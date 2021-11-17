“هشه ومرتفعه” كيكة البرتقال الاسفنجية بأسهل الخطوات ولون فاتح مع كل أسرار نجاح الكيك

“هشه ومرتفعه” كيكة البرتقال الاسفنجية بأسهل الخطوات من أكثر أنواع الكيكات التي يحبها الكثير من الأطفال والكبار، كما أنها تصلح لأن تكون وجة سناكس خفيفة للأطفال أثناء المذاكرة او في المدرسة، حيث تعتبر هذه الكيكة من الكيكات التي تحتوي على الكثير من المكونات المفيدة، والتي تقوم على تغذية الأطفال من خلال المكونات الهامة التي توجد بها، كما أنها من أنواع الحلويات الذي يعتبر وجبة خفيفة للفطور، أو في اللانش بوكس في المدرسة، كما انها يمكن أن يتم استخدامها في الكثير من التورتات والكيكات المختلفة.

تتكون الكيكة من العديد من المكونات التي توجد في في المنزل بسهولة، ومن بينها:

3 كوب من دقيق النشا، أو دقيق الشوفان.

كوب من المكسرات المطحونة.

1 ½ كوب من عصير البرتقال الطازج.

كيس من البيكينج بودر.

رشة من الملح.

¾ كوب من الزبدة.

3 بيضات في درجة حرارة الغرفة.

2 كوب من السكر البني.

رشة من القرفة.

ملعقة من الخل.

يتم تحضير كيكة البرتقال الاسفنجية من خلال المكونات التالية:

في البداية، يتم وضع الزبدة مع السكر البني، ثم يتم ضربهم في الخلاط حتى يصير القوام كريمي.

بعد ذلك، يتم إضافة البيض واحدة تلو الاخرى، حيث يتم ضربها حتى يمتزج البيض ويتجانس مع الكيك.

كما يمكن أن يتم إضافة رشة الملح، ورشة القرفة في هذه المرحلة.

بعد ذلك، يتم إضافة الدقيق كمية تلو الاخرى، ويتم التقليب في إتجاه واحد حتى لا يتم تفريغ هواء الكيكة.

ثم يتم إضافة عصير البرتقال على الخليط، وذلك حتى يكون قوام الخليط كريمي وغير متماسك جداً.

يتم إضافة كيس البيكينج بودر، ثم ملعقة من الخل الأبيض، ثم كوب المكسرات المجروشة.

يتم التقليب جيداً بواسطة ملعقة من الخشب أو السيليكون، حتى يتم الإمتزاج التام بين المكونات مع بعضها البعض.

تتمثل الخطوات الاخيرة من تقديم كيكة البرتقال في كل من: