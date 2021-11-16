الوحش اليابانى وصل.. طرح تويوتا هايلاندر الاصدار الجديد كليا في السعودية 2022 بمواصفات روعة وسعر مذهل

الوحش اليابانى وصل.. طرح تويوتا هايلاندر ، بعد إعلان الشركة اليابانية تويوتا عن مواصفات وأسعار سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022، ذات اللون البرونزي، والمعروفة باسم السيارة هايلاندر الهجينة الرياضية كثيرة الاستعمالات، والتى ظهرت بشكل جذاب وتصميم جديد، بجانب العديد من التحسينات الخارجية والداخلية والكماليات التى جعلت السيارة أكثر قوة ومتانة، كما تم إضافة بعض أساليب الراحة في السيارة لتساعد قائدها، وسوف نقدم لكم المواصفات الخاصة بهذا النوع من السيارات والأسعار التابعة لها. الوحش اليابانى وصل.. طرح تويوتا هايلاندر الوحش اليابانى وصل.. طرح تويوتا هايلاندر ونعرض لكم بعض مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر نسخة 2022 والتي سيتم عرضها في جميع الأسواق المحلية في المملكة العربية السعودية بداية من العام القادم، ومنها: وتتمتع السيارة بمحرك يحتوي على 4 أسطوانات يبلغ حجمها 2.5 لتر، وبسرعة 243 حصان.

كما تتميز السيارة بوجود بها اثنين من المحركات التى تعمل بالكهرباء مع الموديلات التى تعمل بخاصية الدفع الأمامي.

كما تتكون من ثلاث محركات بالطاقة الكهربائية في نسخ الدفع الرباعي، حيث يعمل المحرك الكهربائي في صورة مستقلة، حيث يقوم بتوزيع القوة بين العجلات الخلفية وكذلك توليد قوة أخرى جديدة.

ويحتوي الموديل البرونزي للسيارة على عجلات يبلغ مقاسها 18 انش، وكذلك لوحات موجودة على عتبات الأبواب.

وتظهر الحصائر الأرضية مغطاة باللون البرونزي الفريد.

وتتكون السيارة من الداخل من مقاعد SofTex المأخوذة من فكرة التصميمات في نصف القرن الماضي، والتى صنعت من الجلد الصناعي.

كما تم تطرز المقاعد بنقشات برونزية جميلة.

ومن التقنيات الحديثة والرائعة الموجودة في سيارات تويوتا هايلاندر المقعد الكهربائي الموجود للسائق والذى يحتوى على 10 اتجاهات مختلفة، وكذلك إضاءات وأنوار داخلية محيطية.

يوجد بداخل السيارة مقاعد مجهزة مصنوعة من خامات متينة.

تتمتع السيارة بوجود ميزة الراديو للتسلية أثناء القيادة. أسعار سيارة تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية نعرض لكم الأسعار الجديدة المتوقعة لسيارة تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية، وإليكم أسعار السيارات: ويتوقع أن يصل سعر سيارة تويوتا هايلاندر 2022 إلى حوالي 34450 دولار أمريكي.

وسجل ثمن سيارة هايلاندر 2022 لدى وكلاء المملكة العربية السعودية مبلغ 140.000 ريال سعودي.

بينما وصل السعر المتوقع للسيارة في مصر نحو 585 ألف جنيه مصري. الوسوم

الوحش اليابانى وصل.. طرح تويوتا هايلاندر ، بعد إعلان الشركة اليابانية تويوتا عن مواصفات وأسعار سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022، ذات اللون البرونزي، والمعروفة باسم السيارة هايلاندر الهجينة الرياضية كثيرة الاستعمالات، والتى ظهرت بشكل جذاب وتصميم جديد، بجانب العديد من التحسينات الخارجية والداخلية والكماليات التى جعلت السيارة أكثر قوة ومتانة، كما تم إضافة بعض أساليب الراحة في السيارة لتساعد قائدها، وسوف نقدم لكم المواصفات الخاصة بهذا النوع من السيارات والأسعار التابعة لها. الوحش اليابانى وصل.. طرح تويوتا هايلاندر الوحش اليابانى وصل.. طرح تويوتا هايلاندر ونعرض لكم بعض مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر نسخة 2022 والتي سيتم عرضها في جميع الأسواق المحلية في المملكة العربية السعودية بداية من العام القادم، ومنها: وتتمتع السيارة بمحرك يحتوي على 4 أسطوانات يبلغ حجمها 2.5 لتر، وبسرعة 243 حصان.

كما تتميز السيارة بوجود بها اثنين من المحركات التى تعمل بالكهرباء مع الموديلات التى تعمل بخاصية الدفع الأمامي.

كما تتكون من ثلاث محركات بالطاقة الكهربائية في نسخ الدفع الرباعي، حيث يعمل المحرك الكهربائي في صورة مستقلة، حيث يقوم بتوزيع القوة بين العجلات الخلفية وكذلك توليد قوة أخرى جديدة.

ويحتوي الموديل البرونزي للسيارة على عجلات يبلغ مقاسها 18 انش، وكذلك لوحات موجودة على عتبات الأبواب.

وتظهر الحصائر الأرضية مغطاة باللون البرونزي الفريد.

وتتكون السيارة من الداخل من مقاعد SofTex المأخوذة من فكرة التصميمات في نصف القرن الماضي، والتى صنعت من الجلد الصناعي.

كما تم تطرز المقاعد بنقشات برونزية جميلة.

ومن التقنيات الحديثة والرائعة الموجودة في سيارات تويوتا هايلاندر المقعد الكهربائي الموجود للسائق والذى يحتوى على 10 اتجاهات مختلفة، وكذلك إضاءات وأنوار داخلية محيطية.

يوجد بداخل السيارة مقاعد مجهزة مصنوعة من خامات متينة.

تتمتع السيارة بوجود ميزة الراديو للتسلية أثناء القيادة. أسعار سيارة تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية نعرض لكم الأسعار الجديدة المتوقعة لسيارة تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية، وإليكم أسعار السيارات: ويتوقع أن يصل سعر سيارة تويوتا هايلاندر 2022 إلى حوالي 34450 دولار أمريكي.

وسجل ثمن سيارة هايلاندر 2022 لدى وكلاء المملكة العربية السعودية مبلغ 140.000 ريال سعودي.

بينما وصل السعر المتوقع للسيارة في مصر نحو 585 ألف جنيه مصري.

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