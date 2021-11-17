مواصفات سيارة فيات تيبو 2021 سيارة الأحلام

مواصفات سيارة فيات تيبو 2021، نحتاج للسيارات بشكل دائم ومباشر في حياتنا لأنها تسهل علينا أداء الكثير من الخدمات اليومية وهناك الكثير من السيارات التي يمكن أن نختار منها، وكل فترة يتم الإعلان عن مجموعة جديدة من السيارات التي يرغب الجميع في امتلاكها، وسيارة الأحلام تلك الفترة هي سيارة فيات تيبو 2021 التي تعتبر سيارة الأحلام بالنسبة للكثير من الأشخاص في الفترة الحالية بسبب شكلها وتصميمها الرائع الجذاب، حيث تقوم شركة فيات الإيطالية بتوفير أفضل السيارات بمواصفات ولا أروع تابعوا معنا لمعرفة أهم مواصفات سيارة فيات تيبو 2021 من ماركة فئات الإيطالية. خصائص فيات تيبو 2021 الجديدة من فيات خصائص فيات تيبو 2021 الجديدة من فيات المزايا والخصائص التالية المتاحة في سيارة فيات تيبو الجديدة هي ما جعلت هناك رغبة وتشوق كبير في الإعلان عن السيارة ومعرفة سعرها من أجل امتلاكها، فإن جميع سيارات ماركة فيات الإيطالية لها خصائص لا مثيل لها تجعل الكثير من محبي السيارات حول العالم في رغبة كبير لامتلاكها. أما عن مزايا سيارة فيات تيبو 2021 فهي: عجلة القيادة تقوم بأكثر من وظيفة. السيارة بها مثبت للسرعة لكي يتمكن السائق من تثبيت السرعة في أي وقت. المحرك الموجود في السيارة رباعي الأسطوانات قوته تصل حتى 152 حصان، كما أن السعة الداخلية لمحرك سيارة فيات تيبو هي 1600. والسيارة من الداخل مدعم بها مكيف هواء يدوي مع وجود شاشة صغيرة تعمل باللمس للتحكم في بعض الأشياء بالسيارة. عزم دوران المحرك يصل إلى 127 نيوتن لكل متر بالإضافة لوجود ست سرعات تدريجية. كما أن المرآة الخلفية بالسيارة تتميز بخاصية التعتيم الذاتي وأيضًا المرايا الجانبية تعمل بالكهرباء. جنوط السيارة قياداتها تصل إلى 16 بوصة. مع دمج خاصية الاستشعار للركن لكي يتمكن السائق من الركن بطريقة صحيحة. وأيضًا مدعم بسيارة فيات تيبو الجديدة نظام مراقبة الضغط بالإطارات. كما أن بها كاميرا خلفية تسهل على السائق معرفة المكان المناسب للاصطفاف. سعر سيارة فيات تيبو 2021 سعر سيارة فيات تيبو 2021 تتوفر السيارة بعدد ست فئات ولكل فئة سعرها كالتالي: سعر الفئة الأولى 197 ألف جنيه. الفئة الثانية بسعر 212 ألف جنيه. وسعر الفئة الثالثة 267 ألف جنيه. الفئة الرابعة سعرها 287 ألف جنيه. وسعر الفئة الخامسة 309 ألف جنيه. والفئة السادسة بسعر 329 ألف جنيه. الوسوم

مواصفات سيارة فيات تيبو 2021، نحتاج للسيارات بشكل دائم ومباشر في حياتنا لأنها تسهل علينا أداء الكثير من الخدمات اليومية وهناك الكثير من السيارات التي يمكن أن نختار منها، وكل فترة يتم الإعلان عن مجموعة جديدة من السيارات التي يرغب الجميع في امتلاكها، وسيارة الأحلام تلك الفترة هي سيارة فيات تيبو 2021 التي تعتبر سيارة الأحلام بالنسبة للكثير من الأشخاص في الفترة الحالية بسبب شكلها وتصميمها الرائع الجذاب، حيث تقوم شركة فيات الإيطالية بتوفير أفضل السيارات بمواصفات ولا أروع تابعوا معنا لمعرفة أهم مواصفات سيارة فيات تيبو 2021 من ماركة فئات الإيطالية. خصائص فيات تيبو 2021 الجديدة من فيات خصائص فيات تيبو 2021 الجديدة من فيات المزايا والخصائص التالية المتاحة في سيارة فيات تيبو الجديدة هي ما جعلت هناك رغبة وتشوق كبير في الإعلان عن السيارة ومعرفة سعرها من أجل امتلاكها، فإن جميع سيارات ماركة فيات الإيطالية لها خصائص لا مثيل لها تجعل الكثير من محبي السيارات حول العالم في رغبة كبير لامتلاكها. أما عن مزايا سيارة فيات تيبو 2021 فهي: عجلة القيادة تقوم بأكثر من وظيفة. السيارة بها مثبت للسرعة لكي يتمكن السائق من تثبيت السرعة في أي وقت. المحرك الموجود في السيارة رباعي الأسطوانات قوته تصل حتى 152 حصان، كما أن السعة الداخلية لمحرك سيارة فيات تيبو هي 1600. والسيارة من الداخل مدعم بها مكيف هواء يدوي مع وجود شاشة صغيرة تعمل باللمس للتحكم في بعض الأشياء بالسيارة. عزم دوران المحرك يصل إلى 127 نيوتن لكل متر بالإضافة لوجود ست سرعات تدريجية. كما أن المرآة الخلفية بالسيارة تتميز بخاصية التعتيم الذاتي وأيضًا المرايا الجانبية تعمل بالكهرباء. جنوط السيارة قياداتها تصل إلى 16 بوصة. مع دمج خاصية الاستشعار للركن لكي يتمكن السائق من الركن بطريقة صحيحة. وأيضًا مدعم بسيارة فيات تيبو الجديدة نظام مراقبة الضغط بالإطارات. كما أن بها كاميرا خلفية تسهل على السائق معرفة المكان المناسب للاصطفاف. سعر سيارة فيات تيبو 2021 سعر سيارة فيات تيبو 2021 تتوفر السيارة بعدد ست فئات ولكل فئة سعرها كالتالي: سعر الفئة الأولى 197 ألف جنيه. الفئة الثانية بسعر 212 ألف جنيه. وسعر الفئة الثالثة 267 ألف جنيه. الفئة الرابعة سعرها 287 ألف جنيه. وسعر الفئة الخامسة 309 ألف جنيه. والفئة السادسة بسعر 329 ألف جنيه.

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