شركة هوندا أعلنت رسميًا عن سيارتها الجديدة هوندا سيفيك Honda civic 2022، بتصميم خارجي رائع، حيث تتميز السيارة بتصميم أكثر انسيابية مع تغيير فيه تصميم الواجهة الأمامية والخلفية.تعد أبرز التغيرات التي طرأت على سيارة هوندا سيفك تغير شكل ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية وأعمدة الزجاج الأمامي تراجعت للخلف، بالإضافة الى أن تصميم الهيكل الخارجي أصبح أكثر بروزاً عن الماضي. هوندا سيفيك Honda civic 2022 تضمن قمرة قيادة مودرن، واجهة القيادة مزينة مكسوة بالجلد شبك معدني، تحتوي السيارة على شاشة 10.2 بوصة تساعدك على التحكم بأنظمة الملتيميديا والملاحة.

هوندا سيفيك Honda civic 2022 السعر والمواصفات

هوندا سيفيك Honda civic 2022 تعتمد على محركين رباعي الاسطوانات، المحرك الأول 1.5 لتر 1500 سي سي، المحرك تيربو 180 حصان، وعزم 240 نيوتن اما المحرك الثاني: 2.0 لتر 158 حصان وعزم 187 نيوتن. ونوع ناقل حركة في كلا المحركين CVT.مقصورة Honda civic 2022 تحتوي على تقنيات متطورة، حيث تتميز السيارة بوجود شاشة ديجيتال للعدادات 10.2 بوصة، وشاشة تحكم لمسية 9 بوصة، بالإضافة الى نظام صوتي من BOSE، يضم 12 سماعة

أنظمة الأمان في هوندا سيفيك 2022 تحتوي على كاميرا تغطي مجال رؤية أوسع، ومحدد السرعة. بالإضافة الى 10 وسائد هوائية بمميزات جديدة على سيفيك حيث تحتوي الرأس عند الاصطدام.، بجانب نظام Honda Sensing يعمل بكاميرا مثبتة بالزجاج لتساعد السائق في الازدحام.

تتميز سيارة هوندا الجديدة بتصميم جريء يجعلها السيارة الأروع بين منافسيها في شتاء 2022.

والتصميم الخارجي لـ Honda civic 2022 رائع أكثر انسيابية، تتميز السيارة بتصميم مظهر أقوى وأكبر حجماً بالإضافة إلى مصابيح حادة.

هناك انحناءات بارزة تزين الهيكل الخارجي وغطاء للصندوق الخلفي لتضفي مظهر انسيابي لها، أما تصميم السيارة من الخلف جريء يميزه المصابيح المنقسمة مع سبويلر خلفي انسيابي.

والتصميم الداخلي راقي وفاخر،المقصورة الداخلية مصنوعة من مواد عالية الجودة وتتسع ل 5 أشخاص ومزودة بنظام عزل للضوضاء.

تحتوي المقصورة على شبكة معدنية مطعمة بالكروم والجلد تزين لوحة القيادة.

ومعدة بأحدث التقنيات تشمل شاشة تعمل باللمس ولوحة عدادات رقمية.

سيارة هوندا سيفيك Honda civic 2022 متوفرة بأربعة إصدارات وهم:

والإصدار الأول من سيارة هوندا سيفيك 2022 هو LX بسعر 22,695 ألف دولار.

بينما الإصدار الثاني Sport بسعر 24,095 ألف دولار.

أما إصدار بسعر من 25,695 ألف دولار

وإصدار Touring بسعر 29,295 ألف دولار وهو الأعلى جودة من بين الإصدارات الأربعة.

وكانت آخر منتجات شركة هوندا هي سيارة هنودا سيتي والتي طرحتها الشركة في الاسواق العالمية في مارس الماضي، تم إصدار السيارة بفئتين، هوندا سيتي LX بسعر 345 ألف جنيه، وتتميز بمحرك رباعي 1500 سي سي، اما الفئة الثانية هوندا سيتي LX سبورت بسعر يصل إلى 360 ألف جنيه.

تصميم هوندا سيفيك Honda civic 2022سعر هوندا سيفيك Honda civic 2022