوان. * دعاسات كهربائيه تفتح وتقفل مع الابواب. * تبريد تسخين كامل المراتب. * هيدروليك للتحكم برفع ونزول السياره.* نظام صوتي مرديان. وباقي مواصفات الرنج روفر المعروفه.

السيارة لاند روفر رنج روفر. موديل 2013 والمكينة 400 الاقتصادية،

السيارة لاند روفر رنج روفر. موديل 2013 والمكينة 400 الاقتصادية، وحالة السيارة مستعملة. والقير: قير اوتوماتيك. ونوع الوقود: بنزين. مفحوص ومجدد. شرط الفحص. الممشى: 254 والسعر 60ألف ريال سعودي غير قابلة للتفاوض في الرياض .

اسعار سيارات مستعملة في السعودية وأماكنها من نوعية تويوتا

رنج فوج v8 سوبر شارج 2017 شيخ مستعمل للبيع

رنج فوج v8 سوبر شارج 2017 شيخ. – الموديل: 2017 – حالة السيارة : مستعملة. – القير: اوتوماتيك. – الوقود : بنزين. – يوجد دبل. – العداد : 115 الف كم.- للبيع رنج روفر فوج مكينه 510 سوبر م 2017 اللون اسود ملكي والداخل احمر ( وارد المانيا الممشى 117 الف كيلو). مواصفات / v8 سوبر تشارج ، مساج ، تبريد مراتب , ابواب شفط ، 360 كاميرا. حالة البدي / خالي من الرش والحوادث. حالة المحركات / ما شاء الله ولا ملاحظه. الحاجات الاستهلاكيه / كلها شبه جديد ولا يحتاج ريال ، كفرات ، فحمات، زيوت ، بطاريات كلها شبه جديد. اختصارا / السياره ليست على ممشاها ابدا قمه بالنظافة داخلي خارجي عضلات محركات ( نظافة 2020 ). ملاحظه / السياره سستم ولغه وخرايط سعودي عربي. السعر : 245 الف سوم 236. السعر :245 الف. السعر :245000.السعر :245000.