المنافس الأقوى…كيا سبورتاج مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها القوية

كيا سبورتاج مميزاتها ومواصفاتها، كيا سبورتاج من أهم السيارات التابعة لماركة SUV الرياضية والتي تعتبر أحسن الخيارات للأسر والعائلات، وذلك لأنها تتميز بالعديد من المواصفات الحديثة والترفيهية للعائلة، صرح وكلاء شركات السيارات الكورية داخل المملكة العربية السعودية في شهر يوليو لعام 2020 عن صدور العديد من الأشكال الجديدة لسيارات كيا سبورتاج والتي تتمثل في 8 فئات مختلفة بتحديثات وتصميمات مختلفة، حيث تعمل بخاصية الدفع الرباعي وتبدأ أسعارها من 190 ألف ريال. كيا سبورتاج مميزاتها ومواصفاتها كيا سبورتاج مميزاتها ومواصفاتها أسعار كياسبورتاج إن سيارة كيا سبورتاج لها 8 فئات وتتمثل أسعار فئات سيارة كياسبورتاج في الآتي: DBLQ1.6L ويبلغ سعرها 90 ألف و100 ريال سعودي. DBLQ2L2WD ويبلغ سعرها 95 ألف و620 ريال سعودي. DBVN2L4WD ويبلغ سعرها 100 ألف و105 ريال سعودي. GFYN ويبلغ سعرها 102 ألف و865 ريال سعودي. GGCY ويبلغ سعرها 110 آلاف و 650 ريال سعودي. HBQT1.6 ويبلغ سعرها 135 ألفا و 65 ريال سعودي. HBAT2.4L ويبلغ سعرها 136 ألفا و 905 ريال سعودي. مميزات كيا سبورتاج مميزات كيا سبورتاج تتمثل أهم مميزات هذه السيارة في الآتي: إن سيارة كيا سبورتاج تمتلك محركات لها 3 ساعت للوقود وهي 1.6 لتر، 2.4 لتر، وكلها تتميز بأنها رباعية الأسطوانات بالإضافة إلى إن المحرك ذات سعة 1.6 لتر يتميز بإمكانية الدفع الرباعي ويمتلك قوة 133 حصانا.

أيضا المحرك ذات سعة 2 لتر يتسم بإمكانية الجر الأمامي مع قوة تصل إلى 157 حصان، لكن المحرك ذو سعة 2.4 لتر يصل قوته إلى 184 حصان مع ميزة الجر الأمامي. مواصفات الأمان في كيا سبورتاج إن سيارة كيا سبورتاج لعام 2021 تمتلك أعلى نسب الأمان لأن فيها نظام حساس يقوم بإخبار صاحب السيارة مواصفات الأمان في كيا سبورتاج عن اقتراب أي سيارة من الخلف، كما تحتوي علي 6 وسائد هوائية للمحافظة على السيارة من الاصطدام مع السيارات الأخرى. بالإضافة إلى وجود نظام تهوية خاص في السيارة وذلك لتجديد الهواء داخل السيارة خصوصا مع انتشار فيروس كورونا وإمكانية الإصابة بالمرض داخل الأماكن الضيقة. بالإضافة إلى إن سيارة كيا سبورتاج تدعم نظام Apple CarPlay,Andriod Auto بالإضافة إلى وجود شاحن للهاتف الجوال داخل السيارة، وأيضا مزودة بأجهزة التبريد والتدفئة في أيام الحرارة العالية والمنخفضة، وأخيرا أنها تتميز بوجود شاشة 7 بوصة. الوسوم

كيا سبورتاج مميزاتها ومواصفاتها، كيا سبورتاج من أهم السيارات التابعة لماركة SUV الرياضية والتي تعتبر أحسن الخيارات للأسر والعائلات، وذلك لأنها تتميز بالعديد من المواصفات الحديثة والترفيهية للعائلة، صرح وكلاء شركات السيارات الكورية داخل المملكة العربية السعودية في شهر يوليو لعام 2020 عن صدور العديد من الأشكال الجديدة لسيارات كيا سبورتاج والتي تتمثل في 8 فئات مختلفة بتحديثات وتصميمات مختلفة، حيث تعمل بخاصية الدفع الرباعي وتبدأ أسعارها من 190 ألف ريال. كيا سبورتاج مميزاتها ومواصفاتها كيا سبورتاج مميزاتها ومواصفاتها أسعار كياسبورتاج إن سيارة كيا سبورتاج لها 8 فئات وتتمثل أسعار فئات سيارة كياسبورتاج في الآتي: DBLQ1.6L ويبلغ سعرها 90 ألف و100 ريال سعودي. DBLQ2L2WD ويبلغ سعرها 95 ألف و620 ريال سعودي. DBVN2L4WD ويبلغ سعرها 100 ألف و105 ريال سعودي. GFYN ويبلغ سعرها 102 ألف و865 ريال سعودي. GGCY ويبلغ سعرها 110 آلاف و 650 ريال سعودي. HBQT1.6 ويبلغ سعرها 135 ألفا و 65 ريال سعودي. HBAT2.4L ويبلغ سعرها 136 ألفا و 905 ريال سعودي. مميزات كيا سبورتاج مميزات كيا سبورتاج تتمثل أهم مميزات هذه السيارة في الآتي: إن سيارة كيا سبورتاج تمتلك محركات لها 3 ساعت للوقود وهي 1.6 لتر، 2.4 لتر، وكلها تتميز بأنها رباعية الأسطوانات بالإضافة إلى إن المحرك ذات سعة 1.6 لتر يتميز بإمكانية الدفع الرباعي ويمتلك قوة 133 حصانا.

أيضا المحرك ذات سعة 2 لتر يتسم بإمكانية الجر الأمامي مع قوة تصل إلى 157 حصان، لكن المحرك ذو سعة 2.4 لتر يصل قوته إلى 184 حصان مع ميزة الجر الأمامي. مواصفات الأمان في كيا سبورتاج إن سيارة كيا سبورتاج لعام 2021 تمتلك أعلى نسب الأمان لأن فيها نظام حساس يقوم بإخبار صاحب السيارة مواصفات الأمان في كيا سبورتاج عن اقتراب أي سيارة من الخلف، كما تحتوي علي 6 وسائد هوائية للمحافظة على السيارة من الاصطدام مع السيارات الأخرى. بالإضافة إلى وجود نظام تهوية خاص في السيارة وذلك لتجديد الهواء داخل السيارة خصوصا مع انتشار فيروس كورونا وإمكانية الإصابة بالمرض داخل الأماكن الضيقة. بالإضافة إلى إن سيارة كيا سبورتاج تدعم نظام Apple CarPlay,Andriod Auto بالإضافة إلى وجود شاحن للهاتف الجوال داخل السيارة، وأيضا مزودة بأجهزة التبريد والتدفئة في أيام الحرارة العالية والمنخفضة، وأخيرا أنها تتميز بوجود شاشة 7 بوصة.

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