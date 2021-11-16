تخفيض جبار في سعر كيا سبورتاج 2022 فئة ستاندر بنسبة تتجاوز 14%، إذا كنت تبحث عن سيارة إقتصادية ذات صرفية وقود ممتازة مع مواصفات رياضية عائلية غير تقليدية، فإن الموديل الجديد من كيا سبورتاج سوف ينال إعجابك بالتأكيد. وعند مقارنتها بأسعار الطرازات المنافسة سوف تلاحظ توفرها بسعر تنافسي متميز، وذلك رغم أن إمكانياتها لا تقل بأي حال من الأحوال عن أفضل السيارات الرياضية العملية. نتحدث اليوم عن مواصفات سبورتاج 2022 فئة ستاندر كما نكشف لكم عن أقل سعر لها داخل المملكة، وذلك بعد انخفاض السعر بشكل كبير مع بدء عروض نهاية العام وتخفيضات كيا بالسعودية.

تخفيض سعر كيا سبورتاج ستاندر 2022

يتوفر الموديل الجديد من سبورتاج باللون الفضي واللون الأبيض وارد سعودي، وتتميز فئة ستاندر ال اكس بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي يمشيك 14.9 كيلو متر لكل لتر استهلاك للوقود، هذا المحرك يولد قوة 133 حصان ويعمل بنظام الدفع الأمامي والقير أوتوماتيك بست سرعات. وقد أعلن معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات عن عرض تخفيض للسيارة لتصبح بسعر 85 ألف و100 ريال فقط شامل ضريبة القيمة المضافة وبخصم يقترب من 15 بالمائة، بينما بلغ سعر كيا سبورتاج 2022 لدى الوكيل الجبر للسيارات حوالي 97 ألف و403 ريال.

تتميز فئة ال اكس 2022 من كيا سبورتاج بتصميم رياضي جذاب من الخارج خاصة لفئة الشباب، إلى جانب تصميم داخلي مريح وواسع يكفي أفراد عائلتك؛ لذلك فإن سبورتاج 2022 تناسب جميع الفئات من المستهلكين وحتى النساء أيضاً. الجنوط مقاس 17 إنش مع حنايا عفش وجناح خلفي، الإضاءات الرئيسية للسيارة هالوجين مع كشافات ضباب أمامية وإشارات انعطاف على المرايا الجانبية، يوجد بالسيارة حساسات خلفية ولكن لا تدعم فئة ال اكس ستاندر وجود كاميرا خلفية مدمجة.

مواصفات سبورتاج 2022 فئة ستاندر

تأتي كيا سبورتاج ال اكس 1.6 موديل 2022 بداخلية باللون البيج الفاخر ومقاعد مخمل مع دخول ريموت وزجاج كهربائي بالكامل، السيارة تدعم تقنية التحكم الكامل في النظام الصوتي ومثبت السرعة والبلوتوث من خلال المقود، كما أن بها شاشة معلومات وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. تتميز السيارة بمكيف يدوي متعدد المناطق مع فتحات تكييف خلفية وعداد رحلات، كما أنها تدعم تقنية الثبات الإلكتروني وبها حساس كفرات وفرامل ABS، إلى جانب إثنين إيرباج وخمس أحزمة أمان للسيارة الرياضية العائلية كيا سبورتاج ال اكس ستاندر 2022.